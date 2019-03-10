«Валенсия» вырвала гостевую победу в меньшинстве. Черышев помог

«Валенсия» сыграла второй шикарный по интриге матч подряд. Несколько дней назад команда чуть не упустила победу в игре с «Краснодаром».
И сегодня снова устроила нервный матч, на этот раз с «Жироной».
До этого матча у «Валенсии» было восемь беспроигрышных матчей в чемпионате. Из них, правда, выиграно было три, а в пяти зафиксирована ничья.
Счёт на 14-й минуте открыл Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал Родриго.
В середине тайма равновесие восстановил Хонас Рамальо с паса Алекса Гранеля.
В начале второго тайма Даниэль Парехо вновь вывел гостей вперёд.
На 72-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве из-за удаления Факундо Ронкальи.
В концовке встречи команды обменялись голами. На 83-й минуте Кристиан Стуани сравнял счёт, реализовав пенальти.
Но в компенсированное время победу «летучим мышам» принёс Ферран Торрес.
Денис Черышев вышел на поле на 58-й минуте при счёте 2:1 в пользу своей команды. Так что во всём самом интересном он поучаствовал.