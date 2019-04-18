По движению на поле он похож на Месси. Кто выбил команду Гвардиолы из ЛЧ

Сон Хын Мин – герой противостояния «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Кореец забил единственный гол в первом матче, а в гостях оформил дубль. Если бы не потрясающая игра 26-летнего форварда, никакой VAR не помог бы команде Маурисио Почеттино одолеть чемпиона Англии.
Умение работать над собой и преодолевать трудности – ценнейшие качества Сон Хын Мина. В 16 лет он оказался в Европе, пробился из молодёжной команды «Гамбурга» в первую. Стал большим игроком в Бундеслиге. В 23 года принял новый вызов, отправившись в английскую Премьер-лигу. Его трансфер из «Байера» за 27 млн фунтов стерлингов – третий по цене в истории «Тоттенхэма» (по данным Transfermarkt). Дороже покупали только Давинсона Санчеса (36 млн) и Муссу Сиссоко (31,5 млн). За такие же деньги брали Роберто Сольдадо и Эрика Ламелу.
И вот уже 3,5 года, как Сон выступает за «Тоттенхэм». Сперва казалось, что его приобретение – ошибка селекционеров и тренера «шпор». В первый сезон кореец забил лишь четыре гола в АПЛ. Чаще выходил на замену, чем попадал в основу команды Почеттино. Вдобавок получил в начале английской карьеры травму стопы, из-за которой пропустил несколько матчей.
В мае 2016-го британские СМИ писали: Почеттино готов продать Сон Хын Мина, если поступит адекватное предложение. Корейца называли кандидатом на уход из команды наряду с Набилем Бенталебом и Райаном Мэйсоном. Более того, в августе форвард находился в шаге от перехода в «Вольфсбург», но, к счастью для «Тоттенхэма» и самого игрока, сделка сорвалась.
«Я действительно был близок к уходу, – признался позже Сон Хын Мин. – Пришёл в кабинет тренера и сказал, что не чувствую себя комфортно и хочу вернуться в Германию. Но Почеттино всё-таки верил в меня, и я очень благодарен ему. Он помог реализоваться моей мечте. Даже больше чем благодарен ему, мне трудно это описать».
Сон Хын Мин остался в Лондоне, чтобы продолжить бороться за место в основе. Всё перевернулось за какой-то месяц: по итогам сентября корейца признали лучшим игроком АПЛ! Потом он выиграл эту награду ещё раз в апреле 2017-го.
Адаптация Сона к английскому чемпионату получилась тяжёлой, зато эта история показала, насколько крепкий у корейца характер. Он в хорошем смысле помешан на футболе. Об этом свидетельствуют и его слова о браке в интервью The Guardian:
«Мой отец говорит, что жениться нужно только после завершения карьеры, и я с ним согласен. Он сказал: после брака на первое место выйдут семья, дети, супруга. И только затем уже футбол. Я же вижу футбольную карьеру своим приоритетом. Знаю, что европейские тренеры предпочитают, чтобы игроки женились. Это понятно, ведь существует много соблазнов за пределами поля. Например, пойти выпить или что-нибудь ещё. Но я не из тех людей, которые любят заниматься подобными вещами».
Теперь за плечами Сон Хын Мина уже 182 матча за «Тоттенхэм», 67 голов и 36 голевых передач. Никто из азиатов не забивал в АПЛ так много, как форвард «шпор». Помимо высокого индивидуального мастерства Почеттино ценит и универсализм работоспособного корейца, его тактическую гибкость. Сон Хын Мин и вингером на обоих флангах играл, и чистым форвардом, и даже атакующим центральным полузащитником. Он может спокойно сменить позицию по ходу матча, но всё равно решить игру за счёт индивидуальных действий, одного точного удара или рывка.
В январе «Тоттенхэм» лишился травмированного Гарри Кейна и уехавшего на Кубок Азии (в том числе из-за стремления избежать службы в армии) Сон Хын Мина. Ещё вопрос, чью потерю Почеттино считал большей проблемой. В отсутствие корейца «шпоры» вылетели сразу из двух турниров – Кубка Англии и Кубка лиги. После возвращения в клубную команду Сон Хын Мин забил в четырёх матчах подряд, а «Тоттенхэм» выиграл все эти встречи.
«Сон никогда не сдаётся, – отмечает Почеттино. – Каждый раз, когда он на поле, выкладывается на все сто: работает с мячом или без него. У него будто бы есть батарея: работает, работает, потом заряд заканчивается — он просит об отдыхе. Этот парень — отличный пример для всех, и я очень доволен его игрой. Его передвижения по полю можно сравнить с движением Месси. Дело не в расстоянии: можно пробежать 12 километров за матч, но не сделать ни одного ускорения, а можно двигаться меньше, но гораздо полезнее и активнее. Это именно то, что я имею в виду».
После встречи с «Ман Сити» Сон Хын Мин стал лучшим азиатским бомбардиром в истории Лиги чемпионов с 12 голами. Он побил рекорд бывшего нападающего киевского «Динамо» Максима Шацких. Цена на него выросла раза в два по сравнению с тем временем, когда «Тоттенхэм» покупал и был готов продать корейца: Transfermarkt оценивает его уже в 65 млн евро. По слухам, эти деньги готовы были бы отдать «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Но разве «шпоры» отпустят автора первого гола на своём новом стадионе?