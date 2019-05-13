Помощник Семака: случилось то, ради чего мы страдали

Ещё недавно Вильям Оливейра помогал в «Уфе» Сергею Семаку, а теперь они отмечают чемпионский титул с «Зенитом». Первый для обоих в новом качестве. Бразилец поведал «Чемпионату» в том числе об одной детали с празднования чемпионства, о которой не было известно раньше.



– По пути из Грозного кто-то обманул, и в самолете пошёл слух, что «Арсенал» и «Локомотив» сыграли вничью – 1:1. Мы знали, что пилот выйдет на связь по окончании матча и объявит результат. По коже шли мурашки от напряжения. Когда стало известно, что «Арсенал» выиграл… Невероятные эмоции. Золото РПЛ достаётся далеко не каждому.

– Кто больше всех сходил с ума в самолёте?

– Мы все были абсолютно счастливы. Может, больше веселились латиноамериканцы и те, кто ещё ни разу не становился чемпионом. Я тоже ликовал. Случилось то, к чему мы все так стремились, ради чего страдали. Не так просто добиться трофея за три тура до конца сезона.



– Судя по видео, многие залили одежду. Вы тоже?

– Дождь из шампанского! Вся одежда стала мокрой, а запасной у нас под рукой не было. Но это вообще не важно на фоне титула. Когда мы приземлились, у всех сразу зазвонили телефоны. Меня тоже поздравили. Писали из Бразилии, Мексики, Сербии. Из России, конечно, тоже. В том числе из Уфы. Семья тоже поздравила: и мои родители, и моей жены. Они в Бразилии смотрели и наш матч с «Ахматом», и даже «Арсенал» – «Локомотив».



– Мощная встреча фанатов в аэропорту стала сюрпризом?

– По прилёте нас предупредили, что собралось много народу, в городе зажгли колонны, а самое высокое здание в Европе, «Лахта Центр», окрасилось в цвета «Зенита». Было здорово сразу по прилёте разделить праздник с болельщиками. Это их титул. Они оставались с нами, как бы мы ни играли. Получилось атмосферно. Затем мы сели в автобус и поехали на ужин – игроки, тренеры, руководство… Там уже встретили ребят, которые не были на выезде в Грозном. Когда добрался до дома, родные встретили объятиями.

«Пришёл в институт, а двери закрыты»

– Вы закончили карьеру футболиста в «Уфе» в 2014 году. Мало кто из бразильцев остался бы на вашем месте в России. Почему вы это сделали?

– Хоть я и не добился ничего выдающегося в РПЛ в качестве игрока, но я всегда ассоциировал себя с Россией. Моей семье здесь хорошо. У меня хватало возможностей уехать, но я уже прижился. Шамиль Газизов (гендиректор «Уфы». – Прим. «Чемпионата») предложил должность в тренерском штабе. Эта была отличная возможность. К тому моменту я уже думал о работе тренера.

– Вы рано закончили играть – в 32 года.

– Как видите, карьера тренера складывается для меня успешнее (смеётся). Хотя мне ещё во многом предстоит совершенствоваться – это понятно.



– Итальянец Боккетти женился на русской девушке. Могу представить, что после окончания карьеры он останется жить в России, но ваша супруга не россиянка?

– Бразильянка. Поэтому народ так удивляется, что я остался жить тут. Дело в том, что она тоже восхищается Россией, говорит по-русски и у неё куча друзей здесь. Остаться было и её решением.

– Вы уехали из Бразилии в 17 лет. Где познакомились с будущей женой?

– Я навещал в Бразилии родителей. Они живут в Маринга, а она там училась. Тогда я как раз вернулся на полгода в бразильский клуб перед отъездом в Европу. В начале отношений было тяжело. Пока я выступал в Сербии, она училась в Бразилии. Но после моего переезда в Россию она приехала ко мне, и мы вместе обживались здесь, что мне сильно помогло адаптироваться.



– Почему из всех бразильских футболистов именно вы адаптировались к России и остались тут жить?

– С холодами я сталкивался, ещё играя в Сербии. А вообще, ключ ко всем дверям – язык. Просто я не люблю от кого-то зависеть, просить о помощи. Я уже в раннем возрасте уехал из дома. У меня не было возможности закончить институт, поэтому я пошёл учиться в Уфе.

– Куда?

– Поступил в Башкирский государственный педагогический университет. Многим было странно видеть иностранца, который заметно старше, но меня это не смущало. Мне было интересно, не было никакого барьера. А когда находишься среди студентов, которые постоянно говорят по-русски, то проще учить язык. Думаю, мне это сильно помогло. Спасибо преподавателям, которые шли навстречу. На тот момент я ещё играл и не всегда присутствовал на занятиях. Приходилось навёрстывать дома, чтобы не отставать от других. Ценю, что я, бразилец, получил диплом в России. Когда его защищал, снимали на камеру, ко мне было повышенное внимание, нервничал прилично.



– Тема диплома?

– Психологическая подготовка футболиста на соревнованиях.



– Жизнь студента полна приключений. С чем вы сталкивались?

– Был случай. Прихожу однажды на занятия, а войти в институт не могу. Дверь закрыта, никого нет. Не понимал, что происходит. Выяснилось, что был выходной. Кажется, мусульманский праздник. Народ потом смеялся.

«Когда Ивановичу скучно, общаюсь с ним по-сербски»

– Сергей Семак хотел вас забрать в «Зенит» ещё летом. Почему пришлось ждать зимы?

– Получилось так, что из штаба «Уфы» ушло много людей: Сергей Богданович, Александр Низелик, Мария Бурова. Я был бы четвёртым. «Уфе» было бы тяжело, если бы ушли все сразу. Мы договорились с Газизовым, что до конца года я останусь, а там поступим, как будет лучше для всех. Именно так и произошло. Зимой Сергей Богданович снова выразил интерес ко мне. С «Уфой» договорились, и я переехал в Санкт-Петербург.



– Какие у вас функции в «Зените»?

– Я нахожусь между тренером и игроками. Футболисты должны чётко понимать требования – от игр до упражнений на тренировках. Я в контакте не только с иностранцами, но и с российскими футболистами. Объясняю, что и как делать. Вместе тренерским штабом анализируем игру – и нашу, и соперника. Делаю отметки для Сергея Богдановича, но все решения – за ним. Кроме того, мы снимаем тренировки на камеру, а я пересматриваю, анализирую и предоставляю тренеру отчеты. Могу сказать, кто хорошо занимался, а кто плохо, кто правильно выполняет установку, кто – нет.

– Как думаете, после более чем года тюрьмы сколько времени будет набирать форму Кокорин?

– Тяжело сейчас понять. Мы ждём его, он важный футболист, но только по возвращении и детального обследования можно понять, в какой он форме, в каком психологическом состоянии, как адаптируется к нагрузкам.



– В «Зените» обсуждают суд над Кокориным и Мамаевым?

– Конечно, об этом говорят. Он же друг футболистов. Только что был в «Зените», а теперь его нет с нами. Тем более что уровень Кокорина очевиден без обсуждений. Желаем ему как можно быстрее вернуться к нам и футболу.



– Вы говорите по-португальски, но в «Зените» много аргентинцев, которые говорят по-испански.

– С этим у меня нет проблем. Выучил испанский, выступая в Мексике. Я говорю на португальском, испанском, русском, английском и сербском. Когда Ивановичу скучно, общаюсь с ним по-сербски. И я практикуюсь, и он родную речь не забывает.



– О чём говорите?

– Я выступал за команду из Сремска-Митровицы (население — 37 тыс. человек. – Прим. «Чемпионата»). Именно там родился Иванович. Много вспоминали город и то, как там проводили время. Хотя сейчас уже больше общаемся о футболе, тактике, соперниках «Зенита».

«Требовалось менять образ мышления»

– Отдельно хотелось бы поговорить про Семака.

– Я не могу сказать, что знаком с ним давно, но мы поработали вместе в двух клубах. В мире футбола все, кто с ним сталкивался, отмечали его вклад в успехи. Говорилось, что у него нет солидного опыта работы тренером. Да, отличная карьера футболиста – другое. Однако у меня вообще не было сомнений, что именно Сергей Богданович решит проблемы «Зенита».

– Семак приходил не под Халка с Витселем, и под Семака не делали закупку аргентинцами. Ему достались в том числе Мак, Эрнани и Нету, от которых год назад отказался Манчини. Видимо, итальянец счёл, что с ними не выиграть РПЛ. За счёт чего «Зенит» Семака на протяжении всего сезона не спустился с первой строчки в таблице, выпуская в том числе Мака, Эрнани и Нету?

– Непростая задача – объединить игроков, которые были не нужны предыдущему тренеру, а потом вернулись из аренд. Тут требовалось менять образ мышления. Главный тренер объединил всех. Были у «Зенита» и плохие матчи, но игроки всё равно обнимались после игр, поддерживали друг друга. Такую атмосферу далеко не каждый может создать. Сергей Богданович общается со всеми: и теми, кто играет, и теми, кто нет. И это я ещё говорю только о психологии.



– А если об игре?

– Сергей Богданович не боится пробовать новые тактические схемы. Футболистам не просто объяснить все изменения в расстановке и отличия в действиях. Понимаю, выглядит подозрительно, когда я восхищаюсь главным тренером. Но его работу нужно уважать.



– Бесспорно.

– Он фантастически справляется! Только вдумайтесь: он отработал лишь два полноценных сезона главным тренером, но уже выиграл чемпионат России! Многие тренеры за долгие годы не добиваются такого. Перед началом сезона «Зенит», как и раньше, был одним из фаворитов, но до этого команда не попадала в Лигу чемпионов, а с Сергеем Богдановичем – сразу титул. Мы же знаем: далеко не всегда сильнейшие игроки побеждают. Я горжусь тем, что являюсь частью этого процесса и могу каждый день чему-то учиться у такого современного тренера.



– Семак вас когда-нибудь удивлял?

– Поражает, как он относится к людям, как откладывает завтрак, если болельщик хочет с ним сфотографироваться. И не важно, что в этот момент в голове у Сергея Богдановича – проблемы, клубные дела, трудности с футболистами. Он всегда отзывается с добротой.



– Семак в состоянии повысить голос на футболистов?

– Я прошёл несколько эпизодов, когда после перерыва он говорил более жёстко. Он знает, как донести мысль до футболиста. И ему при этом не требуется переходить на мат или оскорбления.



– Что может разозлить Семака?

– Если он что-то тренирует целую неделю с футболистом и после такой практики игрок всё равно в матче делает наоборот. Такое, конечно, малость напрягает.