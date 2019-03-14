«Это как иметь деньги «Газпрома» и просить ещё у «Роснефти». У нас получилось»

Сегодня «Зенит» и «Вильярреал» проведут ответный матч в Лиге Европы. По ходу сезона 2018/19 директор по международным отношениям «Вильярреала» Хуан Антон де Салас посетил Москву. Он провёл мастер-класс для студентов и выпускников факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» и ответил на многочисленные вопросы аудитории. «Чемпионат» публикует главное из этого мероприятия.

Хуан Антон де Салас Фото: rma.ru

— Какая максимальная сумма, которую «Вильярреал» готов заплатить за игрока?

— Думаю, что наш нынешний предел — это что-то около 20 миллионов, и то, если это случится, это будет уже какой-то супертрансфер, просто заоблачный. Мы — небольшой клуб из крохотного городка с населением всего-то в 50 тысяч человек, у нас даже близко нет таких денег, как у «Реала», у «Барселоны», которая недавно объявила, что первой среди спортивных клубов достигла миллиардного в долларах годового дохода.

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Мы не берем кредитов на покупку футболистов, мы платим за них наши собственные деньги, причем, как правило, сразу, а не траншами, как другие. Например, когда Форлан переходил к нам из «Манчестер Юнайтед»— этот трансфер нам в 2004 году обошелся в 3 миллиона —АлексФергюсон спросил у наших менеджеров: «Вы когда деньги перевести сможете?». Это в пятницу было, и они ответили: «В понедельник переведем, устроит?». Он удивился: «Так быстро? А сколько?». «Да все сразу и переведем...». Для Фергюсона это было неожиданностью.

Диего Форлан Фото: Bagu Blanco/Getty Images

Но хочу заметить, что мы — клуб, который игроков чаще продает, чем покупает. Иначе прожить у нас пока не получается. И если говорить именно о продажах, то самая удачная для нас сделка последнего времени — это трансфер РодригоЭрнандеса в «Атлетико».

Родриго Эрнандес Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Там действительно очень выгодно все получилось — дело в том, что 16-летним он к нам пришел как раз из Академии Мадрида, причем пришел абсолютно бесплатно. Они сами от него отказались, поскольку им он тогда казался недостаточно мощным, низкорослым.

И он в итоге у нас провел четыре сезона, в первый же подрос, сразу чуть не на 20 сантиметров, и вообще здорово спрогрессировал — выиграл юношеский Евро, потом вызывался в команду, которая серебро взяла на молодежном чемпионате, дорос до первой сборной. В общем, «Атлетико» захотел его вернуть. И вернул. Но — нам он, повторюсь, достался бесплатно. А продали мы его обратно за 25 миллионов. Неплохо, правда?

— Какую долю в структуре вашего бюджета составляют средства, вырученные от продажи игроков?

— Наш бюджет — это что-то около 125 миллионов евро. Примерно 72-75 миллионов мы получаем от реализации телевизионных прав. 20 миллионов — поступления от спонсоров. Еще 5-7 — билеты, абонементы, продажи атрибутики. Это сколько получается? Около 100 миллионов? Ну вот, значит, на остальные 25 мы должны игроков продать.



Чтобы проданных заменить новыми, нам надо этих новых, по крайней мере, значительную их часть, самим вырастить. На протяжение последних 20 лет мы очень серьезно вкладываемся в нашу Академию — в частности, построили для нашей молодежи два современных тренировочных центра, эти усилия дают хорошие плоды.

Санти Касорла Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Об Академии

— Имена многих наших воспитанников в футбольном мире на слуху. Санти Касорла, сделав себе имя в «Арсенале», сейчас вернулся к нам. Наш главный тренер Хавьер Кальеха — наш воспитанник, так же как и ключевые футболисты нынешней главной команды — Бруно Сориано и Марио Гаспар.

Прямо сейчас в основе «Вильярреала» выходят в общей сложности пять футболистов, выросших в нашей Академии, в последние 10 лет она ежегодно поставляла в главную команду минимум по 2 игрока, а по количеству своих воспитанников в юношеских и молодежной сборной Испании, «Вильярреал» уступает только «Реалу» и «Барселоне».

Хавьер Кальеха Фото: rma.ru

— Для маленького города это важно – знать, что в команде, носящейимя города, играют свои?

Это чрезвычайно важно. И мы, продвигая наш бренд, эту нашу местную идентичность, нашу принадлежность к сообществу жителей Вильярреала, постоянно подчеркиваем. Скажем, у нас есть серия видео-роликов под общим наименованием «TestCroguet», названная так по имени клубного талисмана Грогета, и рассказывающая о наших футболистах.

Грогет, талисман «Вильярреала» Фото: rma.ru

И вот в них как раз внимание сосредоточено не на забитых ими голах, не на том, как они бегут, идут в обводку, травмируются и восстанавливаются после травм, вообще не на футболе как таковом, а именно на том, как они ощущают себя в нашем городе, как они здесь живут, кто их родители, что им нравилось в детстве, и что сейчас, какие книги они читают, какую музыку слушают: так создается образ — не недосягаемой звезды, а человека простого, близкого, живущего по соседству, человека, в чем-то похожего на вас, в чем-то, наверное, отличающегося, но в целом открытого и симпатичного.

Кроме того «Вильярреал» в рамках специальной программы Endavant участвует во множестве городских социальных и благотворительных проектов, причем на уровне не только главной команды, но и Академии. Например, команда U21 у нас шефствует над малолетними правонарушителями, содержащимися в пенитенциарном центре, а команда U15 — над приютом для бездомных животных.

Мы сотрудничаем с Ассоциацией родителей онкобольных детей. Сыграв благотворительный матч с «Селтиком», мы собрали для нее 400 тысяч евро, которые были переданы исследователям, работающими над поиском эффективных средств борьбы с раком. Мы поддерживаем людей, страдающих болезнью Альцгеймера, синдромом Дауна, наши игроки — и совсем молодые, и опытные — выезжают в дома престарелых, и так далее.

Во всем этом, конечно, есть посыл: мы — с вами, мы — земляки, мы — одна семья, вы нам небезразличны, вы болеете за нас, а мы — за вас, и, если вам плохо, мы сопереживаем и пытаемся вам помочь.

О болельщиках

— Сколько болельщиков у «Вильярреала»?

— Наш стадион вмещает 25 тысяч, и на каждой игре он полон. Так что если вам вдруг в голову придет кого-нибудь в Вильярреале ограбить, то мой вам совет — займитесь этим во время футбольного матча: полгорода на стадионе, остальные смотрят игру где-нибудь в баре, дома никого нет.

Фото: David Ramos/Getty Images

Из этих двадцати пяти 19 тысяч — это держатели абонементов, 13 тысяч — жители непосредственно Вильярреала, а остальные — из ближайших окрестностей. Оченьнеплохая цифра, учитывая опять-таки размеры нашего города и численность его населения.

Могу сказать, что достижению такого показателя способствует, в частности, наша ценовая политика — у нас, например, есть абонементы для подростков, которые мы реализуем по 120 евро, а минимальна цена взрослого абонемента на матчи «Вильярреала» составляет 150 евро. И это при том, что в среднем по Примере, эта цифра достигает 500-600 евро за абонемент.

География проживания наших болельщиков не ограничена только Вильярреалом и окрестностями. Некоторое время назад клуб проводили специальное исследование, по результатам которого нашу общеиспанскую аудиторию мы оцениваем в 711 тысяч человек. «Вильярреал» у нас в стране для многих являемся «вторым любимым клубом».

За нас переживают и в Барселоне, и в Мадриде, и в Севилье и в Валенсии. Вы сами понимаете, что представить себе аналогичные симпатии болельщиков этих клубов друг к другу практически невозможно. Так уж сложилось. Они — настоящие гранды, их разъединяет вековая история жесткого противостояния, если не вражды.

А мы — другое дело: о нас двадцать с небольшим лет назад вообще почти никто не слышал, мы и сейчас достаточно скромны, но при этом — успешны. Мы поднялись с самого дна, добрались до Лиги Чемпионов, и в год своего дебюта там, в 2006-м, сразу дошли до полуфинала.

Команда «Вильярреала», полуфиналист Лиги Чемпионов 2005/2006 Фото: Alex Livesey/Getty Images

Это красивая история, многим она нравится, причем не только в Испании. У нас есть поклонники и в России — мы, кстати, единственный испанский клуб, ведущий официальные аккаунты во «Вконтакте» и «Одноклассниках», — и в Китае — это может показаться невероятным, но там в соцсетях у нас подписчиков вдвое больше, чем у «Милана», а совокупная наша аудитории в различных socialmedia перевалила за 2 миллиона.

О финансах

— Для «Вилльярреала» это, наверное, неплохо, но на фоне грандов эти цифры выглядят не слишком впечатляюще. Насколько узость вашей аудитории препятствует эффективному привлечению спонсоров?

— Я повторюсь: конечно, мы не сравниваем себя с «Реалом» или «Барселоной», и такими спонсорами, такими контрактами, какие заключают они, мы похвастаться не можем. Тем не менее, мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы наше взаимодействие со спонсорами и партнерами приносило нам как можно больший доход, и у нас на этом поприще есть определенные успехи.

Мы, например, заключили очень удачную и неординарную сделку по продаже прав на коммерческое название стадиона, передав их сразу нескольким компаниям, которые к тому же работают в одной отрасли и вообще-то являются прямыми конкурентами.

Сейчас арена «Вильярреала» называется ЕstadiodelaСerámica, и на ее фасаде воспроизведены в общей сложности семь логотипов предприятий, эту самую керамику производящих, в том числе — компании Pamesa, которая принадлежит нашему президенту Фернандо Роигу и является действующим титульным спонсором клуба.

Стадион «Вильярреала» Фото: villarrealcf.es

Изначально попытка договориться с остальными шестью керамическими предприятиями о том, чтобы они тоже поучаствовали в брендинге арены, это было, ну все равно, что, имея спонсором «Газпром», просить денег еще и у «Роснефти».

Однако нам это удалось, поскольку мы смогли убедить их в том, что таким образом мы продвигаем не каждую компанию в отдельности, а всю керамическую отрасль, которая является локомотивом экономики провинции Кастельон, где и расположен Вильярреал — здесь сосредоточено 25 процентов всего производства керамической плитки в Испании.

Они с такой аргументацией согласились, и в результате мы получили просто великолепное по испанским меркам соглашение о продаже прав на коммерческое название стадиона — ежегодно мы зарабатываем на нем по 5 миллионов евро, при том, что в среднем по Примере аналогичные сделки не приносят клубам больше миллиона в год.

— Вы – директор «Вильярреала» по международному сотрудничеству. В чем заключаются ваша работа?

— Для нас это относительно новое направление работы, целью которой является освоение новых рынков, продвижение бренда «Вильярреала» за рубежом, прежде всего на азиатском рынке и в США. Соответствующий департамент под моим руководством в структуре клуба был создан год назад.

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Мы наряду с «Атлетико» и «Валенсией» участвуем в программе WandaGroup по развитию футбола в Китае, в рамках которой «Вильярреал» принимает у себя по 10 молодых китайских игроков в год. Они живут в испанских семьях, учат испанский язык, тренируются с командами нашей Академии.

Несколько таких ребят уже подписаны командами китайской Суперлиги, а что касается собственно «Вильярреала», то нам сотрудничество с Wanda приносит хорошую прессу в самом Китае и — что, конечно, тоже немаловажно — 2,5 миллиона евро в год спонсорских отчислений.

И второе важнейшее для нас направление — это открытие зарубежных Академий, работающих под брендом «Вильярреала», по нашим методикам, с использованием наших программ и опыта наших лучших тренеров. На данный момент их 12, три — в Южной Корее, остальные девять — в Соединенных Штатах — в том числе в Вашингтоне и Майами. В ближайшее время мы собираемся открыть еще 10 подобных Академий. Как видите, наши международные планы заходят достаточно далеко.