Видео: что творилось в самолёте, когда «Зенит» узнал о чемпионстве

Футболисты «Зенита» отпраздновали завоевание чемпионского титула Российской Премьер-Лиги, находясь в самолёте.

Напомним, «Зенит» возвращается в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее петербургский клуб завоевывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По числу чемпионских титулов клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).

К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак. 43-летний специалист возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона. Семак стал первым в истории, кто стал чемпионом России в качестве футболиста и наставника.