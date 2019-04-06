Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Болельщика «Спартака» избили во время дерби. Фото

Болельщика «Спартака» избили во время дерби
«Чемпионат»
Фото: телеграм-канал Василия Конова
Болельщика избили из-за шарфа с оскорблениями Глушакова. Дикость на «Открытии»
Кошмарная история.
Футбол / РПЛ

Болельщик московского «Спартака» принёс на матч с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова. С этим шарфом фанат, находившийся в нетрезвом состоянии, провёл весь первый тайм.

Фото: телеграм-канал Василия Конова

Это не понравилось другим фанатам красно-белых, которые избили мужчину до потери сознания. Началось всё со словесной перепалки и закончилось дракой. Но вовсе не факт, что началось всё из-за шарфа. В итоге, болельщика било 5 человек, в том числе и уже лежачего.

Фото: телеграм-канал Василия Конова

Стюарды пришли, но бездействовали.

Фото: телеграм-канал Василия Конова

Пострадавшего унесли с трибуны на носилках. Причём врачи появились только через 15 минут. Всё это время человек был без сознания. Полиции не было вообще.

Сам Глушаков был заменён на 63-й минуте матча и его проводили свистом.

По нашей информации, РПЛ следит за ситуацией и прорабатывает все инциденты, которые произошли на матче «Спартак» — ЦСКА. От официальных комментарий Лига пока воздержалась.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент