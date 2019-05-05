Самый недооценённый человек в этом «Зените». Нет, речь не про Заболотного

«Зенит» на протяжении всего сезона оставался на первой строчке в таблице, а среди российских клубов последним вылетел из еврокубков, но футбол Семака обильно критиковали. Тут и знаменитый ответ тренера на комментарий болельщика в «Инстаграме»: «Сергей Богданович, когда начнем в футбол играть?». Тут и позиция «самого зенитовского» комментатора Орлова, который заявил, что у Семака из «Зенита» получается «Уфа».
К футболу Семака действительно были вопросы. Тренер не делал ставку на позиционную атаку и игру низом. Для этого требовались другие исполнители в центре поля. Особенно после травмы Нобоа и ухода Паредеса. Теперь же, когда «Зенит» стал чемпионом, никто уже не станет ругать Семака, что голы и опасные моменты команда создавала преимущественно на контратаках и за счет стандартов.
Очевидно, что ключевую роль в чемпионстве сыграли последние трансферы. На зимний перерыв «Зенит» уходил, имея лишь +1 очко в турнирной таблице. Ракицкий, Барриос и Азмун стали железными игроками основы и сыграли фундаментальную роль в завоевании титула. Во многом благодаря новичкам оставшиеся три тура для «Зенита» стали формальностью. Важно: эти три футболиста были интересны именно Семаку. Главный тренер лично разговаривал с Ракицким, агентом Барриоса, отцом Азмуна, а также его представителями. Хоть это не совсем работа тренера, но такой подход увеличивает шансы на успешный трансфер.
Это чемпионство «Зенита» ломает стереотип, каким должен быть тренер РПЛ. Вы же наверняка слышали о методах Моуринью. Португалец столько эпатирует и скандалит, что замыкает негатив на своей персоне, смещая вектор критики с игроков на себя. Так вот Семак точно не из этой категории тренеров. Даже после разгромного поражения в Минске в четыре мяча он говорил максимально спокойно: «Тем интересен футбол – может случиться всё. Отыграть будет сложно, но шансы есть». Особенно контрастировала оценка тренера со словами Анюкова: «Для нас это вообще позор».
Семак работал со спокойствием удава – полная противоположность всему, что мы видели в Питере предыдущие три сезона без золотых медалей. Вы же помните эмоциональных и нервозных Манчини, Луческу, да и Боаша в его последнем сезоне, когда он получил 6 матчей дисквалификации за толчок арбитра?
И, конечно, отдельно стоит сказать про состав, которым располагал Семак. Времена Халка давно прошли. Теперь у «Зенита» периодически играли такие футболисты, как Эрнани, Мак и Нету. Именно от этих футболистов отказался Манчини, как только пришел в «Зенит» летом 2017 года. Видимо, итальянец посчитал, что с ними за золото не поборешься, и они не
пригодятся ни в основе, ни на скамейке. Под Манчини сразу осуществили мощную закупку аргентинцами. Под Семака летом на трансферы потратили 0 рублей. Вернулись арендованные футболисты и пришел лишь один новичок Маркизио в качестве свободного агента. Безусловно сильный футболист, но его трансфер по разным причинам (в том числе травмы) не оправдал себя. Это сегодня, зная результат, мы говорим, что у Семака мощный состав. Перед началом сезона так не казалось.
Я это всё к чему… Если при Халке, Витселе и Гарае шутили, что тренером можно ставить любого человека – всё равно команда должна выигрывать в РПЛ, то при нынешнем составе вклад тренера далеко не 10% в результат, как однажды заявил президент «Спартака».
«Зенит» впервые стал чемпионом под руководством российского тренера. Это важно для самого Семака. Теперь он известен уже не просто как классный футболист и адекватный человек, но и как успешный тренер.
Шокирующий вывод напрашивается. Оказывается, и под высокие задачи можно нанимать молодого российского тренера, а не именитого иностранца.