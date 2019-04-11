У Месси рассечение, но он всё равно отдал голевой пас. «Барселона» сильнее «МЮ»

Команды с разных полюсов

На предыдущем этапе «Юнайтед» чудом выбил из сетки «ПСЖ», но это стало именно что чудом. По-другому назвать случившееся просто нельзя. Любое волшебство когда-нибудь заканчивается, на него нельзя опираться на долгосрочной основе: и матч с «Барселоной», не замеченной прежде в недооценке соперников и не проигрывающей с января, грозился стать серьёзным испытанием для Сульшера и его футболистов. Тем более эмоциональный фон у «Юнайтед» оказался не лучшим: после той самой победы в Париже команда проиграла три матча из четырёх.

Как «МЮ» пройти «Барселону» в Лиге чемпионов Подкаст «Чемпионата».

Какие шансы имелись против «Барселоны»? Во-первых, от «МЮ» требовалась идеальная работа без мяча. Во-вторых, англичанам помог бы поиск и, главное, качественная реализация редких шансов при контратаках и стандартах (рассчитывать на игру первым номером сейчас просто не приходится). В-третьих, везение. Рассуждать о таком эфемерном понятии всегда забавно, но все изначально понимали, что сегодняшние «Барселона» и «Юнайтед» по уровню общекомандной организации – команды с разных полюсов, и если каталонцы продемонстрировали бы хотя бы свой номинальный уровень, то шансов у хозяев не оказалось бы никаких.

Тем более «МЮ» вновь не смог выставить сильнейшую команду — Валенсия, Дармиан, Байи, Эррера и Матич оказались вне обоймы из-за проблем со здоровьем.

Супербыстрый удар в челюсть

Во всех предыдущих матчах против топ-соперников Сульшер избирал тактику игры вторым номером. Встреча с «Барселоной» не стала исключением: «Юнайтед» откатился назад, не стал претендовать на доминирование и позволил каталонцам владеть мячом. Выжидательная стратегия могла бы принести хотя бы промежуточный успех, но «Юнайтед» допустил худший сценарий из возможных: он пропустил в самом начале. На 12-й минуте гол соорудило трио Бускетс (великолепный пас из глубины) – Месси (прием мяча в штрафной, освобождение под навес, подача на дальнюю штангу) – Суарес (завещающий удар головой).

Официально гол записали на Люка Шоу, подрезавшего мяч в свои ворота после удара уругвайца, однако атака каталонцев и без него была отлично вычерчена, и прострел-удар в любом случае замыкал бы Коутиньо. «МЮ» подобного не продемонстрировал ни разу и близко. Даже в те моменты, когда «Барселона» отдавала мяч, хозяева ничего не могли извлечь из своего владения: ноль ударов в створ красовались у них в статистике как до перерыва, так и концу матча.

Без шансов, без динамики, без интриги

«Барселона» вовсе не выглядела убийственно-непроходимой, но при всей своей пассивности и недостатках она смотрелась командой уровнем намного выше, чем «Юнайтед». Оборонялась она, не прилагая никаких усилий, полностью контролировала игру и сохраняла минимальное преимущество. А как индикатор общего спокойствия – вальяжный стиль игры Месси. Лионель успел выдать голевой пас на Суареса, потом в единоборстве со Смоллингом получил чувствительный удар по лицу, а после перерыва в энергосберегающем режиме добегал до конца матча.

Второй тайм – один из самых скучных таймов в истории Лиги чемпионов. «Юнайтед» играл в стиле «бей – беги — навешивай», так и не смог найти действенного способа взломать чужую оборону и не удосужился нанести хотя бы один точный удар по воротам. «Барселона» не пыталась выпрыгивать из штанов: счёт 1:0 её полностью устраивал. Формально можно говорить: «МЮ» однажды сотворил чудо с «ПСЖ» после домашних 0:2, а, значит: способен сотворить его и сейчас!

Но лично вы в это верите?