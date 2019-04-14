У Азмуна уже восемь голов за «Зенит». Но почти все он забил в Петербурге

Ярослав Ракицкий – автор двух крутых голов со штрафных в последних турах РПЛ – мог не сыграть сегодня с «Анжи». На предматчевой пресс-конференции Сергей Семак сообщил о травмах, которые получили украинский центральный защитник и полузащитник Эмилиано Ригони.

«Есть проблемы у Ракицкого с Ригони, их участие под вопросом. Ерохин продолжает лечение. Кузяев и Маркизио не принимают участия в тренировках с командой», – сообщил главный тренер «Зенита».

Тем не менее Ракицкого поставили на ноги. Ригони остался в запасе – аргентинца заменил Роберт Мак. Третий матч подряд из-за лимита на легионеров не находится места в основе для Кристиана Нобоа.

У игроков «Зенита» была двойная мотивация в матче с «Анжи». Во-первых, победа требовалась с точки зрения борьбы за чемпионство, а, кроме того, самая бедная команда РПЛ нанесла самой обеспеченной личную обиду в первом круге, неожиданно выиграв в Каспийске – 2:1. Желание взять реванш исключало всякий недонастрой, так что Семак мог ничего не говорить в раздевалке, только напомнить тактические задания. Кстати, любопытную роль от тренера получил Себастьян Дриусси. В формальной схеме 4-4-2 он становился, по сути, дополнительным центральным полузащитником, чтобы соперник не имел численного преимущества в середине поля. За левый фланг полностью отвечал двужильный Юрий Жирков.

Тем не менее в начале игры больший акцент в своих атаках хозяева сделали на другой край, где «зажигали» Игорь Смольников с Маком. Справа и пришли два быстрых гола сине-бело-голубых. Уже на второй минуте счёт открыл Сердар Азмун, откликнувшийся на кросс словака и опередивший молодого Павла Калошина. Теперь у иранца восемь голов в 10 матчах за «Зенит». Правда, семь из них (в пяти играх) он забил в Петербурге, а на чужом поле отличился только однажды. Живой-здоровый и не уходивший от стыков Ракицкий поучаствовал в следующем голе, автором которого стал его партнёр по центру обороны Бранислав Иванович. Оборона «Анжи» плохо перестроилась после углового.

Только при 2:0 зенитовцы чуть-чуть сбавили обороты, позволив гостям почувствовать мяч и подумать об атаках. Если бы Андрес Понсе реализовал замечательный момент, зенитовцы могли бы занервничать, будучи под давлением результата, однако Иванович сыграл в обороне так же здорово, как в нападении – выбил летевший в ворота мяч.

До перерыва «Зенит» создал ещё несколько голевых моментов. Счёт по ударам был 11:1 (в створ – 4:1). Азмун пробил четыре раза, Иванович – три, а вот Дзюба лишь однажды. Пытался забить даже Вильмар Барриос, но его удар из-за штрафной параллельно воротам напомнил, что колумбиец всё-таки хорош как разрушитель.

Во втором тайме «Зенит» тоже полностью контролировал игры. Когда гости владели мячом, они, казалось, не совсем понимали, как строить атаку – раскрываться и вылезать вперёд крупными силами или что-то придумывать за счёт индивидуальных действий двух-трёх игроков. Решение главного тренера Магомеда Адиева выпустить на поле воспитанника «Зенита» Павла Долгова, дебютировавшего ещё при Андре Виллаш-Боаше, не изменило ситуацию.

У зенитовцев была другая проблема – завершение атаки. Недоставало точного последнего паса, либо удара. В частности, два сумасшедших момента упустил Дзюба: сперва пробил со «второго этажа» в штангу, а потом послал мяч с нескольких метров выше цели. «Сухая» серия центрфорварда сборной России в чемпионате перевалила уже за тысячу минут. Не везёт Артёму! Может, своя арена не хочет помогать ему в отличие от Азмуна из-за признания Дзюбы, что он больше любил старый стадион «Петровский»? Всего у Артёма пять ударов за матч.

Зато последние 10 минут удались лидеру РПЛ, как и стартовые. Третий гол «Зенит» забил со штрафного. Перед ударом фан-сектор хозяев скандировал «Ракицкий – гол!», однако к мячу подошёл Ригони, который всё-таки смог сыграть 20 минут. Аргентинец на родине нередко забивал со «стандартов», поэтому неудивительно, что он хорошо заменил в этой роли Ракицкого. Дубль Дриусси в концовке, прежде всего, украшение его личной статистики.

За семь туров до финиша у «Зенита» шесть очков преимущества над «Локомотивом» и «Краснодаром», с которым команда Семака сыграет в следующем туре на выезде.