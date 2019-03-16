Головин в отличном настроении едет в сборную. «Монако» обыграл одного из лидеров

Они поменялись местами

Только одна вещь из года в год остаётся неизменной в Лиге 1 – гегемония «ПСЖ». Остальные команды периодически «колбасит», и наши сегодняшние соперники в этом плане не исключение. Если в прошлом сезоне «Монако» финишировал вторым, а «Лилль» — 17-м, то в этом они поменялись местами. В буквальном смысле! Перед встречей в Вильнёв-д’Аск «Лилль» занимал вторую позицию в таблице, а «Монако» — да-да! – 17-ю.

Соответственно, «доги» и рассматривались как безусловные фавориты игры. Помимо девятиматчевой беспроигрышной серии в их пользу говорил фактор своего поля: дома в этом чемпионате «Лилль» взял почти 74% очков и по этому показателю тоже уступает одному лишь Парижу. Но что стоят предматчевые расклады в такой взбалмошной, непредсказуемой лиге? Почти ничего.

«Монако» остался без звёзд

Перед путешествием в Лилль Леонарду Жардим лишился обеих своих главных звёзд. Фабрегаса оставила дома травма бедра, Фалькао – перебор карточек. На этом фоне потеря защитника Бадьяшиля (дисквалификация) могла показаться пустяком. Хотя в центре обороны монегаски испытывали не менее серьёзные трудности, чем в середине поля. А возможно, что и более. В первом тайме хозяева чересчур уж легко проникали на убойные позиции. Впрочем, насколько просто «Лилль» создавал моменты, настолько же беззаботно их расходовал. Словосочетание «не повезло» уместно только в контексте Бамба – его удар пришёлся в перекладину.

Винисиус, да не тот

Дыру в атаке Жардим заткнул бразильским «ноунеймом». Последнее время имя Винисиус более или менее на слуху, но к своему тёзке из мадридского «Реала» монакский Винисиус не имеет никакого отношения. Для 23-летнего бразильца, принадлежащего «Наполи», это уже вторая аренда за сезон: первую половину сезона он отбегал в заштатном португальском «Риу Аве», а в конце января переехал в Монако. За шесть предыдущих выходов на замену у Винисиуса набежало меньше часа игрового времени во Франции, а тут он за один заход получил от Жардима в три раза больше минут.

Понятно, что вот так сразу взять и заменить капитана без потери качества новичку было трудно, но сработал он выше всяких похвал. Открывался, цеплялся, прессинговал, заработал потенциально голевой стандарт, загубленный Сидибе. Непосредственно воротам Меньяна Винисиус до перерыва не угрожал – по этой части у гостей выступали быстроногие инсайды – Рони Лопеш и Жельсон Мартинш. На пару они набили полдюжины ударов. Были и опасные, даже очень. Несмотря на пропасть в таблице, «Монако» ни в чём не уступал сопернику.



Вознаграждением за старательность и терпение Винисиусу стал шанс в концовке. И нападающий оказался к нему готов. Винисиус ловко перебросил мяч через голову Фонте и следующим касанием направил мяч в сетку.

Как сыграл Головин

В отсутствие двух опытнейших «Ф» на Александра легла повышенная ответственность. Естественно, он вышел в стартовом составе – по-другому последнее время не бывает. Разумеется, отдавал себе отчёт в том, какие надежды на него возложены, и добросовестно старался их оправдать. Излишнее волнение иногда работало против российского хавбека. Так, в середине первого тайма Головин умудрился дважды за 30 секунд приземлить на землю Пепе. Хорошо, судья извинения Александра принял и не стал выписывать ему предупреждение. В другой раз горячность вылилась в кикс напротив ворот. После перерыва Головин заиграл рассудительнее, спокойнее и имел реальнейший шанс открыть счёт, когда они с Рони Лопешем вывалились на одного защитника и вратаря. Увы, удар Головина пришёлся прямо во вратаря. Смягчающее обстоятельство – бил с левой.



На 79-й минуте Александр уступил место на поле знакомому ещё по РПЛ Вильяму Ванкёру и уже со скамейки наблюдал, как его товарищи забивают победный гол. Седьмой матч без поражений у «Монако» — и уже 16-е место. Борьба за выживание, о которой болтали всю осень и зиму, похоже, отменяется.