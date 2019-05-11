Уход Азара из «Челси» под угрозой срыва. Всё из-за бана на трансферы

Пример Эдена Азара имел все шансы стать случаем, когда футболист пересидел на одном месте. Конечно, есть ещё динозавры, одержимые идеей моногамии. Но Азар никогда не скрывал, что не прочь поиграть в другом месте.

Идеальный момент уйти был летом. Успешный ЧМ, перестройка в «Реале» и «Челси», переезд его друга Куртуа в Мадрид. Азар промедлил, а хитрый Сарри его приласкал. Тот Сарри был ещё всеми любим и обожаем. И его отношение к Азару становилось тем спокойнее, чем хуже результаты «Челси».

От сентября.

«Я думал, что Азар был одним из лучших игроков в Европе. Но теперь я поменял мнение. Возможно, он лучший».

До апреля.

«Сложно сказать, что Азар — лучший футболист в Европе».

«Ему надо больше работать без мяча».

Азар – головная боль Сарри. Эден тащит «Челси», но мешает строить команду Бельгиец – и дар, и проклятье лондонского суперклуба.

Бельгиец не снизил требований к себе. Провёл большинство матчей и помог «Челси» выйти в финал Лиги Европы. И закончить сезон в топ-4, выиграв конкуренцию у «МЮ» и «Арсенала».

Сарри, как подобает, к игроку опять потеплел.

Трансфер

Тем временем в Мадриде всё плохо у другой суперзвезды. Гарет Бейл перестал попадать в заявку «Реала». Говорят, Зидан очень хочет его ухода и намерен убедить его покинуть команду.

Агент футболиста уже называет тренера никак иначе, как «синьор Зидан». Говорит, не уверен, что «Синьор Зидан» хочет оставить его клиента в команде. Зидан раздражённо отказывается объяснять отсутствие валлийца в заявке. «Это моё решение и всё!».

Раз Бейл уходит, «Реалу» критически важно найти ему замену на фланг. Учитывая проваленный сезон, сейчас не до экспериментов — тренеру нужна готовая суперзвезда, которая с ходу поможет возвращать статус лучшего клуба в мире.

Зидану на трансферы дадут 500 млн евро. Но это вряд ли поможет купить Мбаппе «Реал» собирается пошуметь в летнее трансферное окно.

Посмотрите на рынок и убедитесь, что альтернатив Азару — минимум. К тому же в контексте «Челси» важно и то, что за англичан играет арендованный Ковачич.

Клубы подписали какие-то сказочные бумажки, и теперь, если верить испанским СМИ, «Челси» может выкупить хорвата и оформить трансфер задним числом — летом 2018-го. И обойти бан на трансферы.

«Если Азар считает, что его история здесь завершена, значит она завершена. Я могу попытаться поговорить с ним, но это нелегко. Конечно, я хочу видеть Азара в команде, но мне нужен Азар с очень высоким уровнем мотивации».

Сарри с возможным уходом уже смирился.

Есть проблема

Контракт Азара истекает лишь в 2020-м, а несколько месяцев назад на «Челси» наложили трансферный бан. Как раз до июня 2020-го.

То есть, в случае ухода Азара, «Челси» не сможет приобрести футболиста взамен. Источник, близкий к футболисту, в контексте его ухода назвал бан «очень и очень плохой новостью».

«Не знаю, останусь ли я. Думаю только о том, чтобы выиграть хоть что-то для этого клуба», — говорил футболист после матча с «Айнтрахтом».

Ключевые аргументов в пользу его ухода два.

Первый — «Челси» всё ещё может подать апелляцию на бан. ФИФА её отклонил, но англичане имеют право обратиться в Спортивный арбитражный суд.

Второй — летом в команду приедет Пулишич. Суперталант из США, который выполняет плюс-минус те же функции, что и Азар. Возможно, его трансфером «Челси» изначально планировал закрыть вопрос с назревавшим уходом своего футболиста.

Финал Лиги Европы тоже будет английским! «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку Команда Маурицио Сарри лишь в серии пенальти победила «Айнтрахт».

Если всё так, Азара на «Стэмфорд Бридж» мы уже не увидим. А с «Челси» он будет прощаться в Баку.