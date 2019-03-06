«Аякс» приехал в Мадрид и вынес «Реал» из Лиги чемпионов. Разгром без шансов

Сложно объяснить почему, но «Реал» при каждом тренере олицетворяет его работу не только тактикой, но и менталитетом. При Зидане были спокойными и уверенными в себе, при Лопетеги сами себя путали, при Солари наступила какая-то смесь показной уверенности. Тренер на пресс-конференции рассуждает, что ничья в чемпионате — хороший результат. Капитан после победы в Амстердаме в Лиге чемпионов признаётся, что получил жёлтую карточку специально. Серхио Рамос потом оправдывался, что его неверно поняли и он не набрал карточек для дисквалификации специально. «Реал» неплохо получал лещей в Амстердаме, но собственная победа убедила, что исход 1/8 финала решён.
***
Всего этого наверняка не было бы без двух поражений за неделю от «Барселоны». Они были разными, но в сумме уничтожили психологию игроков «Реала» на ближайшее время. Показательная история после кубкового «класико», когда Мадрид был лучше, но проиграл — 0:3. Рамос после третьего мяча шёл к партнёрам и с досадой требовал не пропустить в итоге шесть. И повторная попытка через несколько дней, вновь дома, вновь провальная. Минус мораль, плюс давление в Лиге чемпионов — единственном турнире, где остались объективные шансы выиграть.
***
В итоге мощный старт с «Аяксом», попадание в перекладину, а затем гол соперника после потери Крооса. И второй, в ходе которого Тадич одним финтом закончил карьеру Каземиро на этот вечер. В тот момент показалось, что все проблемы последних месяцев накрыли игроков «Реала». Дикий по азарту «Аякс» устраивал бадибэг при чужой толпе. Великолепные комбинации несколько раз должны были заканчиваться третьим мячом голландцев.
В эти минуты на поле в составе «Реала» не было ни одного человека, в кого реально можно было бы поверить тренеру и партнёрам. Винисиус — безумно талантливый и яркий, но он еще осенью был игроком второй команды. Совсем пацан, он не может и не должен затаскивать клуб уровня «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. Бразилец еще в первом тайме получил травму и покидал поле в истерике. Причем такое чувство, что причиной была не боль, а осознание – Лига чемпионов сегодня может и закончиться.
Точно уходил с поля с пониманием ситуации Начо. Идиотский фол отчаяния в конце, идиотская реакция на вторую карточку.
***
Абсолютно непонятно всё, что последние недели устраивают Гарет Бэйл и его агент. Первый ведёт себя как мальчишка, отказываясь праздновать голы и обижаясь на партнёров. Второй позволяет себе откровенные унижения людей, играющих вместе с его клиентом. Весь этот цирк был бы допустим, проведи Бэйл хоть один реально классный матч. Но он провалил «класико», а с «Аяксом» из хорошего был только удар в штангу с угла. Плюс запоротый момент во втором тайме, когда «Реалу» было необходимо срочно забить, чтобы прийти в себя. Плюс момент в конце, когда «Реал» вылетел на чужие ворота втроём. Гарету надо проснуться. Но он, кажется, не спит.
***
История с третьим голом «Аякса» — невероятная, историческая, безумная. Новая реальность футбола. Мяч перед началом голевой атаки то ли ушёл за боковую, то ли небольшой частью зацепил линию. Сложнейший эпизод, в котором до сих пор невозможно разобраться без повтора сверху. Самое интересное, что после этого была целая комбинация гостей, был великолепный гол безумного Тадича. И безумные минуты ожидания решения судей. Кто там говорил, что ВАР лишает футбол эмоций, что портит дух игры? Просто пересмотрите пять минут происходящего на поле после третьего гола.
Даже обидно, что в итоге этот мяч не стал ключевым, потому что Лассе Шене отправил Куртуа рыдать в душ к Каземиро.
Тот момент, когда из Амстердама приезжает толпа безумцев и укатывает в газон действующего обладателя Кубка чемпионов. И при этом «Аякс» лучше не только настроем и тактически. «Аякс» лучше индивидуально. А «Реал» за неделю похоронил сезон. 27 февраля — вылет из Кубка короля. 2 марта — увеличение отрыва от «Барселоны» до 12 очков в Ла Лиге. 5 марта — провал в Лиге чемпионов. Всё настолько быстро, что даже в увольнении тренера нет смысла. Надо терпеть до лета и строить всё заново.