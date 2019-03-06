«Аякс» приехал в Мадрид и вынес «Реал» из Лиги чемпионов. Разгром без шансов

Сложно объяснить почему, но «Реал» при каждом тренере олицетворяет его работу не только тактикой, но и менталитетом. При Зидане были спокойными и уверенными в себе, при Лопетеги сами себя путали, при Солари наступила какая-то смесь показной уверенности. Тренер на пресс-конференции рассуждает, что ничья в чемпионате — хороший результат. Капитан после победы в Амстердаме в Лиге чемпионов признаётся, что получил жёлтую карточку специально. Серхио Рамос потом оправдывался, что его неверно поняли и он не набрал карточек для дисквалификации специально. «Реал» неплохо получал лещей в Амстердаме, но собственная победа убедила, что исход 1/8 финала решён.

***

Всего этого наверняка не было бы без двух поражений за неделю от «Барселоны». Они были разными, но в сумме уничтожили психологию игроков «Реала» на ближайшее время. Показательная история после кубкового «класико», когда Мадрид был лучше, но проиграл — 0:3. Рамос после третьего мяча шёл к партнёрам и с досадой требовал не пропустить в итоге шесть. И повторная попытка через несколько дней, вновь дома, вновь провальная. Минус мораль, плюс давление в Лиге чемпионов — единственном турнире, где остались объективные шансы выиграть.

***

В итоге мощный старт с «Аяксом», попадание в перекладину, а затем гол соперника после потери Крооса. И второй, в ходе которого Тадич одним финтом закончил карьеру Каземиро на этот вечер. В тот момент показалось, что все проблемы последних месяцев накрыли игроков «Реала». Дикий по азарту «Аякс» устраивал бадибэг при чужой толпе. Великолепные комбинации несколько раз должны были заканчиваться третьим мячом голландцев.

Невероятный финт, который привёл ко второму голу в ворота «Реала». Фантастика! Это обязательно надо увидеть!

В эти минуты на поле в составе «Реала» не было ни одного человека, в кого реально можно было бы поверить тренеру и партнёрам. Винисиус — безумно талантливый и яркий, но он еще осенью был игроком второй команды. Совсем пацан, он не может и не должен затаскивать клуб уровня «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. Бразилец еще в первом тайме получил травму и покидал поле в истерике. Причем такое чувство, что причиной была не боль, а осознание – Лига чемпионов сегодня может и закончиться.



Точно уходил с поля с пониманием ситуации Начо. Идиотский фол отчаяния в конце, идиотская реакция на вторую карточку.

***

Абсолютно непонятно всё, что последние недели устраивают Гарет Бэйл и его агент. Первый ведёт себя как мальчишка, отказываясь праздновать голы и обижаясь на партнёров. Второй позволяет себе откровенные унижения людей, играющих вместе с его клиентом. Весь этот цирк был бы допустим, проведи Бэйл хоть один реально классный матч. Но он провалил «класико», а с «Аяксом» из хорошего был только удар в штангу с угла. Плюс запоротый момент во втором тайме, когда «Реалу» было необходимо срочно забить, чтобы прийти в себя. Плюс момент в конце, когда «Реал» вылетел на чужие ворота втроём. Гарету надо проснуться. Но он, кажется, не спит.

***

История с третьим голом «Аякса» — невероятная, историческая, безумная. Новая реальность футбола. Мяч перед началом голевой атаки то ли ушёл за боковую, то ли небольшой частью зацепил линию. Сложнейший эпизод, в котором до сих пор невозможно разобраться без повтора сверху. Самое интересное, что после этого была целая комбинация гостей, был великолепный гол безумного Тадича. И безумные минуты ожидания решения судей. Кто там говорил, что ВАР лишает футбол эмоций, что портит дух игры? Просто пересмотрите пять минут происходящего на поле после третьего гола.

Летом от Тадича отказался «Саутгемптон». Теперь он ставит на колени «Реал» Сербский гений.

Даже обидно, что в итоге этот мяч не стал ключевым, потому что Лассе Шене отправил Куртуа рыдать в душ к Каземиро.

Из Куртуа сделали школьника. Шоне добил «Реал» классным ударом со штрафного После этого момента стало ясно окончательно: это всё.

Тот момент, когда из Амстердама приезжает толпа безумцев и укатывает в газон действующего обладателя Кубка чемпионов. И при этом «Аякс» лучше не только настроем и тактически. «Аякс» лучше индивидуально. А «Реал» за неделю похоронил сезон. 27 февраля — вылет из Кубка короля. 2 марта — увеличение отрыва от «Барселоны» до 12 очков в Ла Лиге. 5 марта — провал в Лиге чемпионов. Всё настолько быстро, что даже в увольнении тренера нет смысла. Надо терпеть до лета и строить всё заново.