Агент Бэйла: фанаты должны целовать ему ноги

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, отреагировал на критику болельщиков мадридской команды в адрес валлийского футболиста.

«За шесть лет, проведённых в Испании, он выиграл все. Он является одним из лучших футболистов в мире. Фанаты должны целовать ему ноги.

Несмотря на то, что пишут в испанских СМИ, он счастлив в клубе, сносно говорит на испанском языке. Между ним и остальными игроками «Реала» нет никаких проблем. Люди, пишущие эти вещи, ничего не знают о нем. Не было ни одного разговора о том, чтобы Гарет покинул «Реал». Он никуда не уйдет этим летом. Бэйл всем доволен, он хочет остаться в «Реале», а клуб намерен сохранить его», — цитирует агента Бэйла Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Бэйла 7 голов и 2 результативные передачи в 21 матче чемпионата Испании.