Вы знаете, за что Де Брёйне не любит Куртуа? Голкипер переспал с его подругой

«Главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс спросил, должен ли Куртуа быть исключён из национальной команды. Я не думал, что имею право сказать «да». Конечно, он всё ещё хороший вратарь. Поэтому я ответил, что он может остаться».
Это слова звезды сборной Бельгии Кевина Де Брёйне. Сказаны они о другой звезде сегодняшнего соперника сборной России – Тибо Куртуа. Когда-то полузащитник и голкипер были добрыми приятелями, но потом между молодыми людьми встала женщина.
В 2014 году Де Брёйне выпустил автобиографию под названием «Будь проще», в которой рассказал об измене своей бывшей подруги с голкипером. «Я не мог понять, почему Куртуа так поступил. Мне всё ещё больно думать об этом», – признался полузащитник в книге. К тому моменту Кевин и Каролин встречались около трёх лет. Де Брёйне узнал обо всём от одного из друзей Куртуа, который, по его мнению, оказался «не очень умён».
Позже об этой истории рассказала в интервью и сама Каролин. Она объяснила, почему решилась на связь с Куртуа:
«Я сохраняла молчание в течение нескольких месяцев, так как не имела возможность ничего рассказать. Родители Де Брёйне сообщили, что подадут в суд на меня, если я раскрою детали. Я была под давлением и не могла связаться с Кевином… На самом деле он первым изменил мне. Летом 2012-го Кевин признался, что у него роман с моей лучшей подругой. Я спросила, кого из нас он выбирает. Дала ему новый шанс, но наши отношения уже не были прежними. Я отправилась в путешествие с друзьями в Мадрид. Сам Кевин считал это хорошей идеей. Но там произошло то, чего не должно было случиться. Мы встретились с Тибо. Он оказался противоположностью Кевина: интересным, интеллигентным человеком. Предложил мне кое-что важное, чего я не получила за три года отношений с Кевином. Мы говорили с ним обо всём. Он даже приготовил мне вкусную еду. Кевин никогда не делал этого. И я подумала: если Кевин обманул меня, почему я не могу поступить так же?».
В результате Каролин не осталась ни с Де Брёйне, ни с Куртуа. Игроки, несмотря на холодные отношения, продолжили выступать вместе за сборную Бельгии. Тибо заслужил звание лучшего голкипера ЧМ-2018 в России, помог бельгийцам завоевать бронзу. Выходит, Кевин поступил мудро, когда не стал настаивать на исключении Куртуа. Пресс-атташе национальной команды стремился убедить журналистов и болельщиков в том, что полузащитник с голкипером забыли старую историю и шутят друг над другом, но вряд ли ему поверили.
В сентябре 2017-го Де Брёйне забил единственный мяч в ворота Куртуа в матче чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити». Очевидно, это был самый сладкий гол в карьере полузащитника. Кажется, после матча Кевин сказал Тибо что-то неприятное.
После перехода Куртуа из «Челси» в «Реал» журналисты попытались спровоцировать Де Брёйне на комментарий трансферной саги голкипера. «Почему вы меня спрашиваете о «Реале» и Куртуа? – удивился Кевин. – Меня не интересует его карьера. Если он хотел играть в Мадриде, то, значит, его мечта сбылась. Рад, что он покинул «Челси», ведь в Англии должны играть лучшие».
В 2014 году, вскоре после расставания с Каролин, полузащитник начал встречаться со своей нынешней женой Мишель Лакруа. В 2016-м у пары родился первый сын Мэйсон, а летом 2017-го они поженились. В прошлом году Кевин стал отцом во второй раз. У Куртуа тоже двое детей. Вот только отношения бельгийского голкипера с испанкой Мартой Домингес дали трещину после измен со стороны Тибо. Наступил на старые грабли.
Де Брёйне пропустит матч с Россией из-за травмы. Вероятно, вместе с женой поболеет за Куртуа и других партнёров по команде у телеэкрана.