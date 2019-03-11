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Чемпионат России. «Ахмат» – «Урал». Странная игра рукой от Эль-Кабира

«Ахмат» – «Урал». Странная игра рукой Эль-Кабира
«Чемпионат»
Странный пенальти в Грозном. Что это было?
Зачем Эль-Кабир играет рукой в такой ситуации?
Футбол / РПЛ

В понедельник в РПЛ заканчивается 19-й тур. «Ахмат» на своем поле принимал «Урал». В первом тайме гости вышли вперед после автогола Мохаммади. Во втором тайме случился странный эпизод. Полузащитник гостей Эль-Кабир упал в своей штрафной после столкновения с соперником и явно нарочно выбил мяч рукой.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
11 марта 2019, понедельник. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 – Мохаммади – 38 (автогол), 1:1 – Балай – 55 (пен)

«Удивительно, что он действовал таким образом», – сказал комментатор Аксенов. Возможно, футболист «Урала» думал, что заработал штрафной к тому моменту. Хотя даже в таком случае непонятно зачем выбивать мяч из-под ног соперника.

Напомним, что матчи между «Ахматом» и «Уралом» в свое время уже привлекали внимание общественности. Речь, например, про игру 12-го тура чемпионата 2016/17, в которой гости неожиданно выиграли со счетом 4:1.

Худшая оборона российского футбола
С такой игрой «Урала» в матче с «Тереком» его не защитишь.

Тогда известный комментатор, а ныне блоггер Василий Уткин прямо сказал, что считает тот матч договорным.

Вопросы были и после домашнего матча «Урала» с «Тереком» в сезоне 2015/16.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
28 августа 2015, пятница. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
3 : 3
Терек
Грозный
1:0 – Манучарян – 8, 2:0 – Фонтанельо – 16, 2:1 – Рыбусь – 22, 2:2 – Садаев – 39, 2:3 – Айссати – 66, 3:3 – Ерохин – 88

Перед той игрой тогдашний главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко покинул команду и уехал в Минск, отказавшись присутствовать на игре. А после матча покинул команду.

У этой игры была предыстория в виде неожиданной победы «Урала» в Грозном в последнем туре чемпионата 2014/15, которая позволила клубу из Екатеринбурга остаться в РПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
25 августа 2018, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 – Думбия – 29, 1:1 – Бикфалви – 50, 2:1 – Димитров – 78

Добавим, что в первом круге этого сезона «Урал» на своем поле выиграл у «Терека» со счетом 2:1.

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