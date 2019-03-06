Кому из этого «Реала» точно пора на выход

«Конец эпохи», – скорбно сообщали мадридские газеты после вылета «Реала» из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. «Конец эпохи», – радостно писали их каталонские коллеги. Говорить про эпоху сложно, но цикл конкретно этой команды точно закончился. Зинедин Зидан не начал его, а просто почувствовал первым. Теперь команде нужно обновлять заявку на сезон. Не только покупать новичков, но и расставаться с теми, кто есть в команде сейчас.
Тибо Куртуа
Очевидно, что Флорентино Перес не пойдёт на этот шаг, но приобретение бельгийца прошлым летом вообще не помогло Мадриду. Кейлор Навас – невероятный вратарь, просто гениальный. Особенно если учитывать, под каким грузом он постоянно находится в Мадриде. В каждой газете раз в полгода писали, что «Мадриду» нужен более звёздный вратарь. Самого Наваса уже фактически выперли из команды пару лет назад, отправив в Манчестер. Он рыдал, когда узнал, что сделка по его обмену на де Хеа сорвалась. Кейлор – топ, но Перес хотел не просто вратаря, а вратаря-звезду. Так появился Тибо Куртуа. Ни Лопетеги, ни Солари в итоге не поняли, как лучше ротировать голкиперов. Но правда в том, что по ходу этого сезона Куртуа ни разу «Реал» не вытащил. Был надёжен, эпизодами откровенно хорош. Но безумных спасений от него не увидели.
Куртуа перешёл в Мадрид всего за 40 млн евро – на нынешнем рынке эту сумму «Реал» вполне может отбить. Но для этого необходимо либо поменять президента, либо найти тренера, который убедит продать Тибо.
Марсело
Пока что первый кандидат на выход из «Реала». В обоих матчах с «Аяксом» бразилец остался в запасе. После гостевой победы никакой реакции не было. Зато после поражения супруга защитника выступила с философскими размышлениями в «Инстаграме».
«Когда кто-то обращается с тобой так, будто ты являешься одним из множества вариантов, упрости ему выбор и исключи себя из уравнения. Иногда ты не можешь ничего поделать с тем, что не получаешь того, что так много для тебя значит. И тогда нужно проявлять не гордость, а чувство собственного достоинства. Никогда не соглашайтесь на что-то меньшее, чем вы заслуживаете», – картинку с таким текстом выложила Кларисса Алвеш. Марсело пришёл в комменты и написал жене, что любит её.
Это всё ещё не прощальное письмо, но явно позиция по отношению к тому, что Марсело проиграл борьбу за место в основе молодому Регилону. Кажется, СМИ не зря отправляли бразильца в «Ювентус» к его лучшему другу.
Гарет Бэйл
После вчерашнего позора издание Marca на своем сайте устроило опрос среди болельщиков по каждому игроку. Вопрос ставился один: «Вы видите его в команде в следующем сезоне?». 92% опрошенных (а голосовало больше 200 тыс.) ответили, что Бэйла в будущем «Реале» нет.
Причин, по которым валлиец провалился в Мадриде, можно найти огромное количество. Но главное – он постоянно требовал от клуба, а в решающий момент ничего не дал взамен. Он забивал важнейшие голы, он приносил «Реалу» титулы. Но он постоянно жаловался на то, как мало его ценят. И этот сезон был целиком его: Роналду ушёл. Просто бери и доказывай. Вместо этого Бэйл проиграл конкуренцию Лукасу Васкесу. Просто потому, что из всех лидерских качеств у него обнаружилось только перекладывание ответственности на партнёров. Как в ключевых эпизодах матча, так и в сезоне целиком. Мог оказаться капитаном корабля, но в итоге бежит с него первым.
Иско
Человек, который просто устал. Ни при одном тренере у Иско не было возможности стабильно провести сезон игроком основы, как бы классно он себя ни проявлял. Возможно, он не подходил конкретно этому «Реалу». Возможно, не везло с тренерами. Но очередной сезон полузащитник заканчивает провально. На «Аякс» Иско не попал даже в заявку, из-за чего разозлился и полностью проигнорировал команду во вторник вечером: не заходил в раздевалку, не уехал со стадиона в клубном автобусе.
Через месяц Иско исполнится 27 лет. Можно рискнуть и подождать, кто станет следующим тренером «Реала». Но за годы разочарований полузащитник стал слишком опасен для раздевалки футболистом. Его надо отпускать, чтобы своим недовольством он не разрушал атмосферу в команде.
Лука Модрич
Сложно сказать однозначно, перегорел ли Модрич в «Реале» или на нём сказывается тяжелейший прошлый год. Хорват совершенно точно устал, ему нужен отдых и перезагрузка. Но за всю пользу, которую Лука принёс Мадриду, он хочет получить последний крупный контракт. И до сих пор не получил, хотя нынешнее соглашение истекает через полтора года. Отсюда сомнения и желание перейти в «Интер», который готов платить. Новый вызов, новый чемпионат, новые эмоции, новые деньги – если Флорентино Перес не созреет на улучшенные условия, хорвата придётся летом продавать.
Карим Бензема
Французский нападающий – олицетворение этой эпохи «Мадрида», которую последние сутки все хоронят. Футболист-система, который идеально подходил «Реалу» все те годы, пока в клубе блистал Криштиану Роналду. В этом сезоне показалось, что Бензема идеально сыгрывается и с Винисиусом, но бразилец слишком молод, чтобы просто подыгрывать ему. А сейчас он ещё и выбыл на два месяца из-за травмы лодыжки. В итоге умения Бензема обесцениваются, а предложить что-то ещё он не может. Новому «Реалу» нужен новый форвард: самостоятельный и независимый, который будет решать вопросы, а не помогать делать это другим. А с Бензема надо прощаться.