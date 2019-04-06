«Спартак» — ЦСКА: кто чаще всех бьёт, забивает, пасует, фолит

В ожидании главного дерби российского футбола мы изучили индивидуальную статистику игроков «Спартака» и ЦСКА, выделив самые показательные цифры.
Голы
1. Чалов (ЦСКА) – 11
3. Зе Луиш («Спартак») – 8.
Молодой российский нападающий проводит лучший (пока) сезон во взрослой карьере, уже почти в два раза превзойдя свой собственный бомбардирский рекорд (6 голов в сезонах 2016/17 и 2017/18). Самый удачливый спартаковский снайпер в текущем чемпионате если стреляет, то мини-сериями: 2 мяча в 3-4-м турах, 3 – в 10-11-м, 3 – в 17-18-м.
Голевые передачи
1. Чалов (ЦСКА) – 6
13. Ханни («Спартак») – 4.
Удивительно, но и в этой номинации №1 – Чалов. Нападающих принято считать, и небезосновательно, эгоистами и индивидуалистами по натуре, но Фёдор умудряется совмещать бомбардирские функции с ассистентскими. Лишнее свидетельство профессионального роста «армейца»: с годами он становится более разноплановым исполнителем, не теряя при этом главного дара.
Гол+пас
1. Чалов (ЦСКА) – 17
8. Луис Адриано («Спартак») – 9.
0,9 результативных действий совершает Чалов за 90 минут игрового времени. Аналогичный КПД имеет краснодарец Игнатьев, выше – только Ари (1,1) и ещё один «бычок» Сулейманов (1,5). Но по суммарному количеству этих самых действий москвичу в чемпионате равных нет.
Участие в голевых атаках
3.Чалов (ЦСКА) – 17
4. Зе Луиш («Спартак») – 17.
Вы удивитесь, но в этой номинации лидирует человек, до недавнего матча сборной не забивавший более 1000 минут на всех уровнях. Артём Дзюба принял участие в 19 голевых акциях «Зенита». Чалов с Зе Луишем тут делят третье-четвёртое места.
Удары
1. Чалов (ЦСКА) – 67
12. Зе Луиш («Спартак») – 38.
Логично, что лучший бомбардир чемпионата набил больше всех ударов в сезоне. Но в пересчёте на 90 минут игрового времени Чалов чуточку уступает бывшему «армейцу» Панченко. У Кирилла выходит 3,6 удара на 90 минут, у Фёдора – 3,5. Процент реализации у Чалова и Панченко несопоставим: небо и земля.
Ключевые передачи
2. Влашич (ЦСКА) – 68.
Как ни странно, в топ-20 этого рейтинга не входит ни один спартаковец. Зато цеэсковцев в нём сразу четверо – Влашич, Чалов, Фернандес и Обляков. Лишнее доказательство дефицита у красно-белых умного диспетчера в центре, не только видящего поляну, но и способного отдать острый пас.
Передачи в штрафную
4. Обляков (ЦСКА) – 126.
Схожая ситуация наблюдается и в этой классификации: три «армейца» в лидерах и ни одного спартаковца. Удивительно другое – что чаще всех у ЦСКА мяч в чужую штрафную доставляет не Влашич, а Обляков. Ивана вообще сильно недооценивают, в том числе свои, «армейские», болельщики.
Навесы со штрафных и угловых в штрафную
4. Обляков (ЦСКА) – 71
10. Фернандо («Спартак») – 52.
Аргентинец Паредес уже и думать забыл о России, а его результат – 88 навесов со стандартов – до сих пор никем не побит в сезоне. Ближе всего к нему подобрался динамовец Жоаозиньо (87), но и Обляков до конца чемпионата наверняка его превзойдёт.
Единоборства
8. Чалов (ЦСКА) – 431.
В двадцатке самых активных участников единоборств красно-белых тоже не наблюдается. Красно-синих тут четверо – Чалов, Влашич, Фернандес и Бекао.
Обводки
3. Влашич (ЦСКА) – 130
20. Гулиев («Спартак») – 76.
Рейтинг дриблёров возглавляет «железнодорожник» Алексей Миранчук (138 обводок), но и хорватский «армеец» не сильно от него отстал.
Отборы
11. Фернандес (ЦСКА) – 81
18. Гулиев («Спартак») – 78.
Участникам дерби пока далеко до краснодарца Каборе по сумме отборов (113), но составить ему конкуренцию в борьбе за победу в рейтинге Фернандес с Гулиевым способны. Эти двое в ЦСКА и «Спартаке» чаще всех отнимают мяч у соперника.
Фолы
9. Обляков (ЦСКА) – 36
14. Гулиев («Спартак») – 30.
В эту номинацию никто по доброй воле не стремится, но она красноречиво говорит о боевитости спортсмена. У ЦСКА чаще всех нарушает правила Обляков, у «Спартака» — Гулиев. Впрочем, до «главного грубияна» лиги обоим далеко: в пассиве Огуде из «Енисея» уже 51 фол.
Фолы на нём
5. Бекао (ЦСКА) – 44
6. Зобнин («Спартак») – 42.
Защитники чаще становятся «агрессорами», нежели жертвами. Но Бекао опровергает этот стереотип. Бразильский великан чаще кого бы то ни было в ЦСКА страдает от чужих фолов. Кто бы мог подумать, да? Занятно, что Родриго же и собрал больше всех карточек среди всех участников вечернего противоборства в Тушино – шесть штук.