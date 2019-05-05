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Красота дня, Йована Баошич – девушка Луки Джорджевича, фото

Йована Баошич — красота дня
София Михайлова
Фото: www.instagram.com/usernameluka/
Её парень ускорил чемпионство «Зенита»
Кто вдохновляет на голы Луку Джорджевича.
Футбол / РПЛ

Чемпионат России обрёл нового чемпиона за 3 тура до конца турнира. «Зенит» не сумел победить в Грозном, сыграв вничью с «Ахматом» — 1:1, но питерцам помог тульский «Арсенал». На своем поле подопечные Игоря Черевченко обыграли «Локомотив» со счётом 2:0, а второй мяч хозяев забил черногорский нападающий Лука Джорджевич, который находится в аренде и принадлежит «Зениту».

Невероятная ошибка в Туле. «Локо» добил игрок, который… принадлежит «Зениту»
Эпизод, после которого Питеру было фактически гарантировано чемпионство.

ажется, что Джорджевич наконец нашёл свою команду. За тульский клуб он забил уже 13 голов, и это является его лучшим показателем в карьере. За годы выступления в «Зените» Лука 4 раза уходил в аренду и нигде не забивал больше трёх мячей. Сейчас же у черногорца всё хорошо. И, конечно, за него переживает его девушка – Йована. Знакомимся с возлюбленной Джорджевича.

Йована Баошич
Йована Баошич
Фото: instagram.com/jovanabaosic
Йована Баошич
Йована Баошич
Фото: instagram.com/jovanabaosic
Лука Джорджевич и Йована Баошич
Лука Джорджевич и Йована Баошич
Фото: instagram.com/jovanabaosic
Йована Баошич
Йована Баошич
Фото: instagram.com/jovanabaosic
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