Голландцы опять отыгрались с 0:2 против немцев. Но проиграли в концовке!

Сборные Нидерландов и Германии сыграли два запоминающихся матча осенью 2018-го на групповом этапе Лиги наций. В Амстердаме «оранжевые» разгромили экс-чемпионов мира – 3:0, а в Гельзенкирхене выдали фантастическую концовку при счёте 2:0 в пользу немцев и ушли от поражения благодаря голам Квинси Промеса и Вирджила Ван Дейка. Вкусным футболом невозможно пресытиться, поэтому факт попадания команд Рональда Кумана и Йоахима Лёва в одну группу отборочного цикла Евро-2020 порадовал. К слову, из игроков основной обоймы с неудачного ЧМ-2018 в основе гостей остались лишь Мануэль Нойер, Йозуа Киммих и Тони Кроос. Лёв продолжает менять сборную Германии, несмотря на критику в свой адрес.

Нидерланды на последней минуте дожали Германию. Промес помог голом В Лиге наций очередной качественный матч топовых сборных.

Куман задумал сыграть с Лёвом в какую-то сложную тактическую игру. Похоже, изначально тренер голландцев решил подстроиться под схему сборной Германии и поставил трёх центральных защитников. При этом роль левого латераля досталась Промесу. У «оранжевых» при обороне было что-то напоминавшее 5-1-2-2. Четыре человека из группы атаки накрывали двигавших мяч центральных полузащитников соперника – как раз Крооса и Киммиха.

Лёв унижен на арене Кройфа. Промес тоже поучаствовал в разгроме Сборная Германии всё хуже и хуже.

Но, кажется, хозяева и сами до конца не разобрались, как перестраиваться и куда бежать. Гости выходили из-под прессинга, были острее и забили быстрый гол. Дензел Дюмфрис упустил на правом фланге Нико Шульца, а Матейс Де Лигт поскользнулся в собственной штрафной. В результате Лерой Зане свободно поразил цель.

В середине первого тайма Куман перешёл на четыре защитника, а Промеса отправил на правый фланг атаки. Превратившийся в этом сезоне в универсала экс-спартаковец часто смещался в полуфланг и даже в центр. Добавилась лишняя фигура впереди – сборная Нидерландов стала создавать голевые моменты. Квинси сделал с фланга две шикарные передачи на Райана Бабеля. Сперва форвард выскочил один на один, а потом здорово сыграл на опережение, оставив за спиной Тило Керера. Немцев выручил двумя сейвами Мануэль Нойер.

Но теперь «оранжевые» регулярно пропускали контрвыпады. Как минимум в паре случаев Ван Дейк спас хозяев от неприятностей. Капитан страховал «поплывшего» де Лигта, чья игра в первом тайме наверняка разочаровала скаутов «Барселоны». Однако на исходе трети матча и лидер обороны «Ливерпуля» сплоховал. Серж Гнабри здорово пробил в дальнюю «девятку», уйдя от Ван Дейка. Кажется, счёт 0:2 к перерыву – это скорее поражение Кумана, нежели победа Лёва. Что-то тренер голландцев намудрил.

Во втором тайме Промес вернулся на левый фланг, а Бабеля тренер наказал заменой на Стевена Бергвейна. Голландцы включили высокий прессинг, закружили «оранжевую» карусель у штрафной немцев и благодаря волевым усилиям сократили разрыв. После углового со второй попытки доставили мяч в штрафную, где Де Лигт перепрыгнул коллег по амплуа из сборной Германии.

Чтобы задавить переживающих не лучшие времена немцев, команде Кумана достаточно было взвинтить темп и поймать кураж. Ничего лишнего не придумывая. Мемфис Депай, оформивший дубль и сделавший два голевых паса в матче 1-го тура отборочного цикла с Беларусью, продолжил «феерить». Де Лигт забил с его передачи, а по истечении часа игры сам Депай сравнял счёт. Поведение защитников сборной Германии при голе форварда «Лиона» невозможно описать без помощи бранных слов. Джером Боатенг с Матсом Хуммельсом, наверное, смеялись сквозь слёзы, глядя на происходящее. Кстати, в обеих голевых атаках поучаствовал Промес.

Только при 2:2 игра чуть-чуть успокоилась. Немцы вытащили головы из песка, стали поглядывать в сторону чужих ворот. Впрочем, на поле хватало сумбура. Ничья была бы справедливым результатом. Тем не менее в концовке команда Лёва неожиданно забила победный гол. Свежие Илкай Гюндоган и Марко Ройс запутали оборону голландцев, Де Лигта опять куда-то унесло, а воспользовавшийся свободной зоной Нико Шульц отправил мяч в сетку. Потрясающая развязка!

Сборные Нидерландов и Германии не обманули ожиданий, в третий раз за полгода выдали весёлый матч. Болельщики увидели два разных тайма. Первый хозяева проиграли по ударам – 6:7 (в створ 3:5), а второй выиграли – 10:4 (в створ 3:2). Правда, по качеству футбола вряд ли скажешь, что в этом матче играл будущий победитель Евро-2020. Статистика Промеса: один удар, три ключевых паса, один отбор, один перехват и два выноса мяча.