«Валенсия» вырвала гостевую победу в меньшинстве. Черышев помог

Красная карточка и пенальти в концовке — ничто не смогло остановить «Валенсию».

«Валенсия» сыграла второй шикарный по интриге матч подряд. Несколько дней назад команда чуть не упустила победу в игре с «Краснодаром».

«Краснодар» и «Валенсия» выдали почти уникальный матч. Были сюжеты на любой вкус Игра поделилась на целых пять отрезков – каждый из них был интересен по своему.

И сегодня снова устроила нервный матч, на этот раз с «Жироной».

До этого матча у «Валенсии» было восемь беспроигрышных матчей в чемпионате. Из них, правда, выиграно было три, а в пяти зафиксирована ничья.

Счёт на 14-й минуте открыл Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал Родриго.

В середине тайма равновесие восстановил Хонас Рамальо с паса Алекса Гранеля.

В начале второго тайма Даниэль Парехо вновь вывел гостей вперёд.

На 72-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве из-за удаления Факундо Ронкальи.

В концовке встречи команды обменялись голами. На 83-й минуте Кристиан Стуани сравнял счёт, реализовав пенальти.

Но в компенсированное время победу «летучим мышам» принёс Ферран Торрес.

Денис Черышев вышел на поле на 58-й минуте при счёте 2:1 в пользу своей команды. Так что во всём самом интересном он поучаствовал.