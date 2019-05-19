Страндберг: нам поставили дешёвый пенальти. Смолов сказал, что удаления не было

Защитник «Урала» Стефан Страндберг прокомментировал ничейный исход матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).

«Мы хорошо проводили матч и полностью контролировали игру, пока нам не поставили этот очень дешёвый пенальти. Момент с моим удалением — 100% не красная карточка. Даже Смолов это подтвердил.

Если давать такие карточки постоянно, в каждой игре будет 50 удалений. Я много чего хотел бы сказать, но будет лучше больше ничего не говорить", — передаёт слова Страндберга корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 11-е место, имея в активе 35 очков. В заключительном туре команда из Екатеринбурга отправится в гости к «Анжи».