Зачем Эль-Кабир играет рукой в такой ситуации?

Странный пенальти в Грозном. Что это было?

В понедельник в РПЛ заканчивается 19-й тур. «Ахмат» на своем поле принимал «Урал». В первом тайме гости вышли вперед после автогола Мохаммади. Во втором тайме случился странный эпизод. Полузащитник гостей Эль-Кабир упал в своей штрафной после столкновения с соперником и явно нарочно выбил мяч рукой.

«Удивительно, что он действовал таким образом», – сказал комментатор Аксенов. Возможно, футболист «Урала» думал, что заработал штрафной к тому моменту. Хотя даже в таком случае непонятно зачем выбивать мяч из-под ног соперника.

Напомним, что матчи между «Ахматом» и «Уралом» в свое время уже привлекали внимание общественности. Речь, например, про игру 12-го тура чемпионата 2016/17, в которой гости неожиданно выиграли со счетом 4:1.

Худшая оборона российского футбола С такой игрой «Урала» в матче с «Тереком» его не защитишь.

Тогда известный комментатор, а ныне блоггер Василий Уткин прямо сказал, что считает тот матч договорным.

Вопросы были и после домашнего матча «Урала» с «Тереком» в сезоне 2015/16.

Перед той игрой тогдашний главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко покинул команду и уехал в Минск, отказавшись присутствовать на игре. А после матча покинул команду.



У этой игры была предыстория в виде неожиданной победы «Урала» в Грозном в последнем туре чемпионата 2014/15, которая позволила клубу из Екатеринбурга остаться в РПЛ.

Добавим, что в первом круге этого сезона «Урал» на своем поле выиграл у «Терека» со счетом 2:1.