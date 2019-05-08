«Суарес обещал не праздновать на «Энфилде» — человек слова»

Салах не мог играть в этом великом матче из-за сотрясения, но одной своей одеждой он заряжал свою команду. На футболке написано – никогда не сдавайтесь.

Пение перед началом матча было просто невероятным.

В первом тайме было много вопросов по судейству Чакыра. Фанаты «Ливерпуля» смотрели на него примерно вот так.

Четвёртый великий гол пришёл после невероятного розыгрыша углового от Арнольда, но посмотрите, кто ему помог.

Вы же тоже сразу вспомнили прошлогодний провал «Барсы»?

«Это дерьмо снова случилось».

Ван Дейк не дал ничего сделать Месси.

Надежды испанцев на лигу чемпионов рухнули.

Вместе с фанатами «Ливерпуля» были рады и фанаты «Реала».

Краткое резюме второго матча.

Месси, не сегодня.

«Суарес обещал не праздновать на «Энфилде» — человек слова».

Вратарь «Ливерпуля» Алисон принял участие и в камбеке «Ромы», и в камбеке «Ливерпуля».

Реакция травмированного Наби Кейта на успех своей команды.

«Боруссия» поздравила своего бывшего босса.

Артём Дзюба очень рад, даже дети смотрели.

Фанаты «Барселоны» прямо сейчас.

Помните, как Дембеле не забил пятый гол в Испании?

Взгляните на эмоции в раздевалке «Ливерпуля».

Всё это было нужно хотя бы ради лучшего пения в истории. Наслаждайтесь и ловите мурашки!