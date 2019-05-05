Игрок «Ростова» Шомуродов забил в ватерпольной шапочке. Так можно?

По сути, южное дерби на новенькой ростовской арене началось для Эльдора Шомуродова лишь в середине второго тайма – с выхода на замену вместо Алексея Ионова. Но именно форварду сборной Узбекистана суждено было стать одним из главных героев как отдельно взятого матча, так и всего игрового дня в РПЛ.

«Шедевральный пас» Ерёменко оставил надежду ЦСКА на Лигу чемпионов От поражения в южном дерби ростовчан спас Эльдор Шомуродов, доигрывавший матч в шапочке для плавания.

Начало для Эльдора вышло не очень обнадёживающим: уже через десяток минут на газоне нападающий сошёлся в верховом единоборстве с капитаном «Краснодара» Мартыновичем – помощь пришлось оказывать обоим. Но если приезжие медики просто перебинтовали защитнику ушибленную голову, то их ростовские коллеги для верности водрузили на голову Шомуродову резиновую шапочку вроде тех, что используют ватерполисты. Разумеется, «клубного», синего цвета.

Фото: fc-rostov.ru

В таком чудном виде 14-й номер дончан и забил архиважный гол. И именно головой! После изумительной диагональной передачи Романа Ерёменко Шомуродов не побоялся подставить под мяч травмированную часть тела и был вознаграждён за смелость эффектным голом.

Имел ли право футболист прибегнуть к дополнительной амуниции, вот в чём вопрос. Болельщикам «Ростова» не о чём беспокоиться. В статье №9 регламента чемпионата России «Экипировка участников матча» оговаривается масса нюансов относительно одежды и внешнего вида игроков – вплоть до цвета панталонов и подтрусников. Запрета на головные уборы она не содержит. В том числе – «водные».

Возможно, в следующий раз Эльдору сразу выйти в этой шапочке на поле – на фарт?