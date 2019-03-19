France Football составил рейтинг 50 лучших тренеров в истории. Рейтинг странный

Издание France Football – то самое, которое с 1956 года каждую зиму вручает «Золотой» мяч лучшему футболисту мира. Авторитетный французский журнал с долгой историей и традициями составил собственный список лучших тренеров мира за всю историю. С некоторыми ограничениями.

Главное из ограничений – речь идёт о тренерах, которые вошли в историю работой в клубах, а не в сборных. Поэтому не ищите здесь Луиса Фелипе Сколари, Сесара Луиса Менотти или Карлоса Билардо, а Висенте дель Боске не попал в первую десятку.

Ещё нужно обратить внимание на критерии отбора. Авторы утверждают, что руководствовались тремя основными пунктами: трофеи, выигранные с клубом, футбольное наследие и личные качества тренера. Последнее связано с ещё одним обстоятельством, которое учитывали авторы: длительность тренерской карьеры. Как понимать «личные качества» и как их измерить – сложный вопрос. Возможно, именно с этим пунктом связаны некоторые спорные места в списке.

Полный список 50 лучших клубных тренеров в истории по версии France Football.

Первая пятёрка

На первом месте – автор концепции тотального футбола, человек, который повлиял на игру, наверное, больше всех в XX веке. Ринус Михелс выиграл всё с «Аяксом» и изменил футбол.

Сэр Алекс Фергюсон провёл на посту тренера «Манчестер Юнайтед» 27 лет. Он всегда адаптировался под игроков и выстроил несколько команд, абсолютно не похожих друга на друга стилем игры. Но неизменно побеждал.

Арриго Сакки познакомил Италию с высоким прессингом и тотальным футболом. Для той Серии А, привыкшей к катеначчо, это была революция.

Йохан Круифф стал первым примером того, что великий футболист всё-таки может стать великим тренером. Он стал воплощением эволюции идей Михелса. Передачи в касание, взаимозаменяемость игроков, схема 3-4-3 при владении мячом: его игроки поначалу не могли понять, что от них требуется. Но быстро учились.

Хосеп Гвардиола – ещё один последователь Круиффа, который меняет футбол на наших глазах. Он на пятом месте, и это самое высокое место в рейтинге среди всех действующих тренеров.

Что не так со списком?

Несмотря на перечисленные критерии выбора, список оставляет много вопросов. Начиная с третьего места Арриго Сакки, который действительно внёс большой вклад в развитие итальянского футбола, но за всю карьеру выиграл меньше 10 трофеев. Особенно странно его третье место смотрится по сравнению с отсутствием в десятке Жозе Моуринью, который внёс немалый вклад в развитие футбола в Англии, при этом создав одну из сильнейших команд в истории АПЛ, а на личном уровне выиграл в два раза больше.

Висенте дель Боске вошёл в историю благодаря успехам со сборной Испании, но ведь его работа в «Реале» тоже была выдающейся. И по трофеям, и по следу в истории, которая проект «галактикос» оставил в истории. Тем не менее в рейтинге клубных тренеров France Football дель Боске намного ниже, чем Юрген Клопп.

Почему победы Карло Анчелотти в четырёх национальных чемпионатах и выигранные с разными клубами Лиги чемпионов настолько значительнее побед Моуринью в четырёх национальных чемпионатах и выигранных с разными клубами Лиг чемпионов? Из них двоих только португалец внёс в футбол новые идеи, построив идеальную оборонительную машину в «Челси» в сезоне-2004/05. Или дело в тех самых личных качествах?

Есть и другие детали. Арсен Венгер – революционер АПЛ, человек, который в середине 90-х в одиночку поменял представление лиги о стиле игры. Да, он не специалист по трофеям, но он трижды выиграл турнир, в том числе с историческим достижением – сезоном без поражений. А уж если говорить о длительности карьеры, то он вообще вне конкуренции. Но – итоговое 32-е место, которое похоже на шутку. Ниже Юргена Клоппа, ниже Диего Симеоне.

Если говорить о теоретиках, которые не брали больших трофеев, но изменили игру, рейтинг тоже удивляет. Где Зденек Земан, которым восхищались даже его противники? Да он ничего не выиграл, но его атакующий геометрический футбол восхищал даже соперников и помог раскрыть множество талантов. К тому же в рейтинге есть Марсело Бьельса – тренер, чьё портфолио содержит не больше трофеев.

Франк Райкард многим запомнился сезоном-2005/06, но неужели одного сезона с пиковым Роналдиньо (который тогда был способен решить любой матч в одиночку) достаточно, чтобы стать одним из 50 лучших клубных тренеров в истории футбола? Где тогда Луис Энрике?

Жителям бывшего СССР тоже есть, чему удивляться. Радует, что в рейтинг, кроме очевидного Валерия Лобановского, попал Виктор Маслов, но где в таком случае Константин Бесков? Уникальная фигура в истории футбола СССР, именно по вкладу в развитие игры, по наследию. Родоначальник спартаковского стиля игры и вечный соперник Лобановского. Его не хватает.

Рейтинг вызвал споры в соцсетях – особенно позиции Венгера и Клоппа. Вопрос о них задали даже главному редактору журнала в комментариях в «Твиттере».

Он пока не ответил.