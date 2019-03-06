Почему «Реал» потерпел такой крах?

Дела «Реала» в последнее время не просто плохи – ужасны. Команда проиграла несколько матчей подряд, в том числе два класико. А вчера была бита по всем статьям «Аяксом» и вылетела из Лиги чемпионов. В чем причина краха? Ищем ответы.

«Аякс» приехал в Мадрид и вынес «Реал» из Лиги чемпионов. Разгром без шансов Эпичный вылет действующего обладателя Кубка чемпионов из турнира.

Мнения экспертов

Андрей Кобелев, известный тренер, сам играл в Испании за «Бетис»:

— Команде не хватает звёздных игроков. Без Роналду и Рамоса на поле «Реал» уже не «Реал». Нужно покупать двух-трёх звёздных игроков, чтобы вернуться на победный путь. В «Реале» идёт перестройка, появилось много новых футболистов. Нынешние игроки обеспечивают достаточно качественный уровень, но команда с ними потеряла шансы на трофеи во всех турнирах. Вчера бросилась в глаза очень плохая игра «Реала» в обороне. Во многих моментах игроки «Аякса» заставляли разворачиваться всех соперников лицом к своим воротам. Было очень много пронизывающих передач и врываний со стороны «Аякса».

Василий Уткин, известный футбольный блогер, любитель испанского футбола (кстати, у него сегодня день рождения):

— Мадридский «Реал» делает всё талантливо. Выиграть три Лиги чемпионов было очень талантливо. А потом за неделю просрать все три турнира… Я очень большой поклонник Сергея Шнурова, и одна из моих любимых песен содержит фразу: «Всё [проиграть] – ведь это тоже дар».



Генеральная причина проста: команда очень долго сохраняла себя, не думая о смене поколений. Похожая проблема может быть у «Ювентуса». Там пригласили Криштиану Роналду, решили задержать смену поколений и на этой волне добиться максимального результата: выиграть Лигу чемпионов. Это необязательно путь, ведущий к провалу, но он обостряет минимальную менеджерскую ошибку. Пройти гладко здесь очень сложно.



Дмитрий Радченко, играл в Испании аж за три команды — «Депортиво», «Расинг» и «Райо Вальекано»:

— «Аякс» после домашнего поражения просто-напросто не опустил руки, планомерно готовился, перенёс игру в чемпионате. У «Реала», во-первых, был насыщенный график. Во-вторых, свою роль сыграли потери: чего только стоит отсутствие Рамоса в центре обороны. Да и Роналду был ключевым игроком, у него в руках была дирижёрская палочка. Потеря такого игрока просто так не проходит, нужно полностью перестраивать игру.

«Наружу вылезло всё зло». Как европейские СМИ описывают провал «Реала» Выдержки из испанских и голландских изданий: Marca, AS, Sport, Mundo Deportivo, De Telegraaf, AD.

Михаил Боярский, актёр и болельщик «Зенита»:

— Будь тренером Семак, а не Солари, «Реал» бы выиграл.

Роман Гутцайт, футбольный комментатор Матч-ТВ:

— К этому краху «Реал» шёл весь сезон. Та психологическая уверенность, которая была у «сливочных» последние годы, пропала. Команда впервые за 10 лет потерпела четыре крупных поражения за сезон. Безусловно, также это говорит о системности проблем мадридского «Реала». Хулен Лопетеги в начале сезона начал серьёзно перестраивать игру команды, но ему этого не дали сделать. Затем пришёл Солари, которому по осколочкам приходилось что-то собирать. Иногда у него это получалось, но в ключевых матчах команда провалилась.

Бэйл – главное разочарование «Реала». Ему нужна другая команда Через пять лет по-прежнему чужой в Мадриде.

Наше мнение

Дмитрий Егоров, обозреватель «Чемпионата»:

— Во-первых, Криштиану для «Реала» оказался даже более важным элементом, чем Месси для «Барсы». Лео — величайший талант всех времён, но его клуб силён ещё и уникальной системой игры. Единственная же идея современного «Реала» замыкалась на одном слове — Роналду.

Во-вторых, действительно выдающейся тройке Модрич-Марсело-Рамос в этом году исполнится 100 лет. Они — живые памятники больших побед, которые вряд ли подлежат реставрации и будут трескаться и сыпаться до тех пор, пока болельщики не снесут их с позором.



В-третьих, у нынешнего «Реала» нет шансов и потому, что ни молодёжь, ни юные легионеры не соответствуют уровню суперклуба. Тот же модный в футбольных кругах Винисиус лишь обычный, техничный бегунок, который хорошо бы смотрелся где-нибудь в «Шахтёре», но не в «Реале», позволявшем себе некогда купить обоих Роналдо.



На современном рынке есть лишь два футболиста, которые помогут «Реалу» достаточно быстро восстановиться. Их фамилии — Неймар и Мбаппе. Плюс в том, что оба переедут в Мадрид при первой же возможности. Минус, что стоить такой пакет будет сотни миллионов евро.

Глоры, внимание! Если «Реал» не купит Мбаппе и Неймара, вам придётся бежать Как вы? Уже на низком старте?

Особое мнение

Марсель Десайи, бывший защитник сборной Франции:

— Солари не привнёс ничего нового в игру «Реала»: ни тактики, ни игровой философии. Он не должен был бояться, но он ничего не изменил. Ему нужно было либо усиливать оборону, либо делать упор на креативность, чтобы улучшить хотя бы что-то одно. Но он ничего не сделал. Поэтому мы можем предъявлять ему обвинения.

Мнения игроков «Реала»

Даниэль Карвахаль, защитник:

— Непросто было настроиться на матч после двух поражений от «Барселоны». Мы постарались подойти к игре сосредоточенными, но две ошибки привели к счёту 0:2, а третий гол убил нас.



Лукас Васкес, полузащитник:

— «Аякс» заслужил эту победу, нам остаётся лишь принять это. У «Реала» были шансы, но мы их не реализовали.



Тони Кроос, полузащитник:

— Я считаю, что нынешний состав по-прежнему силён. Но в этом сезоне ни один из игроков не играл стабильно на своём уровне. В этом и заключается причина наших неудач.

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Мнения читателей

Fairplay:

— Перес: «Эй, эй, эй, а где аут?». VAR: «Прости, Флорентино, ответный матч с «Аяксом» в сделку не входил».



Bond-spb:

— А где вариант «Потому что 2/3 состава ленивые и зажравшиеся, а президент — старый маразматик»?



Mamelodisundowns:

— На самом деле, трансферная кампания была провалена. Продать Рони за 100 — это верное решение, игрока в таком возрасте дороже не продать, да и видели мы его форму с «Аталантой» и «Атлетико»… Но вот, куда они решили эти деньги вложить, воистину странно. Купить Куртуа за такую сумму, имея Наваса, и не купить полевых игроков нужного уровня… Это странно.



Тренеры, конечно, мало опыта имеют, сложно их упрекать. Это сезон для оценки ресурсов команды. Думаю, Перес так и рассчитывал: увидеть молодежь, молодых тренеров, а не вкладываться сразу большими деньгами непонятно в кого. Но и восхвалять Зидана смешно. Он тот, кто передал такое «наследство». Команду без игры, без багажа. И именно он в прошлом сезоне «Барселоне» проигрывал. Если бы не голый фарт в матчах с «Баварией», быть Зидану на месте Солари ещё год назад. И болельщики хейтили бы и его.

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