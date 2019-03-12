Респект, «Спартак»! Приглашение Карреры на матч с «Зенитом» — правильный шаг

Увольнение Карреры из «Спартака» в прошлом октябре стало резонансным и очень болезненным событием для самого тренера, для клуба, а в особенности – для болельщиков. Учитывая весь бэкграунд, неудивительно, что с тех пор история обросла многочисленными легендами, иногда – правдивыми, иногда – не очень, а Карреру и «Спартак» публика в какой-то момент начала не просто противопоставлять друг другу, а превратила в люто ненавидящих друг друга врагов.

Эти агрессивные сравнения двух разных эпох мешали жить команде и постоянно тянули её в прошлое. Но не нужно списывать вину исключительно на болельщиков, попросту скучающих по любимому тренеру-чемпиону и победам, — клуб тут был тоже сильно виноват. Потому что логичное по факту увольнение он обставил прошлой осенью просто безобразно, тем самым лишь подлив бензина в огонь заочного противостояния.

Как нельзя прощаться с главным тренером. Пособие от «Спартака» Руководство клуба делает всё для того, чтобы против него ополчились даже те болельщики, которые были согласны с отставкой Карреры.

И вот теперь, когда Каррера прилетел в Москву на несколько дней, а интернет сразу же погрузился в споры: нужно ли Массимо приезжать на важнейший матч с «Зенитом» или нет, «Спартак» сыграл на опережение и официально пригласил через сайт бывшего тренера на «Открытие Арену».



И это – прекрасное решение.



1. Замнётся нелепая ситуация с отсутствием фотографии Массимо в осенней новости об увольнении. Тогда впихивание изображения тушинского стадиона вместо Карреры смотрелось дико, привело в ярость всех без исключения болельщиков и заставило их думать, что клуб ненавидит итальянца лютой ненавистью и поскорее хочет забыть, вычеркнуть из истории раз и навсегда.



Новый пресс-релиз выполнен максимально празднично, вежливо, и на нём, представьте себе, есть фотография!

2. Трибунам удастся нормально попрощаться с человеком, подарившим им золото, спеть несколько песен во его славу и поблагодарить. Этой возможности большая часть людей осенью была лишена. Проводы в аэропорту – не в счёт.



3. Клуб покажет, что работает над своими же имиджевыми ошибками. У руководства «Спартака» были, есть и остаются претензии к позднему этапу работе Карреры, но в данном случае он нашёл в себе силы переступить через принципы и обиды. Семья итальянца приглашена в президентскую ложу, где будет сидеть рядом с Федуном и даже получит памятный подарок.

4. Дополнительная энергетика на трибунах – обеспечена. Приезд Карреры точно прибавит энтузиазма у людей на стадионе, наполнит их сердца ностальгией, а не унынием. У некоторых футболистов тоже появится дополнительная мотивация – им есть что доказывать бывшему тренеру.



5. «Спартак» покажет, что мнение и настроение болельщиков для него важны. Данная акция отдаёт популизмом, но популизм в такой форме действительно нужен.

Само собой, в истории могут появиться и минусы. Например, если Каррера откажется (а осенью он, напомним, говорил, что не хочет создавать дополнительное давление для преемника и отказался от посещения матча) – сам итальянец станет в глазах болельщиков гордым победителем, а «добродушный» «Спартак», напрасно распахнувший двери, получит щелчок по носу.



Да и сами болельщики, если вдруг поймают агрессивное настроение и, допустим, в сложную минуту матча при проигрышном счёте начнут снова противопоставлять «Спартак» Каррере, перестанут поддерживать команду и примутся скандировать исключительно «A tutti! Avanti», вряд ли помогут и взбодрят игроков и Кононова.



Но хочется верить, что такого не произойдёт. Впереди – важнейшая битва, а Массимо будет в этот вечер главным болельщиком «Спартака». Действительно «Одним из нас», как называют его трибуны.