В матче сборной России на поле был незаявленный игрок. «Технарь» будет?

В ходе матча сборных России и Казахстана появилась новость, после которой возник вопрос, есть ли смысл продолжать смотреть матч.

На 30-й минуте в составе хозяев дебютировал Ян Вороговский из «Кайрата». Проблема в том, что в протоколе УЕФА он не значился. Официально полузащитник не был заявлен на эту игру.

А значит, независимо от исхода матча в Нур-Султане, местной сборной светило 0:3.

Дзюба и Черышев – красавцы. Но лучший – Черчесов Победа над Казахстаном – не подвиг, но почему нельзя просто порадоваться ей?

Как так вышло?

За день до игры тренерский штаб определяется с заявкой из 23 человек, а на следующий день, перед самым матчем, те же фамилии попадают в электронную базу. Ошибка вкралась именно на этом этапе.

Наш корреспондент Михаил Гончаров, который был на матче, объяснил ситуацию так.

«Казахи подали список, в котором Вороговский был. УЕФА этот список потом печатал, но не поставил галочку напротив его фамилии. По этой причине он и не попал в протокол. У судей список был корректный, поэтому ему позволили выйти на поле. Будь по-другому, эту замену бы просто не разрешили».

Выходит, что вопросов к Казахстану нет. Или есть?

У Черышева «2+1», у Дзюбы – первый гол в 2019 году. Как Россия громила Казахстан И как шотландцы умудрились крупно «влететь» в Астане/Нур-Султане?

Что говорят в Казахстане?

Тренерскому штабу общаться с прессой запретили. Таково было решение главного тренера сборной — чеха Билека.

Поговорить о случившемся согласился Наги Бакытбеков, директор департамента маркетинга и PR-службы Казаxстанской федерации футбола.

«Игрок заявлен на турнир, у него нет никаких проблем с документами. Этот же футболист играл с Шотландией и даже забил гол. Как вы знаете, за день до игры каждая команда подаёт заявку на игру, и он в ней был. Уже потом, за 75 минут до матча, в системе случился технический сбой, поэтому его не получилось заявить.

Подчеркну, что к ошибке причастен человек не из УЕФА, а из нашей федерации.Техническое поражение? Не знаю, давайте подождём. Думаю, в ближайшие пару дней у нас ещё будут комментарии на этот счёт».

Выходит, что вина всё-таки лежит на Казахстане, пусть и чисто техническая.

Ахметов сделал заявку на местo в старте сборной. С ним команда играет быстрее Для команды Черчесова навыки Ильзата очень полезны.

Будет ли «технарь»?

Несмотря на формальное нарушение регламента, Черышев и Дзюба могут не переживать за свои голы. Вот выдержка из дисциплинарного кодекса ФИФА.

Кодекс УЕФА в открытом доступе не представлен, а ответ от чиновников в редакцию пока не проступил. Но вряд ли их подход сильно отличается. Лишать нашу сборную заслуженных голов было бы очень глупо.