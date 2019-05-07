Лучшее в этой «Барсе» — умение сочетать новое со старым. Работа Вальверде — топ

В уже ничего не значащем втором тайме матча «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» случился эпизод, который лучшим образом объясняет нынешнее состояние дел в каталонской команде. Вот он.

После потери мяча «Барселона» организует моментальное давление в попытке вернуть владение — то самое правило шести секунд Хосепа Гвардиолы, которое уже стало идиоматическим, когда мы говорим о главной команде его наследия. Однако если раньше целью такого прессинга было возвращение себе мяча, то теперь «Барса» позволяет себе выбор. Если очевидно, что риск получить контратаку слишком велик (например, оппонент с мячом имеет как минимум один очевидный ход для выхода из-под давления), то прессинг становится инструментом противодействия быстрому переходу в атаку от соперника. Сопернику приходится отыгрываться через передачу назад, а за это время «Барселона» успевает подготовить переход в оборонительную систему с двумя стройными линиями по четыре футболиста.

Эрнесто Вальверде достаточно убедительно демонстрирует, что хорошая работа в переходных фазах, хоть и является черновой, не только не нарушает симфонию игры «Барсы», но и отлично дополняет её. Мы убедились в этом на примере первого матча с «Ливерпулем» — лучшей на сегодня команды мира в том, что касается перехода из обороны в атаку. Противодействовать ей нельзя ни доминирующим владением (тебе придётся поднимать защитников выше, что и выгодно «Ливерпулю»), ни попыткой переложить всё на индивидуальные качества защитников, потому что «Ливер» не против игры 1 в 1. Противодействовать возможно только хорошо подготовленным переходом из атаки в оборону — так, чтобы при действиях в защите всегда создавались совместные зоны ответственности защитников и полузащитников, взаимные расстояния между которыми по длине и ширине должны быть минимальными.



И здесь Вальверде сумел прекрасно замиксовать стиль старой «Барселоны» и своё понимание важности переходных фаз: он поставил старые принципы на службу новой игре. Она лишь обманчиво кажется менее доминирующей, но на самом деле более правильное слово — надёжная. Теряя мяч, «Барселона» знает, как перестроиться в две линии, и при этом ориентируется на сильные стороны соперника в быстрых атаках — так, Артуро Видаль за первую игру с «Ливерпулем» успел поиграть вообще везде, где нужно было сбить активность англичан.

Месси двумя ударами убрал с дороги «Ливерпуль». Верните ему «Золотой мяч»! Очередной гениальный штрафной от Лео.

Конечно, такой более сбалансированный футбол может не нравиться тем, кто болеет за якобы уникальную идею «Барселоны» больше, чем за саму «Барселону». С этой точки зрения Вальверде действительно очень рисковал, выбирая на первую встречу полуфинала, да ещё и дома, такой футбол. Если бы видение игры тренера не сработало, его распяли бы до суда. Но нынешний главный человек в «Барселоне» уверен в своей идее и видит, что она работает.

«Мы хотим чувствовать, что контролируем игру, но они, несомненно, будут играть в атаку», — говорит перед ответной игрой с «Ливерпулем» Вальверде. Раньше было невозможно представить себе два таких утверждения, связанных между собой, — контроль игры для «Барселоны» и заключался в том, чтобы не дать сопернику атаковать.

Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость Это не про карму и Эвребё. Всё сложнее.

Но эта Лига чемпионов доказывает, что нельзя ни отступать от своего видения футбола в угоду единоразовому результату (как «Сити» в первом матче с «Тоттенхэмом»), ни оставаться догматиками. После первых полуфиналов к финалу близки команды, которые не слишком похожи на себя традиционных.



И это здорово.