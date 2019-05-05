Самый недооценённый человек в этом «Зените». Нет, речь не про Заболотного

«Зенит» на протяжении всего сезона оставался на первой строчке в таблице, а среди российских клубов последним вылетел из еврокубков, но футбол Семака обильно критиковали. Тут и знаменитый ответ тренера на комментарий болельщика в «Инстаграме»: «Сергей Богданович, когда начнем в футбол играть?». Тут и позиция «самого зенитовского» комментатора Орлова, который заявил, что у Семака из «Зенита» получается «Уфа».

К футболу Семака действительно были вопросы. Тренер не делал ставку на позиционную атаку и игру низом. Для этого требовались другие исполнители в центре поля. Особенно после травмы Нобоа и ухода Паредеса. Теперь же, когда «Зенит» стал чемпионом, никто уже не станет ругать Семака, что голы и опасные моменты команда создавала преимущественно на контратаках и за счет стандартов.



Очевидно, что ключевую роль в чемпионстве сыграли последние трансферы. На зимний перерыв «Зенит» уходил, имея лишь +1 очко в турнирной таблице. Ракицкий, Барриос и Азмун стали железными игроками основы и сыграли фундаментальную роль в завоевании титула. Во многом благодаря новичкам оставшиеся три тура для «Зенита» стали формальностью. Важно: эти три футболиста были интересны именно Семаку. Главный тренер лично разговаривал с Ракицким, агентом Барриоса, отцом Азмуна, а также его представителями. Хоть это не совсем работа тренера, но такой подход увеличивает шансы на успешный трансфер.

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Это чемпионство «Зенита» ломает стереотип, каким должен быть тренер РПЛ. Вы же наверняка слышали о методах Моуринью. Португалец столько эпатирует и скандалит, что замыкает негатив на своей персоне, смещая вектор критики с игроков на себя. Так вот Семак точно не из этой категории тренеров. Даже после разгромного поражения в Минске в четыре мяча он говорил максимально спокойно: «Тем интересен футбол – может случиться всё. Отыграть будет сложно, но шансы есть». Особенно контрастировала оценка тренера со словами Анюкова: «Для нас это вообще позор».

Семак работал со спокойствием удава – полная противоположность всему, что мы видели в Питере предыдущие три сезона без золотых медалей. Вы же помните эмоциональных и нервозных Манчини, Луческу, да и Боаша в его последнем сезоне, когда он получил 6 матчей дисквалификации за толчок арбитра?



И, конечно, отдельно стоит сказать про состав, которым располагал Семак. Времена Халка давно прошли. Теперь у «Зенита» периодически играли такие футболисты, как Эрнани, Мак и Нету. Именно от этих футболистов отказался Манчини, как только пришел в «Зенит» летом 2017 года. Видимо, итальянец посчитал, что с ними за золото не поборешься, и они не



пригодятся ни в основе, ни на скамейке. Под Манчини сразу осуществили мощную закупку аргентинцами. Под Семака летом на трансферы потратили 0 рублей. Вернулись арендованные футболисты и пришел лишь один новичок Маркизио в качестве свободного агента. Безусловно сильный футболист, но его трансфер по разным причинам (в том числе травмы) не оправдал себя. Это сегодня, зная результат, мы говорим, что у Семака мощный состав. Перед началом сезона так не казалось.



Я это всё к чему… Если при Халке, Витселе и Гарае шутили, что тренером можно ставить любого человека – всё равно команда должна выигрывать в РПЛ, то при нынешнем составе вклад тренера далеко не 10% в результат, как однажды заявил президент «Спартака».

«Зенит» впервые стал чемпионом под руководством российского тренера. Это важно для самого Семака. Теперь он известен уже не просто как классный футболист и адекватный человек, но и как успешный тренер.



Шокирующий вывод напрашивается. Оказывается, и под высокие задачи можно нанимать молодого российского тренера, а не именитого иностранца.