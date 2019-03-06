Кому из этого «Реала» точно пора на выход

«Конец эпохи», – скорбно сообщали мадридские газеты после вылета «Реала» из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. «Конец эпохи», – радостно писали их каталонские коллеги. Говорить про эпоху сложно, но цикл конкретно этой команды точно закончился. Зинедин Зидан не начал его, а просто почувствовал первым. Теперь команде нужно обновлять заявку на сезон. Не только покупать новичков, но и расставаться с теми, кто есть в команде сейчас.

Очевидно, что Флорентино Перес не пойдёт на этот шаг, но приобретение бельгийца прошлым летом вообще не помогло Мадриду. Кейлор Навас – невероятный вратарь, просто гениальный. Особенно если учитывать, под каким грузом он постоянно находится в Мадриде. В каждой газете раз в полгода писали, что «Мадриду» нужен более звёздный вратарь. Самого Наваса уже фактически выперли из команды пару лет назад, отправив в Манчестер. Он рыдал, когда узнал, что сделка по его обмену на де Хеа сорвалась. Кейлор – топ, но Перес хотел не просто вратаря, а вратаря-звезду. Так появился Тибо Куртуа. Ни Лопетеги, ни Солари в итоге не поняли, как лучше ротировать голкиперов. Но правда в том, что по ходу этого сезона Куртуа ни разу «Реал» не вытащил. Был надёжен, эпизодами откровенно хорош. Но безумных спасений от него не увидели.

Куртуа перешёл в Мадрид всего за 40 млн евро – на нынешнем рынке эту сумму «Реал» вполне может отбить. Но для этого необходимо либо поменять президента, либо найти тренера, который убедит продать Тибо.

Тибо Куртуа Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

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Пока что первый кандидат на выход из «Реала». В обоих матчах с «Аяксом» бразилец остался в запасе. После гостевой победы никакой реакции не было. Зато после поражения супруга защитника выступила с философскими размышлениями в «Инстаграме».



«Когда кто-то обращается с тобой так, будто ты являешься одним из множества вариантов, упрости ему выбор и исключи себя из уравнения. Иногда ты не можешь ничего поделать с тем, что не получаешь того, что так много для тебя значит. И тогда нужно проявлять не гордость, а чувство собственного достоинства. Никогда не соглашайтесь на что-то меньшее, чем вы заслуживаете», – картинку с таким текстом выложила Кларисса Алвеш. Марсело пришёл в комменты и написал жене, что любит её.

Это всё ещё не прощальное письмо, но явно позиция по отношению к тому, что Марсело проиграл борьбу за место в основе молодому Регилону. Кажется, СМИ не зря отправляли бразильца в «Ювентус» к его лучшему другу.

Марсело Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Он вытеснил из состава Марсело. А сегодня остановит «Барселону» Потенциально сильнейший левый защитник в мире.

После вчерашнего позора издание Marca на своем сайте устроило опрос среди болельщиков по каждому игроку. Вопрос ставился один: «Вы видите его в команде в следующем сезоне?». 92% опрошенных (а голосовало больше 200 тыс.) ответили, что Бэйла в будущем «Реале» нет.



Причин, по которым валлиец провалился в Мадриде, можно найти огромное количество. Но главное – он постоянно требовал от клуба, а в решающий момент ничего не дал взамен. Он забивал важнейшие голы, он приносил «Реалу» титулы. Но он постоянно жаловался на то, как мало его ценят. И этот сезон был целиком его: Роналду ушёл. Просто бери и доказывай. Вместо этого Бэйл проиграл конкуренцию Лукасу Васкесу. Просто потому, что из всех лидерских качеств у него обнаружилось только перекладывание ответственности на партнёров. Как в ключевых эпизодах матча, так и в сезоне целиком. Мог оказаться капитаном корабля, но в итоге бежит с него первым.

Гарет Бэйл Фото: Angel Martinez/Getty Images

Человек, который просто устал. Ни при одном тренере у Иско не было возможности стабильно провести сезон игроком основы, как бы классно он себя ни проявлял. Возможно, он не подходил конкретно этому «Реалу». Возможно, не везло с тренерами. Но очередной сезон полузащитник заканчивает провально. На «Аякс» Иско не попал даже в заявку, из-за чего разозлился и полностью проигнорировал команду во вторник вечером: не заходил в раздевалку, не уехал со стадиона в клубном автобусе.



Через месяц Иско исполнится 27 лет. Можно рискнуть и подождать, кто станет следующим тренером «Реала». Но за годы разочарований полузащитник стал слишком опасен для раздевалки футболистом. Его надо отпускать, чтобы своим недовольством он не разрушал атмосферу в команде.

Иско Фото: Alex Caparros/Getty Images

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Сложно сказать однозначно, перегорел ли Модрич в «Реале» или на нём сказывается тяжелейший прошлый год. Хорват совершенно точно устал, ему нужен отдых и перезагрузка. Но за всю пользу, которую Лука принёс Мадриду, он хочет получить последний крупный контракт. И до сих пор не получил, хотя нынешнее соглашение истекает через полтора года. Отсюда сомнения и желание перейти в «Интер», который готов платить. Новый вызов, новый чемпионат, новые эмоции, новые деньги – если Флорентино Перес не созреет на улучшенные условия, хорвата придётся летом продавать.

Лука Модрич Фото: Denis Doyle/Getty Images

Французский нападающий – олицетворение этой эпохи «Мадрида», которую последние сутки все хоронят. Футболист-система, который идеально подходил «Реалу» все те годы, пока в клубе блистал Криштиану Роналду. В этом сезоне показалось, что Бензема идеально сыгрывается и с Винисиусом, но бразилец слишком молод, чтобы просто подыгрывать ему. А сейчас он ещё и выбыл на два месяца из-за травмы лодыжки. В итоге умения Бензема обесцениваются, а предложить что-то ещё он не может. Новому «Реалу» нужен новый форвард: самостоятельный и независимый, который будет решать вопросы, а не помогать делать это другим. А с Бензема надо прощаться.