Дело Кокорина и Мамаева дошло до суда. LIVE

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13:25. Игорь Бушманов, адвокат Мамаева:

— Настрой у нас боевой, как всегда – с верой в правосудие и с надеждой на справедливость. Ожидания от процесса? Я не буду гадать. Да, есть обычная практика, статистика, но у нас дело необычное. Просто дождёмся решения, надеюсь, что в хоть какой-то части, хотя бы в части меры пресечения, оно будет положительным для всех. Если их отпустят, то это будет нести благоприятные последствия и благотворно скажется на скорости судопроизводства.

13:15. Адвокат Андрей Князев, директор коллегии адвокатов «Князев и партнёры»:

— Уверен на 99,9%, что дело будет отправлено в суд – будет назначено заседание по существу. Оно, по сути, уже в суде. Если бы судья раньше заметил какие-то нарушения, например, несоответствие обвинительного заключения дела, то мог бы и ранее обратить на это внимание, не назначая предварительное слушания. Даже если дело отправят в прокуратуру, то это не значит, что футболистов сегодня освободят. Если дело отправляется в прокуратуру, то чаще всего обвиняемый находится под стражей, а через две недели дело возвращается в исправленном варианте. Могут ли выпустить игроков? Когда начнётся слушание по существу, будет приговор, вот тогда и стоит ждать изменений. А сейчас – с чего их освобождать-то? Никаких изменений не произошло: ни с позиции защиты, ни с состояния здоровья.

13:00. Приветствуем всех любителей футбола. Дело Кокорина и Мамаева добралось до суда. И это никакая не апелляция, обречённая на провал, и не прения сторон — реальное заседание по итогам расследования. Вот здесь мы собрали основные нюансы одного из главных скандалов в истории нашего футбола.

Главные вопросы перед судом по делу Кокорина и Мамаева FAQ для тех, кто будет следить за заседанием.

Заседание начнётся в 14:00 мск и будет носить закрытый характер.