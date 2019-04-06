Болельщика избили из-за шарфа с оскорблениями Глушакова. Дикость на «Открытии»

Болельщик московского «Спартака» принёс на матч с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова. С этим шарфом фанат, находившийся в нетрезвом состоянии, провёл весь первый тайм.

Фото: телеграм-канал Василия Конова

Это не понравилось другим фанатам красно-белых, которые избили мужчину до потери сознания. Началось всё со словесной перепалки и закончилось дракой. Но вовсе не факт, что началось всё из-за шарфа. В итоге, болельщика било 5 человек, в том числе и уже лежачего.

Фото: телеграм-канал Василия Конова

Стюарды пришли, но бездействовали.

Фото: телеграм-канал Василия Конова

Пострадавшего унесли с трибуны на носилках. Причём врачи появились только через 15 минут. Всё это время человек был без сознания. Полиции не было вообще.

Сам Глушаков был заменён на 63-й минуте матча и его проводили свистом.

По нашей информации, РПЛ следит за ситуацией и прорабатывает все инциденты, которые произошли на матче «Спартак» — ЦСКА. От официальных комментарий Лига пока воздержалась.