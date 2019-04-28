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Красота дня — девушка Луиса Адриано

Красота дня — девушка Луиса Адриано
София Михайлова
Фото: instagram.com/dorozhko
Теперь она болеет за «Спартак». Новая девушка Луиса Адриано
Раньше Екатерина встречалась с Миранчуком.
Футбол

В «Спартаке» грядут перемены, старое руководство уйдёт в конце сезона, объявлена чистка состава и перестройка. На продажу отправятся многие футболисты чемпионского состава. Чистка может затронуть и Луиса Адриано. Нападающий пришёл в «Спартак» зимой 2017 года под чемпионство. В нём был лично заинтересован Массимо Каррера. По итогу Адриано помог клубу стать чемпионом, забил много важных голов. Но сейчас красно-белые готовы отпустить футболиста, если получат достойное предложение.

Сам же Адриано, похоже, в Москве всем доволен. Совсем недавно он нашёл себе новую девушку — Екатерину. Ранее она встречалась с одним из братьев Миранчуков, но теперь счастлива с бразильцем «Спартака». Знакомимся с новой пассией форварда.

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