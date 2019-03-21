Вы знаете, за что Де Брёйне не любит Куртуа? Голкипер переспал с его подругой

«Главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс спросил, должен ли Куртуа быть исключён из национальной команды. Я не думал, что имею право сказать «да». Конечно, он всё ещё хороший вратарь. Поэтому я ответил, что он может остаться».

Куртуа закидали игрушечными крысами. Фаны «Атлетико» его ненавидят Считают его предателем.

Это слова звезды сборной Бельгии Кевина Де Брёйне. Сказаны они о другой звезде сегодняшнего соперника сборной России – Тибо Куртуа. Когда-то полузащитник и голкипер были добрыми приятелями, но потом между молодыми людьми встала женщина.

В 2014 году Де Брёйне выпустил автобиографию под названием «Будь проще», в которой рассказал об измене своей бывшей подруги с голкипером. «Я не мог понять, почему Куртуа так поступил. Мне всё ещё больно думать об этом», – признался полузащитник в книге. К тому моменту Кевин и Каролин встречались около трёх лет. Де Брёйне узнал обо всём от одного из друзей Куртуа, который, по его мнению, оказался «не очень умён».

Позже об этой истории рассказала в интервью и сама Каролин. Она объяснила, почему решилась на связь с Куртуа:

«Я сохраняла молчание в течение нескольких месяцев, так как не имела возможность ничего рассказать. Родители Де Брёйне сообщили, что подадут в суд на меня, если я раскрою детали. Я была под давлением и не могла связаться с Кевином… На самом деле он первым изменил мне. Летом 2012-го Кевин признался, что у него роман с моей лучшей подругой. Я спросила, кого из нас он выбирает. Дала ему новый шанс, но наши отношения уже не были прежними. Я отправилась в путешествие с друзьями в Мадрид. Сам Кевин считал это хорошей идеей. Но там произошло то, чего не должно было случиться. Мы встретились с Тибо. Он оказался противоположностью Кевина: интересным, интеллигентным человеком. Предложил мне кое-что важное, чего я не получила за три года отношений с Кевином. Мы говорили с ним обо всём. Он даже приготовил мне вкусную еду. Кевин никогда не делал этого. И я подумала: если Кевин обманул меня, почему я не могу поступить так же?».

В результате Каролин не осталась ни с Де Брёйне, ни с Куртуа. Игроки, несмотря на холодные отношения, продолжили выступать вместе за сборную Бельгии. Тибо заслужил звание лучшего голкипера ЧМ-2018 в России, помог бельгийцам завоевать бронзу. Выходит, Кевин поступил мудро, когда не стал настаивать на исключении Куртуа. Пресс-атташе национальной команды стремился убедить журналистов и болельщиков в том, что полузащитник с голкипером забыли старую историю и шутят друг над другом, но вряд ли ему поверили.

В сентябре 2017-го Де Брёйне забил единственный мяч в ворота Куртуа в матче чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити». Очевидно, это был самый сладкий гол в карьере полузащитника. Кажется, после матча Кевин сказал Тибо что-то неприятное.

После перехода Куртуа из «Челси» в «Реал» журналисты попытались спровоцировать Де Брёйне на комментарий трансферной саги голкипера. «Почему вы меня спрашиваете о «Реале» и Куртуа? – удивился Кевин. – Меня не интересует его карьера. Если он хотел играть в Мадриде, то, значит, его мечта сбылась. Рад, что он покинул «Челси», ведь в Англии должны играть лучшие».

В 2014 году, вскоре после расставания с Каролин, полузащитник начал встречаться со своей нынешней женой Мишель Лакруа. В 2016-м у пары родился первый сын Мэйсон, а летом 2017-го они поженились. В прошлом году Кевин стал отцом во второй раз. У Куртуа тоже двое детей. Вот только отношения бельгийского голкипера с испанкой Мартой Домингес дали трещину после измен со стороны Тибо. Наступил на старые грабли.

Красота дня. Жена Кевина Де Брёйне Кто она, та, что вдохновляет главного бельгийского рыжика?

Де Брёйне пропустит матч с Россией из-за травмы. Вероятно, вместе с женой поболеет за Куртуа и других партнёров по команде у телеэкрана.