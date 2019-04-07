«Витесс» получил с ПСВ 2 пенальти и удаление. Но Слуцкий всё равно не проиграл

К матчу против ПСВ Леонид Слуцкий подошёл после серии из четырёх подряд игр быз побед: три ничьи и поражение. Плохая серия, и самый трудный соперник, чтобы её прервать: ПСВ отчаянно борется за титул с «Аяксом» и очки терять не имеет права.

Но команду Слуцкого это не волновало. С первых минут «Витесс» забрал инициативу и провёл несколько неплохих атак. Одну из них точным ударом завершил Тулани Сереро, бывший игрок «Аякса».

ПСВ ответил в концовке тайма. Арбитру Сердару Гёзюбююку понадобилась помощь VAR, чтобы назначить пенальти в ворота хозяев. Ирвинг Лосано реализовал удар.

Через минуту судья назначил пенальти уже в ворота ПСВ – но после консультации с видеоассистентом решил наоборот: что правила нарушил игрок «Витесса». Первый тайм закончился вничью.

Во втором тайме блистал Мартин Эдегор. Он начал матч в старте в 25 раз подряд во всех турнирах – это с ним впервые в карьере. Это событие он отметил седьмым голом в сезоне. Забил дальним ударом из-за штрафной. Удар классный, хотя вратарь Йерун Зут мог бы среагировать и быстрее.

Победный для «Витесса» счёт долго не продержался. Сначала вратарь хозяев Ремко Пасвер потащил удар в упор Люка де Йонга, а через минуту он всё же капитулировал. Это де Йонг всё-таки добился своего после прострела Дензела Дюмфриса.

Ничья с командой, которая делит первое место – хороший результат, но «Витесс» хотел большего. Поэтому Слуцкий выпустил на замену Тима Матавжа. Форвард был травмирован, и только набирает форму, но на 15 минут его должно было хватить. И хватило. В самой концовке матча Одегор хорошо подал угловой в самый центр штрафной, и Матавж перепрыгнул всех. 3:2.

Но и это была ещё не развязка. За фол последней надежды арбитр в добавленное время удалил защитника ван дер Верффа и назначил второй пенальти в ворота «Витесса». Лосано опять реализовал удар. Оставалась ещё пара минут – очень много по меркам этого матча, нони одна команда не смогла добиться большего. Ничья, которой могут быть недовольный и «Витесс», и ПСВ. Хозяева пятый матч не могут выиграть. Гости потеряли очки, которых может не хватить для чемпионства.