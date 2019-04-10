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На судебном заседании по Кокорину и Мамаеву слушают показания свидетелей

Кокорин, Мамаев. Яркие цитаты из суда
«Чемпионат»
«Я присаживался на Кокорина, потому что мы друзья». В суде снова жгут
Комикс про сегодняшнее заседание по делу Мамаева и Кокорина.
Футбол / РПЛ

В суде начались выступления свидетелей инцидентов, из-за которых обвиняют футболистов Кокорина и Мамаева. Много ярких фраз прозвучало вчера. В том числе «Я наркотики не употребляю. Я и так слишком волшебная». Об этом можно прочитать тут.

Сегодня новая порция высказываний, которые зафиксировали корреспонденты «Чемпионата» Полина Куимова и Даниил Бороздин.

Подробнее о сегодняшнем заседании по делу Кокорина и Мамаева читайте здесь.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Второй день. Как это было
Все подробности.
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