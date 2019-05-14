Объявлен состав сборной России. Там есть новые люди из ЦСКА и «Арсенала»

«Месседж» Черчесова: «Мы следим за всеми»

Нужно чётко понимать, что впереди у сборной России пусть и матчи с турнирной значимостью, но против очень скромных соперников – Кипра и Сан-Марино. Понимание данного факта оставляет тренерскому штабу пространство для манёвров и лёгких экспериментов.



К тому же, список – пока всего лишь расширенный. Он огромный (37 человек), и неизвестно, кто войдёт в итоговый, который будет включать порядка 23-25 фамилий. Публикация данного состава пока больше напоминает один из любимых «месседжей» Станислава Черчесова: «Мы вас видим, за всеми следим, никого не упустим. Проявляйте себя – будет шанс».



Шутки про то, что в список вошли чуть ли не все здоровые футболисты с российским паспортом, которые сейчас на виду, вполне уместны.

Полностью состав выглядит так:



Вратари: Александр Беленов («Уфа»), МаринатоГилерме («Локомотив» Москва), Сослан Джанаев («Медзь» Польша), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («ИстанбулБашакшехир» Турция), Михаил Меркулов («Урал» Свердловская область), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, РезиуанМирзов (оба — «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

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Песьяков – новое лицо во вратарской линии

Лунёва, Гилерме и Шунина уже можно назвать старожилами сборной. Беленов ранее также неоднократно привлекался к сборам. А вот Песьяков вызовов от Черчесова до сих пор не получал. Нынешнюю весну в «Ростове» Сергей проводит здорово. В последнем матче с «Динамо» вовсе стал героем, отразив во втором тайме множество ударов. Однако неизвестно, попадёт ли он в итоговый список, ведь Лунёв, Гилерме и Шунин не позволяют в себе усомниться. Джанаеву, обретающему себя в Польше, рассчитывать на итоговый вызов тоже будет непросто. Тасовать вратарскую бригаду без надобности Черчесов не любит.

В обороне – Чернов и Меркулов

Левый защитник «Ростова» Чернов уже привлекался в сборную – осенью 2017-го перед знаменитым спаррингом с «Динамо». Сейчас у Черчесова маловато левых защитников (Жирков, неожиданно вернувшийся в команду в прошлом цикле, отсутствует), поэтому в расширенный список включён не только Чернов, но и 25-летний Меркулов из «Урала» (26 матчей в сезоне), а также представители «Краснодара» Петров и Стоцкий. У последних двоих будет больше шансов попасть в итоговую заявку и стать резервистами Кудряшова, поскольку опыт работы с национальной команды у них чуть богаче.

В центре обороны без неожиданностей. Джикия на месте, Нойштедтер и Семёнов (один из них станет напарником Георгия) тоже. Беляева уже вызывали перед Бельгией и Казахстаном, пусть он тогда и не сыграл. Караваев (или Игнатьев) будет дублёром Марио Фернандеса справа.

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Полузащита – сразу два игрока «Арсенала»!

Беляев стал не единственным представителем тульской команды, которая сверкает по весне и друг за другом обыграла ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Заслуженное место в расширенном списке нашлось для двух других лидеров «Арсенала» — Бакаева (24 матча, 8 голов в сезоне) и Мирзова (21 матч, 5 голов, 1 передача). А ещё одно закономерное решение Черчесова – появление в предварительной заявке Сутормина, лучшего футболиста «Оренбурга» в этом сезоне (27 матчей, 8 голов, 1 передача). Алексей адаптирован к разным схемам и способен сыграть почти на любой позиции – что в обороне, что в атаке.



Также отметим возвращение в обойму национальной команды Швеца из «Ахмата», который вызывался ранее, но потерял место из-за осенних травм. И дебютное попадание Облякова. Ранее из молодой гвардии ЦСКА привлекался Ахметов, теперь они могут составить связку в национальной команде. Тем более Обляков весной действительно превосходен. Лучший в составе красно-синих.

В атаке – Комличенко!

В заявку впервые попал форвард Николай Комличенко, поражающий голевыми подвигами за «Младе-Болеслав». И пожалуй, Николай имеет неплохие шансы на включение в итоговый список, поскольку кроме него в нём числятся лишь три конкурента – Дзюба, Чалов и Смолов.

Комличенко побил рекорд чешской лиги. Больше него не забивал никто Наш парень.

Кого нет?

Из ключевых футболистов команда недосчиталась разве что Жиркова (но это не удивляет, сюрпризом скорее стало его привлечение к прошлому сбору) и травмированного Черышева. Нет Кузяева и Ерохина, пропустивших всю весну. Нет молодых форвардов «Краснодара» Сулейманова и Игнатьева, нет более опытного Ари, несмотря на то, что натурализованный бразилец получает достаточно игрового времени весной. И – дружно можете выдохнуть! – снова нет Заболотного. Список Черчесова выглядит действительно объективно и заслуживает всяческой поддержки.