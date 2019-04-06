«Спартак» — ЦСКА: кто чаще всех бьёт, забивает, пасует, фолит

В ожидании главного дерби российского футбола мы изучили индивидуальную статистику игроков «Спартака» и ЦСКА, выделив самые показательные цифры.



Голы

1. Чалов (ЦСКА) – 11

3. Зе Луиш («Спартак») – 8.



Молодой российский нападающий проводит лучший (пока) сезон во взрослой карьере, уже почти в два раза превзойдя свой собственный бомбардирский рекорд (6 голов в сезонах 2016/17 и 2017/18). Самый удачливый спартаковский снайпер в текущем чемпионате если стреляет, то мини-сериями: 2 мяча в 3-4-м турах, 3 – в 10-11-м, 3 – в 17-18-м.

У «Спартака» самый лёгкий календарь. У ЦСКА – самый сложный Анализ расписания оставшихся матчей пяти претендентов на золото и место в Лиге чемпионов.

Голевые передачи

1. Чалов (ЦСКА) – 6

13. Ханни («Спартак») – 4.



Удивительно, но и в этой номинации №1 – Чалов. Нападающих принято считать, и небезосновательно, эгоистами и индивидуалистами по натуре, но Фёдор умудряется совмещать бомбардирские функции с ассистентскими. Лишнее свидетельство профессионального роста «армейца»: с годами он становится более разноплановым исполнителем, не теряя при этом главного дара.

Гол+пас

1. Чалов (ЦСКА) – 17

8. Луис Адриано («Спартак») – 9.



0,9 результативных действий совершает Чалов за 90 минут игрового времени. Аналогичный КПД имеет краснодарец Игнатьев, выше – только Ари (1,1) и ещё один «бычок» Сулейманов (1,5). Но по суммарному количеству этих самых действий москвичу в чемпионате равных нет.



Участие в голевых атаках

3.Чалов (ЦСКА) – 17

4. Зе Луиш («Спартак») – 17.



Вы удивитесь, но в этой номинации лидирует человек, до недавнего матча сборной не забивавший более 1000 минут на всех уровнях. Артём Дзюба принял участие в 19 голевых акциях «Зенита». Чалов с Зе Луишем тут делят третье-четвёртое места.



Удары

1. Чалов (ЦСКА) – 67

12. Зе Луиш («Спартак») – 38.



Логично, что лучший бомбардир чемпионата набил больше всех ударов в сезоне. Но в пересчёте на 90 минут игрового времени Чалов чуточку уступает бывшему «армейцу» Панченко. У Кирилла выходит 3,6 удара на 90 минут, у Фёдора – 3,5. Процент реализации у Чалова и Панченко несопоставим: небо и земля.



Ключевые передачи

2. Влашич (ЦСКА) – 68.



Как ни странно, в топ-20 этого рейтинга не входит ни один спартаковец. Зато цеэсковцев в нём сразу четверо – Влашич, Чалов, Фернандес и Обляков. Лишнее доказательство дефицита у красно-белых умного диспетчера в центре, не только видящего поляну, но и способного отдать острый пас.



Передачи в штрафную

4. Обляков (ЦСКА) – 126.



Схожая ситуация наблюдается и в этой классификации: три «армейца» в лидерах и ни одного спартаковца. Удивительно другое – что чаще всех у ЦСКА мяч в чужую штрафную доставляет не Влашич, а Обляков. Ивана вообще сильно недооценивают, в том числе свои, «армейские», болельщики.



Навесы со штрафных и угловых в штрафную

4. Обляков (ЦСКА) – 71

10. Фернандо («Спартак») – 52.



Аргентинец Паредес уже и думать забыл о России, а его результат – 88 навесов со стандартов – до сих пор никем не побит в сезоне. Ближе всего к нему подобрался динамовец Жоаозиньо (87), но и Обляков до конца чемпионата наверняка его превзойдёт.



Единоборства

8. Чалов (ЦСКА) – 431.



В двадцатке самых активных участников единоборств красно-белых тоже не наблюдается. Красно-синих тут четверо – Чалов, Влашич, Фернандес и Бекао.



Обводки

3. Влашич (ЦСКА) – 130

20. Гулиев («Спартак») – 76.



Рейтинг дриблёров возглавляет «железнодорожник» Алексей Миранчук (138 обводок), но и хорватский «армеец» не сильно от него отстал.



Отборы

11. Фернандес (ЦСКА) – 81

18. Гулиев («Спартак») – 78.



Участникам дерби пока далеко до краснодарца Каборе по сумме отборов (113), но составить ему конкуренцию в борьбе за победу в рейтинге Фернандес с Гулиевым способны. Эти двое в ЦСКА и «Спартаке» чаще всех отнимают мяч у соперника.

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Фолы

9. Обляков (ЦСКА) – 36

14. Гулиев («Спартак») – 30.



В эту номинацию никто по доброй воле не стремится, но она красноречиво говорит о боевитости спортсмена. У ЦСКА чаще всех нарушает правила Обляков, у «Спартака» — Гулиев. Впрочем, до «главного грубияна» лиги обоим далеко: в пассиве Огуде из «Енисея» уже 51 фол.

Фолы на нём

5. Бекао (ЦСКА) – 44

6. Зобнин («Спартак») – 42.



Защитники чаще становятся «агрессорами», нежели жертвами. Но Бекао опровергает этот стереотип. Бразильский великан чаще кого бы то ни было в ЦСКА страдает от чужих фолов. Кто бы мог подумать, да? Занятно, что Родриго же и собрал больше всех карточек среди всех участников вечернего противоборства в Тушино – шесть штук.