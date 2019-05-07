Гончаренко ищет нового Вернблума. В атаку

На воскресное дерби с «Динамо» ЦСКА вышел в необычном сочетании. Дисквалификация Влашича и микротравма Сигурдссона вынудили главного «армейца» что-то менять впереди, но настолько кардинального шага – перевода в линию атаки молодого опорника – от Виктора Гончаренко мало кто ожидал. С таким центром нападения, Чалов – Бийол, красно-синие никогда прежде не играли. Сюрприз? Ещё бы. На самом деле трезвого расчёта в этом ходе было значительно больше, чем безнадёги и импровизации. Чтобы понять это, не обязательно сильно напрягать мозги – достаточно вернуться в совсем недалёкое прошлое, годичной давности. Вы же помните: всё новое – хорошо забытое старое.

Молодая шпана ЦСКА. Кто эти ноунеймы, победившие «Реал» Ещё пару месяцев назад их знала горстка болельщиков. Победа над «Реалом» привлекла к ним внимание всей Европы.

Когда осенью 2017-го Гончаренко посадил в запас Чалова, а на его родную позицию в центр наступления двинул из глубины поля Вернблума, многие недоумевали. Как можно перспективному, доморощенному и уже достаточно результативному форварду предпочесть немолодого, медлительного и, как тогда казалось, незабивного исполнителя совершенно иного амплуа – этим вопросом не только люди на трибунах, но и Фёдор на лавочке терзался. Тренер объяснил: при всех своих игровых достоинствах, Чалов недостаточно агрессивно и эффективно ведёт борьбу на первой линии атаки. На примере шведского «лесоруба» Гончаренко наглядно показывал своему штатному бомбардиру, в чём тому следует прибавить.



Жёсткий урок не прошёл даром. Вернувшись в основу, Чалов с ходу начал забивать, чтобы у командира и мысли более не мелькнуло отправить его обратно в резерв. Окрепнув физически и ментально, помудрев тактически, Фёдор прибавил в умении вести единоборства. Но его главным игровым достоинством (как, например, у Мелкадзе в представлении тренера Бушманова) они никогда не были. И, похоже, не будут. Типаж другой.

Вернблум ушёл, а необходимость в нём осталась.

В сражениях с равными или превосходящими в классе противниками – «Зенитом», «Спартаком», даже «Реалом» – «армейцы» замечательно обходились лёгкой кавалерией. Влашич, Сигурдссон, Ахметов, Обляков, Чалов отлично сработались за пару месяцев и исправно находили бреши в чужом тылу. Отсутствие «тяжёлого танка» всё чаще стало сказываться в играх с середняками и аутсайдерами. Когда неприятель всем составом выстраивается за линией мяча и упрямо игнорирует приглашения сходить на другую половину поля проветриться, одной ловкости и находчивости для вскрытия обороны бывает недостаточно. Тут грубая сила нужна. Громила вроде Вернблума. К исходу сезона Гончаренко, похоже, подобрал кандидата на эту роль. И снова в лице опорного хавбека. Бийол ожиданий тренера не обманул, а в чём-то даже превзошёл. И дело даже не в забитом мяче.



В воскресенье обязанности в убойном звене «армейцев» распределялись чётко – в соответствии с антропометрией и основной специализацией. Естественно, что более мощный (на 10 см выше, на 8 кг тяжелее) Бийол отвечал в основном за толкотню с защитниками, тогда как маневренный и тонко понимающий игру Чалов должен был внедряться в редкие свободные зоны и завершать – то, что он лучше всего и умеет делать. Теперь можно констатировать: атлетичный, дисциплинированный и максимально восприимчивый к тренерским требованиям Яка для этой роли более всех «армейцев» подходил. Зимний эксперимент под названием «Бийол – защитник» себя не оправдал, майский – наверняка будет иметь продолжение.

В 27-м туре РПЛ ЦСКА совершил больше всех в лиге единоборств в атаке – 105, по подсчётам Instat. Почти треть из них – 33! – в активе словенца. Сумасшедшая цифра, рекорд тура. Пускай вас не смущает относительно невысокий показатель удачных дуэлей (24%). В системе координат Виктора Гончаренко не так важно выиграть единоборство на третьей-четвёртой долях поля, как совершить подбор после него, а с ним получить возможность развить атаку. Предписание держать если не в страхе, то в постоянном напряжении чужую защиту Яка тоже выполнил.

Карта единоборств Бийола в атаке в матче ЦСКА — «Динамо»

Вернблум в атаке – лучшее тактическое решение сезона Понтус Вернблум – главная угроза воротам «Спартака» в дерби. Дожили.

При этом ролью мощного, но примитивного стенобитного орудия Бийол в воскресенье не ограничился. Парень – когда он всё успел? – и в созидании, и в завершении отличился. Только цифры: 4 ключевые передачи, 2 созданных голевых момента, 2 собственных голевых момента, 5 ударов, 1 гол. Трижды Яка эффективно ассистировал Чалову, и в том, что Фёдор ни разу не забил, повинен прежде всего Шунин: динамовский кипер и из шестёрки ворот «дохлый» мяч потащил, и эффектный удар в падении взял. После такого тактико-технического «букета» становится понятно, почему чаще всех на поле хозяева искали мячом не кого-то из лидеров, а футболиста ротации, которому только предстоит найти себя и своё место в команде. Если бы партнёры Яки были столь же настойчивы и продуктивны в воскресенье, как он, возможно, «армейцам» не пришлось бы убиваться по поводу недобора очков.

Опорный полузащитник Бийол — среди лучших нападающих 27-го тура РПЛ Фото: instatscout.com

Это не значит, что теперь Бийол 100% выйдет в старте против «Зенита». Как раз там лёгкие, быстрые ноги, возможно, будут для гостей важнее физической мощи. Но в заключительных играх сезона, против «Ахмата» и «Крыльев» дома, без словенского тарана Гончаренко, похоже, не обойтись. Да и в Питере тренер наверняка его выкатит – вопрос, куда и когда. На основном месте работы, в опорной зоне, он тоже москвичам, наверное, не помешал бы.