Месси уже установили памятник. Над ним дважды надругались вандалы

В июне 2016 года в столице Аргентины был представлен памятник нападающему Лионелю Месси. Бронзовая скульптура получилась чуть больше реального размера футболиста. Памятник установили в парке славы на набережной Буэнос-Айреса. На этой же аллее находятся фигуры других аргентинских спортсменов: теннисист Гильермо Вилас, баскетболист Эмануэль Джинобили, гольфист Роберто де Виченцо, регбист Уго Порта, пловец Хосе Меоланс и другие. Статуя Месси была сделана в том же цвете и стиле, что и другие статуи.

Фото: twitter.com/travelbaires

При открытии памятника глава правительства Буэнос-Айреса заявил, что рассчитывает на продолжение карьеры Месси в сборной. За день до этого нападающий объявил, что уходит из сборной, сказав: «Думаю так будет лучше для всех – в первую очередь для меня, а так же для тех, кто этого желал». На это глава правительства города ответил:

– Я уверен, если мы объединимся и попросим его не заканчивать карьеру, то он вернется и однажды мы вместе отпразднуем успех сборной Аргентины прямо у этой статуи, – сказал Родригес Ларрета на презентации статуи.

В 2016-м Месси много критиковали в связи с поражением на Кубке Америки. Сборная Аргентины дошла до финала, где по пенальти уступила чилийцам. Нападающий «Барселоны» несколько раз по ходу турнира признавался лучшим игроком матча, но в заключительной игре не реализовал 11-метровый, пробив выше ворот.

В январе 2017 года над статуей Месси надругались. Неизвестные спилили верхнюю половину памятника, оставив на постаменте только ноги и мяч. Городская администрация восстановила скульптуру, но вандалы так и не были найдены.



В декабре 2017 года над памятником снова поиздевались. На этот раз снесли почти всю конструкцию, оставив на постаменте лишь ступни. Туловище осталось валяться напротив.

Самое удивительное, что второй инцидент со статуей произошел вскоре после того, как Месси вытащил сборную Аргентины на ЧМ-2018. В решающем отборочном матче нападающий сделал хет-трик, за счет которого аргентинцы одержали волевую победу над Эквадором – 3:1.

Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку Действительно гений.

В Буэнос-Айрес есть и другие статуи Месси. Например в центре города у кафе. Правда там фигуру футболиста убирают на ночь, чтобы ее не украли и не покалечили.

Фото: mibuenosairesquerido.com

В маленькой аргентинской деревне Фамаилья тоже установили памятник Месси. Он стал весьма популярен в социальных сетях из-за своей нелепости. Лицо футболиста лишь отдаленно напоминало Месси, а мяч у него был на правой ноге, что многие отмечали.

Свой последний день рождения Месси праздновал в подмосковных Бронницах. 24 июня 2018 года сборная Аргентины готовилась к матчу с нигерийцами (единственная победа небесно голубых на ЧМ-2018).

Руководство Бронниц по такому случаю решило сделать сладкий памятник – торт-скульптуру Месси, которая весила 150 килограмм. Съедобной была вся композиция, но детям раздали лишь основание торта. По словам организаторов есть скульптуру Месси было бы идеологически неправильно. Сам нападающий на уличный праздник не пришел, оставшись на базе рядом на противоположной набережной.