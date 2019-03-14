Почему соперник «Зенита» – «субмарина»? Традиция, которой более 50 лет

Промышленность

Когда первый раз оказываешься у стадиона «Керамика», возникает ощущение, будто стоишь у торгового центра. Точно не у футбольной арены. На жёлтом фасаде надписи PAMESA, PORCELANOSA, ARGENTA – словно вывески магазинов. На самом деле это названия компаний, которые занимаются производством керамики недалеко от стадиона.

В январе 2017 года арену «Вильярреала» переименовали из «Эль Мадригал» в «Стадион Керамики», чтобы подчеркнуть богатства провинции Кастельон, а заодно привлечь новые инвестиции. Фасад стадиона сделан как раз из керамической плитки, которая гарантирует теплоизоляцию, а также защиту от солнца и шума. Керамикой в цветах клуба облицованы даже туалеты на стадионе!

Фото: «Чемпионат»

Правда, многие местные до сих пор называют арену «Эль-Мадригал» – так стадион именовался почти сотню лет (с 1925 года). Местных на стадионе обычно не так много. Оно и понятно – население городка Вильярреал составляет 50 тыс. человек. То есть лишь в два раза больше вместимости арены. Можете представить себе, сколько здесь гостевых фанатов при приезде «Валенсии» и «Барселоны», которые базируются недалеко.

Прозвище

Газон на «Керамике» расположен параллельно берегу Средиземного моря. На вопрос «зачем?» не смог ответить никто из опрошенных мною испанских журналистов. Зато все охотно рассказывают, как у команды появилось прозвище «субмарина».



В сезоне-1967/68 «Вильярреал» боролся за выход в третий испанский дивизион. На одном из матчей группа фанатов начала петь песню «Yellow Submarine» («Жёлтая субмарина»). Тот хит группы the Beatles вышел в августе 1966-го. Здесь совпало сразу несколько факторов. Во-первых, в песне субмарина была именно жёлтой – цвет испанской команды. Во-вторых, название клуба отлично ложилось на мотив. Получилось по-испански: «Amarillo es el Villarreal. Amarillo es. Amarillo es» («Жёлтый наш «Вильярреал», жёлтый он, жёлтый он»).

Когда прозвищу клуба исполнилось 50 лет, жребий полуфинала Лиги Европы символично отправил «Вильярреал» в Ливерпуль. Город, из которого родом the Beatles.

Талисман

«Вильярреал» настолько сблизился со своим прозвищем, что реализовал смелую задумку. В 2001 году маскотом клуба стал Грогут – человек-субмарина. Выглядит он достаточно странно: из головы талисмана торчит телескоп. Те, кто не в курсе предыстории, увидев это существо, подумают, что его создатель что-то употреблял. По официальной версии, маскот имеет бронированное тело, которое символизирует силу команды.

Имя талисману придумывали дети до 15 лет из провинции Кастельон. Заявки отсылали в клуб, а вариант Грогут выбрало жюри, в которое входили два игрока «Вильярреала», советник команды и заместитель мэра. Сейчас в фан-шопе продаётся игрушечный человек-субмарина за 12 евро.

Грогут – верхняя игрушка Фото: «Чемпионат»

Семак

Перед матчем с «Зенитом» Сергей Семак говорил не только о травме Маркизио, но и ответил на вопрос «Чемпионата» про субмарины.

– Вы когда-нибудь бывали на подводной лодке?

– Была одна интересная прогулка. Это было в Архангельске. Меня отвезли и всё показали – мне понравилось. Приятно, но не для людей, которые боятся замкнутых пространств.