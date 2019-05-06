В Англии забили скандальный гол. Его назвали «самым неспортивным» в истории

Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла». Напомним, тогда хозяева забили гол вместо того, чтобы выбить мяч за пределы поля и остановить игру для оказания помощи травмированному игроку гостей. В результате тренер «Лидса» Марсело Бьелса приказал своей команде пропустить мяч, продемонстрировав отличный пример фэйр-плей.

Игроки «Лидса» притворились, что выбьют мяч в аут из-за травмы. И забили гол А потом Марсело Бьельса велел им пропустить в ответ.

И вот новый скандал с «родины футбола». Он произошёл в матче 46-го тура Лиги 1 (третьего по уровню дивизиона) «Плимут» – «Сканторп». Обе команды боролись за выживание, причём хозяева опережали гостей перед последней игрой сезона на одно очко. Этот эпизод случился в середине второго тайма при счёте 2:1 в пользу «Плимута».

Голкипер хозяев Мэтт Мэйси, арендованный у лондонского «Арсенала», получил повреждение и хотел выбить мяч за поле, чтобы врачи оказали ему помощь. Однако полузащитник «Сканторпа» Джош Моррис воспользовался ситуацией в собственных интересах – оставил мяч у самой линии, после чего послал его в сетку ворот соперника с острого угла. Судья гол засчитал, так что гости сравняли счёт. Дело едва не дошло до драки между футболистами, а травмированного Мэйси увели под руки в раздевалку. Естественно, на Морриса обрушилась волна критики. Его гол охарактеризовали, как самый неспортивный в истории.

Никто в штабе «Сканторпа» не повёл себя в стиле Бьелсы, однако через 10 минут справедливость всё равно восторжествовала: «Плимут» забил третий мяч и победил – 3:2. Впрочем, это хозяевам не помогло. Обе команды вылетели в Лигу 2.