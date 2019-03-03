Фанаты «Спартака» отказались от активной поддержки? Что-то пошло не так

2 декабря состоялся матч «Спартак» – «Локомотив», на котором болельщики позволили себе оскорбить Маринато Гилерме: «Банана, банана-мама, … [зачем?] российской сборной обезьяна». 13 декабря КДК рассмотрел инцидент. Поскольку скандирование звучало второй раз, то речь могла идти о полном закрытии стадиона, но КДК дисквалифицировал лишь одну трибуну на ближайший домашний матч. Дисквалификация пришлась на 18-й тур и встречу с «Краснодаром».

22 февраля объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выразило разочарование тем, что обладателям абонементов придётся ещё раз покупать билеты, и опубликовало заявление (полностью тут). В нём среди прочего утверждалось: «… активные болельщики «Спартака» отказываются от посещения матча «Спартак» – «Краснодар»...».



27 февраля на сайте «Спартака» появилась странная статья под названием «Понты дороже денег». В этом тексте часть фанатов называли «нищебродами» и «горлопанами». Прямо перед матчем с «Краснодаром» стало известно, что из-за этой публикации Леонид Трахтенберг покидает пост главы департамента по связям с общественностью.

Казалось, что пропасть в отношениях между клубом и его фанатами только возросла. Тем более учитывая фразу из заявления «Фратрии»: «Мы не видим от клуба никаких шагов в защиту своих болельщиков».



В день матча травмированный Артём Ребров обратился к болельщикам: «Мне очень хочется видеть, чтобы наши болельщики гнали команду вперёд, ведь именно этим всегда был славен «Спартак», и это самая большая наша сила».

Вопреки заявлению «Фратрии», странной статье на сайте «Спартака» и всем недовольствам, которые были в конце года, матч с «Краснодаром» получился идеальным с точки зрения поддержки фанатов «Спартака». Вряд ли КДК найдёт к чему придраться. Похоже, на арене не прозвучало ни одного матерного слова!

Болельщики красно-белых создали шикарную атмосферу. После заявления «Фратрии» можно было предположить, что барабанов уже не будет. Но нет. Звучали все основные песни в поддержку «Спартака». Местами скандирования были тише, но, например, на 18-й минуте скандировал весь стадион – чётко и громко.

Показательно, что сразу после пропущенного гола трибуны зарядили: «Спартак» Москва, ты не один». Свистели болельщики разве что в адрес гостей, которые подолгу владели мячом. Во втором тайме спартаковцы вообще всем стадионом гнали команду вперёд, не останавливаясь. Исполнили в том числе «Лучший город Земли» под сотни (тысячи?) фонариков.

Глушаков появился на поле на 82-й минуте. Его встретили неоднозначно – и свистом, и аплодисментами. При этом не было никаких оскорбительных зарядов в адрес капитана. Удивительный контраст по сравнению с тем, что было в конце прошлого года, когда с трибун исходило больше негатива в адрес Глушакова, чем поддержки в адрес «Спартака». Если к футболистам «Спартака» в этот вечер есть вопросы, то к болельщикам – едва ли. После матча удалось пообщаться с дебютировавшим Айртоном, который отдельно отметил фанатов. Едва ли он понимал, что они пели, но энергетику, видимо, почувствовал.