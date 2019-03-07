Буффон опять остался без Лиги чемпионов. Снова из-за решения судьи

В прошлом апреле Джанлуиджи Буффон играл в Лиге чемпионов, когда судья поставил в его ворота пенальти в добавленное время. Голкипер наорал на арбитра, получил красную, а пенальти был забит. Так Буффон драматично остался без Лиги чемпионов. После игры голкипер выступил с страшно эмоциональной речью, в которой обрушился с критикой на арбитра:

«Сомнительный момент на 93-й минуте, когда в первом матче у нас был очевидный пенальти, нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент.

Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом.



У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды», – рычал итальянец. За все эти слова он после извинялся и не раз.



Но почти год спустя в составе уже абсолютно другой команды против другого соперника и с другим арбитром. При абсолютно иных правилах судейства (с учетом VAR). Такой же исход для Буффона. Трагическое назначение пенальти на последних минутах. Вновь спорный. Только на этот раз Буффон вообще не дрогнул, пусть в итоге ему это и не помогло. Второй год подряд итальянский легендарный вратарь вылетает из турнира, который так и не успел выиграть в своей карьере. У него три финала, но ни одной победы.

Помимо эпизода с пенальти был еще один, не менее важный, в котором Буффон может винить только себя. Перед вторым голом «Манчестер Юнайтед» итальянец не удержал мокрый мяч, позволив Лукаку добить его. И эта ошибка повлияла на итоговый счет не меньше, чем пенальти в концовке. Возможно, именно поэтому Буффон был так спокоен. Впрочем, «ПСЖ» планирует продлить с итальянцем контракт еще на два сезона. Так что попытки покорить Лигу чемпионов продолжатся.