Страндберг: нам поставили дешёвый пенальти. Смолов сказал, что удаления не было
Защитник «Урала» Стефан Страндберг прокомментировал ничейный исход матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).
«Мы хорошо проводили матч и полностью контролировали игру, пока нам не поставили этот очень дешёвый пенальти. Момент с моим удалением — 100% не красная карточка. Даже Смолов это подтвердил.
Если давать такие карточки постоянно, в каждой игре будет 50 удалений. Я много чего хотел бы сказать, но будет лучше больше ничего не говорить", — передаёт слова Страндберга корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 11-е место, имея в активе 35 очков. В заключительном туре команда из Екатеринбурга отправится в гости к «Анжи».
Фидлер — о судействе: видимо, нас заранее готовят к финалу Кубка с «Локомотивом»
- 19 мая 2019
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