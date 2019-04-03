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Что нужно знать перед судом по делу Кокорина и Мамаева?

Павел Мамаев
Максим Ерёмин
Фото: РИА Новости
Главные вопросы перед судом по делу Кокорина и Мамаева
FAQ для тех, кто будет следить за заседанием.
Футбол / РПЛ

Дело Кокорина и Мамаева добралось до суда. И это никакая не апелляция, обречённая на провал, и не прения сторон — реальное заседание по итогам расследования. Мы собрали основные нюансы одного из главных скандалов в истории нашего футбола.

Сколько следователей вели дело?

Почти сразу после осенней заварушки следствие определилось с составом группы. В неё вошли 18 следователей! На пьяную драку, которую практически целиком можно посмотреть в интернете, решили отвести почти два десятка спецов. Зачем — попытайтесь додумать сами. «Нужно наказать Кокорина и Мамаева, а потом посадить того, кто выделил 18 человек на их паршивое дело, которое не стоит выеденного яйца, где мировой судья за день мог всё решить», — версия Алексея Навального.

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Могут ли вернуть дело следствию?

Несмотря на мощный состав, нет никаких гарантий, что дело не вернут следствию. Такой сценарий допускает Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева: «Либо по собственной инициативе, либо по ходатайству защитников суд ещё может вернуть дело прокурору. Это может случиться в случае выявления обстоятельств, которые препятствуют рассмотрению дела по существу и вынесению по нему окончательного процессуального решения».

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Все вот-вот закончится.

Что с жалобой в ЕСПЧ?

Сторона Кокорина подала жалобу на арест Кокорина в Европейский суд по правам человека, который находится в Страсбурге. Жалобу отклонили — из-за нарушения регламента суда. При отказе сослались на несоблюдение 47-го правила. Судя по документу, эта статья говорит о форме подачи заявления, то есть вопрос чисто технический. «Если это действительно так — предположим, — то мы всё скорректируем и тут же отправим ещё одну жалобу», — отреагировал на публикацию адвокат Кокорина Андрей Ромашов.

Ждут ли Кокорина в «Зените»?

Главная проблема — колено Кокорина. Оно травмировано, а врачи из клуба к нему так до сих пор и не приезжали. Есть предположения, что эта травма может поставить под вопрос дальнейшую карьеру форварда. Сам «Зенит» его ждёт и готов принять. «Каждый должен иметь шанс на исправление. Я предлагаю дождаться, чем это закончится», — говорит президент «Зенита» Медведев.

Какое настроение у общественности?

Вряд ли остался хоть кто-нибудь, кто желает возмездия этой парочке. Мнения настолько едины, что у них появились весьма неожиданные защитники. Ладно Навальный, но много вы знаете примеров, когда линия оппозиция сходится с мнением куда более, кхм, позитивно настроенных деятелей? Тут вопросами задаётся даже Дмитрий Киселёв.

«Неужели пьяные похождения двух футболистов за один вечер столь трудно распутать? Многое есть на видео. Все свидетели и потерпевшие понятны». Совпадение? Не думаю. Просто происходящее и впрямь максимально странно.

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Теперь-то их отпустят?

Если включить оптимиста, позитивные сценарии могут быть такими. 1) Футболисты получат «условку», и их освободят. 2) Футболисты получат год реального срока, но их всё равно вскоре выпустят на волю. В СИЗО день считается за два, а парни сидят там уже полгода. Но вероятен и другой исход.

Вот мнение адвоката Мамаева Игоря Бушманова.

«В деле есть 16 томов, по 250 страниц каждый. Там масса дублирующих друг друга следственных действий, большое количество свидетелей, а их больше 50, которые могут иметь малое отношение к делу. Уверен, нас ждёт более 10 судебных заседаний, когда дело будут рассматривать по существу. Всё может растянуться на несколько месяцев».

Но несколько часов побыть оптимистами точно можно.

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