«Самое глупое удаление в сезоне». Сон Хын Мин подвёл «Тоттенхэм»

То, что сделал кореец, не поддаётся объяснению. Похоже, «Тоттенхэм» остался без медалей АПЛ.

В чемпионате Англии начался предпоследний, 37-й тур. Идущий на третьем месте «Тоттенхэм» приехал в гости к «Борнмуту», который в этом сезоне уже не борется за еврокубки или прописку в АПЛ. На 43-й минуте Сон Хын Мин пошёл в обводку в чужой штрафной против двух соперников и потерял мяч. После этого кореец негрубо сфолил.

Судья назначил штрафной, и казалось, что эпизод исчерпан. Однако когда полузащитник «Борнмута» Лерма потянулся ногой к мячу, то его забрал Сон Хын Мин, а затем достаточно сильно толкнул соперника в плечо. Падение Лермы не выглядело картинным, а было абсолютно естественным.

Арбитр сразу же показал корейцу прямую красную карточку, которую в Англии уже назвали самым глупым удалением этого сезона.

Это второе удаление Сон Хын Мина в его карьере (первое – в октябре 2014 года).

Удаление Сон Хын Мина случилось на 43-й минуте, а уже на 48-й вторую красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Хуан Маркос Фойт, который вышел на замену тремя минутами ранее. Аргентинец потерял мяч (как и Сон Хын Мин), а затем подкатился в соперника с высоко поднятой ногой – шипами в колено. Таким образом для двух футболистов «Тоттенхэма» этот сезон в АПЛ закончен. Скорее всего, они пропустят и первые два матча следующего чемпионата Англии.

Во втором тайме «Борнмут» создавал больше опасных моментов, но основное время матча закончилось вничью. Лишь на 91-й минуте хозяева смогли отличиться. После подачи углового Натан Аке пробил по воротам головой из центра вратарской.

Таким образом, завтра «Тоттенхэм» может уступить третье место «Челси», который принимает дома «Уотфорд». Чтобы сохранить четвертую строчку «Тоттенхэму» нужно будет в 12 мая в последнем туре победить в Лондоне «Эвертон». В этом мачте не сыграют два основных нападающих «шпор» Харри Кейн и Сон Хын Мин.

Таблицу чемпионата Англии можно посмотреть здесь.