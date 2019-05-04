Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо Брянск» — «Торпедо». 4 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Борнмут» – «Тоттенхэм» – 1:0. Натан Аке забил в 37 туре чемпионата Англии

«Борнмут» – «Тоттенхэм» – 1:0
«Чемпионат»
Фото: Warren Little/Getty Images
«Самое глупое удаление в сезоне». Сон Хын Мин подвёл «Тоттенхэм»
То, что сделал кореец, не поддаётся объяснению. Похоже, «Тоттенхэм» остался без медалей АПЛ.
Футбол / Англия

В чемпионате Англии начался предпоследний, 37-й тур. Идущий на третьем месте «Тоттенхэм» приехал в гости к «Борнмуту», который в этом сезоне уже не борется за еврокубки или прописку в АПЛ. На 43-й минуте Сон Хын Мин пошёл в обводку в чужой штрафной против двух соперников и потерял мяч. После этого кореец негрубо сфолил.

Судья назначил штрафной, и казалось, что эпизод исчерпан. Однако когда полузащитник «Борнмута» Лерма потянулся ногой к мячу, то его забрал Сон Хын Мин, а затем достаточно сильно толкнул соперника в плечо. Падение Лермы не выглядело картинным, а было абсолютно естественным.

Арбитр сразу же показал корейцу прямую красную карточку, которую в Англии уже назвали самым глупым удалением этого сезона.

Это второе удаление Сон Хын Мина в его карьере (первое – в октябре 2014 года).

Удаление Сон Хын Мина случилось на 43-й минуте, а уже на 48-й вторую красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Хуан Маркос Фойт, который вышел на замену тремя минутами ранее. Аргентинец потерял мяч (как и Сон Хын Мин), а затем подкатился в соперника с высоко поднятой ногой – шипами в колено. Таким образом для двух футболистов «Тоттенхэма» этот сезон в АПЛ закончен. Скорее всего, они пропустят и первые два матча следующего чемпионата Англии.

Во втором тайме «Борнмут» создавал больше опасных моментов, но основное время матча закончилось вничью. Лишь на 91-й минуте хозяева смогли отличиться. После подачи углового Натан Аке пробил по воротам головой из центра вратарской.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
04 мая 2019, суббота. 14:30 МСК
Борнмут
Борнмут
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Аке – 90+1
Удаления: нет – Мин, 43, Фойт, 48

Таким образом, завтра «Тоттенхэм» может уступить третье место «Челси», который принимает дома «Уотфорд». Чтобы сохранить четвертую строчку «Тоттенхэму» нужно будет в 12 мая в последнем туре победить в Лондоне «Эвертон». В этом мачте не сыграют два основных нападающих «шпор» Харри Кейн и Сон Хын Мин.

Таблицу чемпионата Англии можно посмотреть здесь.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент