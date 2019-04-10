«Я присаживался на Кокорина, потому что мы друзья». В суде снова жгут

В суде начались выступления свидетелей инцидентов, из-за которых обвиняют футболистов Кокорина и Мамаева. Много ярких фраз прозвучало вчера. В том числе «Я наркотики не употребляю. Я и так слишком волшебная». Об этом можно прочитать тут.
Сегодня новая порция высказываний, которые зафиксировали корреспонденты «Чемпионата» Полина Куимова и Даниил Бороздин.
Подробнее о сегодняшнем заседании по делу Кокорина и Мамаева читайте здесь.
Суд над Кокориным и Мамаевым. Второй день. Как это было
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