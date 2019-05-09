Relentless и Unexpected: что общего у полуфиналов ЛЧ и «Игры Престолов»

По накалу страстей матчи на этой неделе оказались особенно напряжёнными. «Ливерпуль» и «Барса», «Аякс» и «Тоттенхэм» – каждая игра вызывала настоящий взрыв в соцсетях. Все сошлись во мнении, что эти два матча-камбэка были восхитительны!

И в том, что это, пожалуй, был самый безумный полуфинал если не в истории, то за долгие годы. Болельщики из Skyeng снова проверяют, что говорят о нем в англоязычных соцсетях.

To fail – провалить

Придется пока распрощаться с Месси и «Барселоной». Испанцы проиграли ливерпульцам с убийственным счётом 4:0. А ведь практически никто не верил в победу подопечных Клоппа. У «Ливерпуля» не было ни Салаха, ни Фирмино, а Ориги и Шакири казались довольно кислой заменой ветеранам. А у противников был целый Месси, звезда Лиги чемпионов. Но тем не менее все его мощные удары не привели ни к чему – мяч проходил в считанных миллиметрах от штанги.

«Парень, который получает 5+ за все контрольные, задания, доклады и зачёты, но всё равно заваливает главный экзамен»

Nonetheless – тем не менее, как бы там ни было

Матч «Аякс» — «Тоттенхэм» 8 мая был поистине сумасшедшим. До самого конца было непонятно, кто же выйдет победителем, но удар Моуры расставил все точки над i.

«Самый безумный полуфинал, что я видел за долгое время. Снимите шляпы перед «Аяксом»! Невероятная игра, как бы там ни было.

To fall – падать

Картина игроков «Аякса», уткнувшихся носами в газон после финального гола Моуру — разбивает сердце. И наводит на мысли об ещё одном захватывающем зрелище. Фанаты «Игры Престолов» явно увидели в этом батальном полотне что-то знакомое.

«Когда ты убил Короля Ночи и войско пало».

Relentless – безжалостно

Да и весь этот финал чем-то похож на самый кассовый сериал десятилетия. Столько драматических поворотов и такой отчаянной борьбы за Железный Трон, простите, Серебряный Кубок, даже старожилы не припомнят.

«Этот сезон Лиги Чемпионов прямо как 8 сезон «Игры престолов». Ожидайте неожиданностей»

«Единственная вещь, которая сейчас лучше «Игры престолов» – это полуфиналы Лиги Чемпионов. «Аякс» против «Тоттенхэма» – это просто безжалостно»