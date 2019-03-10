Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леванте» — «Вильярреал». 10 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Жирона» — «Валенсия» — 2:3, 10 марта 2019, Черышев сыграл 30 минут

Денис Черышев
«Чемпионат»
Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images
«Валенсия» вырвала гостевую победу в меньшинстве. Черышев помог
Красная карточка и пенальти в концовке — ничто не смогло остановить «Валенсию».
Футбол / Испания

«Валенсия» сыграла второй шикарный по интриге матч подряд. Несколько дней назад команда чуть не упустила победу в игре с «Краснодаром».

«Краснодар» и «Валенсия» выдали почти уникальный матч. Были сюжеты на любой вкус
Игра поделилась на целых пять отрезков – каждый из них был интересен по своему.

И сегодня снова устроила нервный матч, на этот раз с «Жироной».

Испания - Примера. 27-й тур
10 марта 2019, воскресенье. 18:15 МСК
Жирона
Жирона
2 : 3
Валенсия
Валенсия
0:1 – Гуэдеш – 14, 1:1 – Рамальо – 22, 1:2 – Парехо – 53, 2:2 – Стуани – 83 (пен), 2:3 – Торрес – 90
Удаления: нет – Ронкалья, 72

До этого матча у «Валенсии» было восемь беспроигрышных матчей в чемпионате. Из них, правда, выиграно было три, а в пяти зафиксирована ничья.

Счёт на 14-й минуте открыл Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал Родриго.

В середине тайма равновесие восстановил Хонас Рамальо с паса Алекса Гранеля.

В начале второго тайма Даниэль Парехо вновь вывел гостей вперёд.

На 72-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве из-за удаления Факундо Ронкальи.

В концовке встречи команды обменялись голами. На 83-й минуте Кристиан Стуани сравнял счёт, реализовав пенальти.

Но в компенсированное время победу «летучим мышам» принёс Ферран Торрес.

Денис Черышев вышел на поле на 58-й минуте при счёте 2:1 в пользу своей команды. Так что во всём самом интересном он поучаствовал.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент