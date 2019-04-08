Чемпионат России невообразимо уныл. Им управляет только страх

За минувшие выходные я посмотрел: полный матч «Краснодара» с «Крыльями», московское дерби, внимательнейшим образом матч «Уфы» с «Ростовом», хайлайты игр «Анжи» — «Динамо» и «Урал» — «Енисей», полный матч «Рубина» с «Арсеналом» и наконец встречу команд из первой тройки — «Локомотив» с «Зенитом». Всё чаще я слышу даже от коллег: а зачем ты это делаешь?

Делаю я это для того, чтобы спокойно и имея все на то основания утверждать, что чемпионат России в его нынешнем состоянии смотреть невозможно. Это в девяти из десяти случаев игра убогого качества, спасти которую можно только эмоциями и дикой отдачей. Но ни того, ни другого нет, потому что лейтмотивом в поведении тренеров, игроков и президентов почти всегда является страх. Страх обрезаться, проиграть, потерять насиженное место, упустить первое место, уехать в аренду в провинцию, не получить зарплату, попасть под критику — причины разные. Но страх один.

«Чего грустные? У всех по очку, и нормально». В «Локо» не унывают А Семак раскрыл секрет штрафных Ярослава Ракицкого.

Два дня подряд в чемпионате России игрались топ-матчи, и если вы следили за реакцией на оба из них, то не дадите мне соврать: большинство из тех, кто это смотрел, остались разочарованными. В обоих случаях качество футбола подводило, но помимо этого у команд не хватало ещё и воли, чтобы рисковать. Они двигались к финальному свистку так, как задумали ещё до стартового — ничего не менялось в линии их поведения даже при смене цифр на табло. Нельзя говорить, что выход Ману Фернандеша встряхнул игру «Локомотива» — он встряхнул игру самого Ману Фернандеша, который, в отличие от остальных, на поле ничего не боится. Ни идти в обводку, ни идти в жёсткие стыки, ни даже открыто конфликтовать с собственным клубом.

Игроки вроде Фернандеша, Ари, Классона или Влашича моментально стали выделяться на фоне остального чемпионата России не потому, что их уровень за пределами понимания, а потому что они никогда, ни единой секунды не позволяют себе бояться. Часто, уезжая за границу, лидеры чемпионата России не выходят там на тот уровень, что показывали в РПЛ, как раз поэтому: там просто гораздо меньше серых игроков, тренеров и команд. На таком фоне сложнее выделяться.

Четыре российских центральных полузащитника в дерби? Это было очень плохо Интенсивность игры была низкой, а центра временами не существовало.

Какие футболисты в этом сезоне проявляют себя с неожиданной стороны (не ярко, а именно с неожиданной стороны)? Какие тренерские решения были рискованными и оправданными? Какие эксперименты с игрой мы наблюдаем (если, конечно, не считать экспериментом схему 7-0-3, которую применяет половина клубов лиги)? В чемпионате России, помимо дежурных «Краснодара» и Виктора Гончаренко, в этом сезоне есть только одна команда, которая показывает действительно интересный футбол, который не скучно разбирать, стабильно по ходу всего сезона. И если я не напишу её название, вы с высокой долей вероятности угадаете в комментариях.



И угадаете как раз потому, что все остальные невообразимо предсказуемы как минимум большую часть времени.

А самое ужасное, что мы врём сами себе. Я не то чтобы большой любитель вступать в публичную полемику с коллегами, но, когда сразу после игры, где за тайм не было нанесено ни одного удара в створ, Георгий Черданцев не перестаёт сыпать эпитетами вроде «потрясающий» и «классный», мне хочется задать ему несколько вопросов. И главный из них: каким должен быть футбол, чтобы Георгий Черданцев в эфире федерального телеканала не облизывал его, а признал, что это была дерьмовая игра? Враньё самому себе с экрана телевизора только потворствует страху. Никто и не начнёт рисковать, пока мы не будем еженедельно в прямом эфире признавать, что футбол был унылым.



Не знаю, как вы, а я вчера лечил душу после двух топовых матчей чемпионата России игрой «Уотфорда» с «Вулверхэмптоном». И знаете что? Там выиграла команда, которая при счёте 0:2 забила на страх и понеслась вперёд с истошным рёвом.



Так и играют в футбол.