Каррера: у «Ювентуса» есть всё, чтобы сделать камбэк в игре с «Атлетико»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». С 2009 по 2014 год Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса».

«Ответный матч с «Атлетико» будет нелёгким для «Ювентуса», потому что надо сделать камбэк со счёта 0:2. Но у них есть все средства, чтобы этого добиться. Будет матч, в котором нужно быть терпеливыми и осторожными, потому что «Атлетико» — организованная команда, которая не даёт играть сопернику и может забить в контратаках. «Ювентусу» важно будет не пропустить.



Что касается решающей роли Роналду, он часть команды. Должна выиграть вся команда, а не один Криштиану. Если «Юве» хорошо играет, Роналду — дополнительное оружие. Для победы нужно чуть-чуть удачи», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.