От «Ливерпуля» Бенитеса до «Ливерпуля» Клоппа. 10 самых ярких камбэков в ЛЧ

0:3 – приговор для кого угодно, но только не для красных!

ЛЧ-1998/99. «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» – 2:1

Говоря об удивительных камбэках в Лиге чемпионов, необходимо вспомнить не только потрясающие двухматчевые сражения в плей-офф, но и самые яркие финалы. В 1999 году «Манчестер Юнайтед» уступал «Баварии» после 90 минут игры со счётом 0:1, а выиграл без дополнительных 30 минут и серии пенальти. Немцы уже готовились откупоривать чемпионское шампанское, однако голы Тедди Шерингема и Уле-Гуннара Сульшера в компенсированное время отправили кубок Лиги чемпионов в Манчестер. Обоих форвардов Алекс Фергюсон выпустил на замену.

ЛЧ-2003/04. «Милан» – «Депортиво» – 4:1, 0:4

«Депортиво» сумел отыграться в четвертьфинале Лиги чемпионов после крупного поражения в Милане. Кака, Андрей Шевченко, Андреа Пирло и компания разрывали оборону испанцев в первом матче, как хотели. Тогда никто не поставил бы и евро на «Депортиво», но уже к перерыву ответной игры хозяева забили три гола. За четверть часа до финального свистка Фран установил окончательный счёт – 4:0. Счастливый главный тренер Хавьер Ирурета совершил паломничество в Сантьяго-де-Компостелу.

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ЛЧ-2004/05. «Ливерпуль» – «Милан» – 3:3, по пенальти 3:2

Ещё один фантастический финал Лиги чемпионов и самый памятный матч с участием «Ливерпуля» до вчерашнего дня. В 2005 году команда Рафы Бенитеса проигрывала после первого тайма – 0:3. Этот счёт выглядел страшным приговором для красных. Однако англичане не согласились с ним. Во втором тайме Стивен Джеррард, Владимир Шмицер и Хаби Алонсо забили три гола в течение 15 минут! Дело дошло до серии пенальти, в которой решающим оказался промах Шевченко.

ЛЧ-2012/13. «Милан» – «Барселона» – 2:0, 0:4

«Милан» и «Барселона» встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра осталась за итальянцами, которых возглавлял нынешний главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Голы Салли Мунтари и Кевина-Принса Боатенга превратили «Милан» в фаворита пары. Тем не менее на «Камп Ноу» каталонцы взяли убедительный реванш. Начало разгрому положил дубль Лионеля Месси до перерыва, а во втором тайме Давид Вилья и Жорди Альба добили соперника.

ЛЧ-2015/16. «Вольфсбург» – «Реал» – 2:0, 0:3

Все помнят три подряд победы «Реала» в Лиге чемпионов, но кто-то уже наверняка забыл, что в первом из этих триумфальных сезонов Мадрид мог завершить выступления на стадии четвертьфинала. В Германии команда Зинедина Зидана проиграла 0:2, пропустив оба мяча уже к 25-й минуте. Голы Рикардо Родригеса и Максимилиана Арнольда поставили «сливочных» на грань катастрофы. К счастью для того «Реала», в нём играл Криштиану Роналду. На «Сантьяго Бернабеу» португалец оформил хет-трик, который спас команду в противостоянии с «Вольфсбургом».

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ЛЧ-2016/17. «ПСЖ» – «Барселона» – 4:0, 1:6

Самое большое чудо в истории плей-офф Лиги чемпионов: «Барселона» отыгралась после поражения в четыре мяча! В Париже каталонцы напоминали скорее аутсайдера Примеры, нежели гранда. Дубль Анхеля Ди Марии, а также голы Юлиана Дракслера и Эдинсона Кавани, казалось, уничтожили все шансы «Барсы» на выход в четвертьфинал. Но на «Камп Ноу» уже игроки «ПСЖ» исполнили роль тренировочных манекенов. Хозяева забили дважды к перерыву, потом Лионель Месси и Кавани обменялись голами, а в сумасшедшей концовке зрители увидели дубль Неймара и победный удар Серхи Роберто на 95-й минуте. «Барса» выкинула команду Унаи Эмери из ЛЧ, а Неймар вскоре переехал в Париж.

ЛЧ-2016/17. «Барселона» – «Рома» – 4:1, 0:3

В последние годы количество крутых камбэков почему-то увеличилось. В прошлом сезоне «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов примерно так же, как и в нынешнем. «Рома» до такой степени неуютно чувствовала себя на «Камп Ноу», что соорудила два автогола. Кроме того, отличились Жерар Пике и Луис Суарес. Забитый на 80-й минуте Эдином Джеко мяч выглядел обычным голом престижа. Но он-то и стал решающим при определении победителя. В Риме у каталонцев ничего не получалось, игроки спорили с тренером по поводу тактики. Хозяева, напротив, поймали кураж. Пропустив от Джеко, Даниэле Де Росси и Костаса Маноласа, «Барса» попрощалась с Лигой чемпионов.

ЛЧ-2018/19. «Атлетико» – «Ювентус» – 2:0, 0:3

Нынешняя Лига чемпионов особенно богата на потрясающие сценарии. В 1/8 финала Роналду как будто вернулся на три года назад, когда играл за «Реал» против «Вольфсбурга». Теперь в роли Мадрида оказался «Ювентуса», а в шкуре немцев – «Атлетико». Голы Хосе Хименеса и Диего Година помогли команде Диего Симеоне получить преимущество, которое она почти никогда не упускает. Однако в ответном матче в Турине испанцы не справились с Криштиану. Португальский нападающий сделал хет-трик и вытащил «Ювентус» в четвертьфинал.

ЛЧ-2018/19. «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ» – 0:2, 3:1

На той же стадии «Манчестер Юнайтед» Сульшера готовился тихо-мирно уйти из Лиги чемпионов после поражения на «Олд Траффорд» от «ПСЖ» со счётом 0:2. Голы Преснеля Кемпембе и Килиана Мбаппе оставляли англичанам лишь надежду на чудо. Оно и случилось в Париже. Манкунианцы реализовали едва ли не все свои моменты. Дубль Ромелу Лукаку вернул «Манчестер Юнайтед» в игру, а в компенсированное время Маркус Рашфорд реализовал пенальти, который дал гостям путёвку в полуфинал. Неудача подкосила «ПСЖ», после этого команда Томаса Тухеля выступает всё хуже и хуже.

ЛЧ-2018/19. «Барселона» – «Ливерпуль» – 3:0, 0:4

Противостояние «Барселоны» с «Ливерпулем» будут вспоминать ещё сто лет, как, к примеру, вспоминают феноменальную победу красных в финале над «Миланом». Гол Луиса Суареса и дубль Месси практически уничтожили интригу. Вдобавок команда Юргена Клоппа лишилась перед ответным матчем лидеров атаки – Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Наверное, только фанаты «Ливерпуля» верили, что на «Энфилде» хозяева смогут не пропустить и отыграться. Получилось всё, как в сказке. Дивок Ориги и Жоржиньо Вейналдум забили по два гола, а отвратительно игравшая «Барселона» наступила на старые грабли.