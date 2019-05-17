«Шеффилд Юнайтед» спонсировала семья террористов. Об этом никто не знал

«Шеффилд Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя 13 лет.

Между прочим, клуб становился чемпионом Англии ещё в конце 19-го века. Как подобает истинному «клубу-музею», богатая история «Шеффилда» не упирается в большую коллекцию трофеев. Тут и факт выхода в высшую лигу — сам по себе успех.

В его достижении круто помог Билли Шарп. Оправдывая фамилию, он прикрывал варежки критикам, потешавшимся над состоянием его клуба. И Крис Уайлдер, ещё один любитель пропустить пару пинт с фанами — по уровню обожания он в какой-то момент затмил даже Бьелсу.

Всё бы ничего, да только как запахло Премьер-Лигой, повсплывали владельцы. Их у «Шеффилда» несколько.

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Один из них, Кевин Маккейб, не прочь расстаться со своей частью прав, но не хочет, чтобы клуб полностью перешёл во владение члена королевской семьи Саудовской Аравии. А отдавать крупный кредит, который считает безвозмездным вложением прошлых партнёров, не хочет тем более.

Аль Сауд добивается этого права через Высокий Суд Лондона, одну из высших британских судебных инстанций. Дело ещё не завершено, но скомпрометировать оппонента у араба уже получилось.

Адвокат принца рассказал, что Маккейб получил 3,5 млн евро финансовой помощи. И те деньги поступили из семьи Усамы бен Ладена. На тот момент лидера известной террористической организации.

Суду показали электронное письмо, в котором коллега пишет Маккейбу, что «не хочет видеть заголовки о том, что клуб отмывает деньги у экстремистов». Маккейб назвал переписку «стёбом». Смешно.