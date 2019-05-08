Ниже — подборка комментариев к матчу «Ливерпуль» — «Барселона» на «Чемпионате». И боль, и радость, и первый анализ, и первые эмоции.

Theferni:

— Больно быть болельщиком «Барселоны». «Ливерпуль» с победой, поистине великий клуб. Удачи им в финале. Думаю, будучи нейтральным болельщиком, я бы испытал максимальный оргазм от этой игры. А так пришлось потерять все нервы и испытать самую дикую боль.

«Ливерпуль» совершил чудо! «Барсу» добил угловой года от Трента Воля команды Клоппа оказалась сильнее магии Месси.

Dentitov:

— «Ливерпуль» — САМЫЙ отмороженный клуб в мировом футболе. Это я еще понял, когда они в финале ЛЧ отыграли у «Милана» 3 гола за 2 тайм, а потом по пенальти выиграли.

foreigner17:

— Вот что происходит, когда во внутреннем чемпионате нет конкуренции. Где все те «болельщики» «Барселоны», которые смеялись и говорили, что им нравится слабый «Реал». Надеюсь эти ребятки когда-нибудь поймут, что именно сильный «Реал» делает «Барселону» сильнее и наоборот. До свидания, «Барселона», вас абсолютно не жалко, как и ваших болельщиков.

kreator1213:

— Дай Бог Клоппу выиграть с третьей попытки финал Лиги чемпионов. По сути справедливость восторжествовала, учитывая сколько моментов упустил «Ливерпуль» в первой игре, которая должна была заканчиваться не 3:0, а 2:1, как минимум.

Polermo:

— Эмоции через край! Будто я сижу на «Энфилде» и являюсь болельщиком «Ливерпуля»! Это лучший матч сезона! Барселона только и делала, что каталась весь матч по полю. Месси жалко, он единственный, кто сегодня хотел выиграть. Розыгрыш углового — это что-то нереально тонкое и космическое от Трента! Ван Дейк, Мане, Шакири, Хендерсон, Вийналдум — нереально хороши сегодня были, но Алиссон — это БОГ! Обязан быть в номинации на ЗМ. Я сегодня не усну, и я счастлив, что видел этот магический камбэк. P.S. Главные минусы матча: симуляции Суареса и убогая подготовка комментаторов к матчу.

Alkogenius:

— Не болельщик «Ливерпуля», но как можно не любить эту команду?!?!

Halodni:

— Суарес сказал, что праздновать на «Энфилде» не будет. Пацан сказал — пацан сделал.

firest0rm:

— «Барселона» не может выиграть Лигу чемпионов даже тогда, когда «Реал» в ней не выступает.

Olegabzaloff:

— Уважаемый Юрген Клопп! Прошу Вас, напишите номер своей карты, мы вам задонатим!

SwingerPeppa:

— Лучшая Лига Чемпионов, за последние лет 10 точно!

Loparello:

— Слов нет — Месси круче, чем Роналду. Но в сегодняшней игре португалец был бы уместнее — уж свой один гол он бы как-нибудь наковырял. А большего «Барсе» и не требовалось.

Bjanker:

— Обожаю этот взгляд у Месси))))

Bjanker:

— По-моему, Трент Александер больше достоин ЗМ.

Это был невероятный угловой! Как такое вообще возможно в полуфинале ЛЧ!? Учитывая важность матча, это один из самых идиотских голов в истории Лиги чемпионов.

Giorgios:

— Что-то все накинулись на Месси, как будто он привез 4 гола себе. Он 3 паса на гол отдавал, но и Коутиньо, и Альба, и Суарес их запороли. А на стороне «Ливерпуля» был просто огромный фарт, забили все, что им откровенно подарила «Барса». При чем здесь Месси, если красным вернулось с процентами все везение, которого не было в 1-й игре?

damir90:

— Фанам «Барсы» не унывать! Сыграли лучше, чем «Спартак»!

cesk-88:

— Очень хочу финал «Ливерпуль» — «Аякс». И не знаю, за кого буду болеть в нем. Хоть обеим бы командам вручил кубок.