«ПСЖ» хватило бы ничьей, чтобы стать чемпионом. Проиграли 1:5

К началу матча «Лилль» отставал от «ПСЖ» на 20 очков, хотя провёл на один матч больше. И это – вторая команда чемпионата, ближайший преследователь. Невероятный разрыв, который показывает разницу в возможностях между одной командой и 19 остальными. И как раз в этом матче, в гостях у преследователя парижане могли официально оформить титул. Им достаточно было сыграть вничью. Но не вышло.

Матч начался для парижан кошмарно: в первые 20 минут они забили гол в свои ворота и потеряли из-за травм двух игроков. Тома Менье попробовал перехватить кросс в штрафную, но слишком неловко: срезал его в собственные ворота. Через несколько минут Мбаппе кроссом вывел Берната один на один, и тот изящно пробросил мяч мимо вратаря и сравнял счёт.

Но времени радоваться не было: сначала Тьяго Силва получил повреждение во время единоборства, не смог разбегаться и попросил замену. А ещё через пару минут тот же Менье потянул мышцу. Вместо Силвы и Мёнье вышли Керер и Диаби.

«Лилль» разгромил «ПСЖ» со счётом 5:1

Не успели гости перестроиться после двух вынужденных замен, как остались в меньшинстве: судья удалил Берната за фол последней надежды. Арбитр сдела это, посмотрел видео повтор. Но всё равно не совсем понятно, чего в падении больше: фола Берната или желания Пепе упасть.

Первый тайм закончился вничью, а во втором «ПСЖ», который остался без большинства игроков основы (не забываем, кто не мог играть: Маркиньос, Ди Мария, Неймар, Кавани) просто рассыпался. Гости больше владели мячом, но постоянно упускали контратаки.

И в целом «ПСЖ» плохо защищался. Например, в эпизоде с четвёртым голом при подаче со штрафного Керер и Кимпембе вдвоём держали трёх соперников.

К тому же индивидуально слабый матч провёл Кимпембе, который дважды упускал своего оппонента в штрафной в голевых эпизодах.

«ПСЖ» ничто не помешает выиграть титул, но разгром от второй команды чемпионата максимально испортит настроение от чемпионства. По итогам двух матчей у «Лилля» теперь преимущество в личных встречах (в первом круге парижане выиграли 2:1). И ещё, это самое крупное поражение «ПСЖ» в чемпионате Франции с 2000 года. Ужасный вечер.

