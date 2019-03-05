Бэйл – главное разочарование «Реала». Ему нужна другая команда

Необязательно напоминать, за сколько «Реал» купил Гарета Бэйла. Рынок изменился, и сейчас эта сумма совсем не шокирует. Мы видели игроков и подороже. Чтобы точнее передать суть его неудачи в Мадриде, лучше говорить не о деньгах, а об ожиданиях. Стоит напомнить, чего в Испании ждали от Гарета в момент подписания.



Просто посмотрите на обложки газет 2013 года.



«Левша Криштиану»

«Всё за Бэйла»

«На один евро дороже Криштиану»

От Бэйла ждали не просто многого. Его сравнивали только с одним игроком «Реала». Вот фото, которое идеально иллюстрирует ситуацию.

«Добро пожаловать, мистер Бэйл»

Marca писала: «Мадридский клуб заполучил одного из самых совершенных футболистов мира». Зинедин Зидан, который тогда был консультантом Переса, убеждал его, что лучшего игрока на этой позиции просто нет.

Прошло пять с половиной лет. Бэйл сыграл за «Реал» в 222 играх (когда у Неймара будет в «ПСЖ» столько же, он обойдётся клубу в миллион за игру – не считая зарплаты). Забил больше 100 голов, два из которых стали победными в финалах Лиги чемпионов. Но парадоксальным образом не покидает ощущение – Бэйл не оправдал ожиданий. Это ощущение явно разделяют болельщики «Реала» в Мадриде, которые опять освистали его, когда он покидал поле.

Почему? Разве он не отработал хотя бы голами в ворота «Атлетико» и «Ливерпуля» свой трансфер? Разве не удерживает топовое соотношение голов и голевых передач к сыгранным минутам (одно результативное действие на 98 минут)? Разве Арьена Роббена из-за травм перестали любить болельщики «Баварии»?

Да, это несправедливо. Но карьера многих футболистов сложилась не так, как могла бы. После Роберто Баджо другим вряд ли стоит на это жаловаться.

Герой античной трагедии. Роберто Баджо против судьбы Путь от невезучего талантливого футболиста до кумира миллионов болельщиков, которым неважны его титулы. Роберто Баджо 50 лет.

Бэйл отчасти действительно стал жертвой обстоятельств. Ни в одной команде не может быть двух главных звёзд одновременно. Главная звезда – это не только журналистский штамп, но и конкретная роль в команде. Это игрок, на которого постоянно играют в атаке. Который чаще других наносит удары по воротам, которому создают пространство партнёры по команде.

Который чаще всех оказывается в лучших зонах поля для обострения или удара. Которому позволено двигаться по полю без оглядки на позицию: под него подстраиваются остальные. Быть таким игроком – привилегия не только на словах, но и в рутинной работе в матчах.

Бэйл перешёл в «Реал» в 23 года. Роналду тогда было 29, и вряд ли в тот момент кто-то предполагал, что португалец после 30 сменит позицию и начнёт прибавлять в результативности с каждым годом. Факт в том, что вопрос «а кто главная звезда Мадрида?» за прошедшие пять лет так и не возник – не только у болельщиков, но и у самой команды. Цифры это подтверждают.

Количество ударов Криштиану за последние пять сезонов в Мадриде (когда Бэйл был в команде) колеблется в диапазоне от 5,5 на 90 минут до 7,9 на 90 минут. Количество ударов Бэйла в тех же сезонах – от 1,6 на 90 минут до 3,5 на 90 минут.



Можно возразить, что у них разные роли на поле: Криштиану с годами эволюционировал в форварда штрафной. Логично, что он бьёт чаще, чем Бэйл, который является вингером, часто смещающимся в центр. Красивое объяснение, но это неправда. С поправкой на роли игроков, Бэйл должен быть намного сильнее вовлечён в игру с мячом. Вот цифры.



Количество пасов Криштиану за последние пять сезонов в Мадриде колеблется с 26,6 на 90 минут до 35,7 на 90 минут. Количество пасов Бэйла в тех же сезонах – от 24,8 на 90 минут до 31,4 на 90 минут. Да, португалец играл выше, да, он не участвовал в контроле мяча, да, девятки вообще получают меньше всего пасов в команде – и всё равно на него играли чаще, чем на Бэйла. У Бэйла просто не было шансов, говоря словами бразильского классика, выйти из тени Роналду.

Догадываться, насколько лучше он мог провести эти годы, бессмысленно. Насколько лучше мог бы играть Ибрагимович в «Барселоне», если бы Гвардиола подстроил команду под него, а не под Месси? Ибрагимович не простил ни Месси, ни Гвардиолу, Неймар сохранил хорошие отношения с Месси, но тоже ушёл.

Бэйл остался и подстраивался пять лет. Хотя его это точно не устраивало – иначе бы его агент не устраивал периодические атаки на тренеров, то требуя в прессе, чтобы партнёры по команде чаще давали ему пас, то требуя в прессе, чтобы он чаще играл в основе. Заявления агента не добавили валлийцу любви болельщиков и популярности в команде. Зато летом, после ухода Роналду, Бэйл наконец-то стал главной звездой «Реала». По крайней мере формально.



Три удара и 24,8 паса на 90 минут – статистика Гарета в сезоне без Роналду. В чемпионате он забил на один гол больше, чем Серхио Рамос. В контроле мяча участвует в той же степени, что и Тибо Куртуа. Главная звезда? Точно нет. Напротив, кризис лидерства сказался в первых же матчах сезона, в августе мы об этом писали.

«Реалу» нужен лидер. Сейчас его нет Ломка после ухода Криштиану в самом разгаре.

Возможно, частично проблема была в игровом стиле Хулена Лопетеги. Тренер, который в сборной Испании ставил что-то похожее на тотальный футбол голландцев, нуждался в игроках, способных постоянно менять позицию и играть по всему фронту атаки. Бэйл был важной частью системы, но подстраивать всю команду под одного – не в стиле Лопетеги. Всё изменилось с приходом Сантьяго Солари.

Солари делает ставку на оборону и готов жертвовать даже Марсело ради оборонительного баланса. Но правила касаются не всех: Солари готов делать ставку на индивидуалистов и прощать им недоработки. В теории это похоже на идеальную ситуацию для Бэйла. На практике: индивидуализм и недоработки прощаются Винисиусу Жуниору, а на правом краю атаки тренер предпочитает дисциплинированного Лукаса Васкеса, потому что отрабатывать в обороне валлиец так и не начал. Формально Бэйл проиграл конкуренцию Васкесу. По сути он проиграл Винисиусу – конкуренцию на роль игрока, под которого подстраивается тренер и подстраивает всю команду. Это провал.

Сейчас «Реал» тащит 18-летний бразилец. Его называют новым Криштиану У него нет даже своей машины, но он уже вытеснил из состава Гарета Бэйла.

Винисиус явно не готов быть лидером «Реала», но он в каждом матче пытается им стать. Бэйл с тремя голами с начала года похож на лидера команды не больше, чем 18-летний бразилец. Кстати, о лидерстве, забавный факт: «Реал» проигрывает «Барселоне» дома каждый матч, в котором Бэйл играет с первых минут. За пять с половиной сезонов – шесть поражений из шести попыток. Рекорд был продлён в начале марта.



Именно в этот момент его агент Джонатан Барнетт решил напомнить болельщикам «Реала» о ценности игрока. «Отношение болельщиков к Гарету позорно. За годы в Испании он выиграл с «Реалом» всё. Он – один из трёх-четырёх лучших игроков мира. Эти болельщики должны целовать ему ноги».

Агент Бэйла: фанаты должны целовать ему ноги

Учитывая, что удары Бэйла принесли «Реалу» две Лиги чемпионов, а болельщики освистывают, трудно представить, чтобы валлиец должен сделать, чтобы ему поцеловали ноги. Поэтому вряд ли стоит рассматривать слова агента в качестве конструктивного предложения. Скорее они – показатель явного раздражения от ситуации. Но если Бэйла раздражает ситуация, то и клубу нет причин радоваться: игрок, который пять лет при Роналду играл второстепенную роль, а после его ухода оказался не лидером. Яркой вспышки раз в месяц мало, чтобы быть главной звездой суперклуба.



В том же интервью Sky Sports агент намекнул, что за Бэйлом следят многие топ-клубы, и эти слова можно трактовать как послание болельщикам: если не начнёте его ценить, можете потерять. Но кажется, когда это случится, все в Мадриде вздохнут с облегчением.



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