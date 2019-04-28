«МЮ» теряет очки из-за де Хеа. Опять

Матч с «Челси» имел для «МЮ» ключевое значение. Команда отстала от соперника на три очка – и в случае победы снова оказывалась в зоне Лиги чемпионов. Улле-Гуннар Сульшер прекрасно настроил команду на матч, «МЮ» играл лучше и закономерно повёл в счёте после удара Хуана Маты. Но перед самым перерывом «Челси» неожиданно отыгрался.

После дальнего удара Давида Луиса вратарь «МЮ» Давид де Хеа неловко отбил мяч. Первым на добивании оказался Маркос Алонсо.

Эта ошибка вратаря «МЮ» — не первая в последних матчах. По данным Opta, это третья результативная ошибка де Хеа в последних четырёх матчах. Это так же много, как в предыдущих 123.

Но эта статистика, учитывающая грубые ошибки, пропускает некоторые другие неудачные действия: за ошибки засчитаны голы, пропущенные от «Сити» и «Барселоны», но, например, два дальних удара от «Эвертона» в ближний угол – нет. То есть на самом деле Давида можно упрекнуть не только в этих трёх голах в последних четырёх матчах, но и ещё в двух.

Месси как всегда сыграл прекрасно. Из-за него де Хеа пропустил позорный гол «Манчестер Юнайтед» хватило только на 10 минут. «Барселона» – не «ПСЖ».

В этом сезоне АПЛ у «МЮ» всего два сухих домашних матча. Это худший результат в лиге, даже вылетевшие «Хаддерсфилд» и «Фулхэм» дома отыграли на ноль по три матча.

Матч закончился ничьей. Во втором тайме главным событием стал вынос Педро мяча с линии своих ворот, но говорить будут не об этом. А о жутком фоле Маркоса Рохо на Виллиане, после которого защитник почему-то остался на поле.

Теперь «МЮ» по-прежнему отстаёт от четвёртого места на три очка. В двух оставшихся турах команде Сульшера играть с «Хаддерсфилдом» (уже вылетел из АПЛ) и «Кардиффом» (борется за выживание). Соперники «Челси» — «Уотфорд» и «Лестер». Также на четвёртое место претендует «Арсенал» (отстаёт от «Челси» на два очка, будет играть с «Брайтоном» и «Бёрнли»). Правда, команда Унаи Эмери в худшей форме из всех: потерпела три поражения подряд, встречаясь с не самыми топовыми соперниками. Кажется, четвёртое место в АПЛ просто никому не нужно.