«Рубин» вышел на «Локомотив» воспитанниками и бился. Но проиграл

Болельщики «Рубина» попрощались с Виталием Кафановым

Ставший практически легендарным тренер вратарей уехал из клуба, о чем было объявлено вчера. Болельщики хозяев сделали прощальный баннер на эту тему, и стало понятно, что вообще никто в Казани не держит на Кафанова зла или обиды за желание уйти. Все понимают, что амбиции и возможности нынешнего «Рубина» намного ниже, чем у нынешнего «Ростова».

Вообще по сравнению с 3,5 тысячами, которые пришли в выходные не игру с «Ахматом», сегодня на «Казань-Арене» был прям всплеск посещаемости: больше 10 тысяч зрителей. Говорят, приличная часть из них ушла со стадиона в перерыве, но это все равно неплохие показатели для Казани в начале весны.

«Рубин» поставил рекорд по числу воспитанников в основе

Звучит круто, хотя на деле воспитанников было всего трое. Про Егора Сорокина все более-менее знают: у него 17 матчей за основу в прошлом сезоне, 15 – в текущем. Артур Сагитов – дерзкий форвард, который в выходные дважды забил «Ахмату», но первый его гол судьи ошибочно отменили. Казанские журналисты из издания «БИЗНЕС Online» рассказывают, что Сагитов – очень настойчивый и уверенный в себе парень, которого Бердыеву иногда приходится воспитывать. В том числе краткосрочными возвращениями в дубль.

Третьим был Раиль Абдуллин – быстрый защитник, который уже появлялся в составе клуба ранее. В том числе в победной для «Рубина» игре с «Зенитом». Про Абдуллина, Сагитова, а так же еще одного воспитанника клуба, Данилу Степанова, есть классная история. 10 лет назад все трое в разных матчах были мальчишками, которые выводили игроков на поле в матчах Лиги чемпионов.

Фото: rubin-kazan.ru

Свои до мозга костей – в основе. Раньше у «Рубина» такого не было. Новая реальность заставляет выкручиваться. И в ней есть свои положительные моменты.

В составе хозяев был всего один иностранец. Он удалился за 2 минуты

Хорошо, что это были не первые две минуты матча, а уже во втором тайме. Филипп Уремович – единственный легионер в составе «Рубина» на сегодняшний кубковый матч. После перерыва он получил очень-очень глупую красную карточку. Первое предупреждение хорвату показали за агрессивные споры. Второе – почти тут же за фол. Показательно, что практически тут же «Локомотив» забил свой единственный гол в матче. Учитывая, что в первой игре так же победили москвичи, исход пары в целом стал очевидным.



При этом до гола «Локо» была достаточно богатая на моменты игра, хотя проходила она на плохом поле, при плохой погоде, на медленных скоростях. Обе команды имели опасные моменты, поочередно попадали в перекладины. В другую погоду и время года мячей явно могло быть больше. А так лишь 1:0 в пользу гостей, которые готовятся играть в полуфинале с «Ростовом».